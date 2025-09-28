Il 1° Memorial Simonetta Avalle se lo prende Perugia

ROMA - Pallavolo di alto livello nel nome di Simonetta Avalle. Si è conclusa stasera la 1^ edizione del quadrangolare intitolato all'indimenticata 'Signora del Volley' scomparsa lo scorso gennaio ma rimasta nella mente e nei cuori di tutti gli amanti della pallavolo e di chi ha avuto modo di conoscerla.

Ad aprire la giornata di volley è stato, per l’appunto, l’oro mondiale della nazionale di Fefè De Giorgi che, nelle Filippine, ha travolto la Bulgaria 3-1. Un’emozione che il pubblico ha vissuto insieme all’interno del Palazzetto.

La prima gara del Memorial, invece, ha coinvolto la SMI Roma Volley e il Gruppo Formula 3 Messina in un match valido per la medaglia di bronzo. Le due formazioni hanno lottato alla pari dall’inizio alla fine risolvendo la questione solo al tie-break. Il set decisivo si è aperto subito con degli scambi infiniti. Non è bastato a Roma il tentativo di allunga perché Messina, nel finale, è riuscita a passare avanti sul 14-13 e a chiudere a muro alla prima occasione utile.

Nella finalissima, è stata Perugia a fare subito la voce grossa con una prestazione praticamente perfetta nel primo set. Le umbre sono state molto efficaci al centro e con Williams, un trend continuato anche all’inizio del secondo. Nella fase centrale del parziale, Firenze ha alzato il livello e ha recuperato portandosi a meno due. Tuttavia, le bordate di Williams e Gardini hanno garantito a Perugia la conquista del 2 a 0. Diversa la musica nel terzo set con Firenze che ha condotto per buoni tratti e centrato un break prezioso sul 17-17. Le toscane hanno, poi, concretizzato il vantaggio e accorciato le distanze, 1-2. Il parziale successivo ha seguito un copione simile, ma stavolta, sempre sul 17-17, il break è andato a Perugia con un bel muro di Lemmens. Acciarri ha trascinato le sue fin sul 21-21, ma il guizzo finale è stato di Gardini che ha traghettato Perugia fino alla fine, 25-22.

Non solo, la finale, che ha assegnato il titolo, verrà trasmessa martedì 30 settembre alle ore 20:30 su RaiSport.

Le parole di Giovanni Avalle-

«Sono orgoglioso di trovarmi qui, al Primo Memorial dedicato a Simonetta. Ringrazio le squadre che sono scese in campo, tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento dall’assessore Onorato al Comitato Organizzatore. Infine, grazie a tutto il pubblico che è venuto qui perché il ricordo di Simonetta deve rimanere presente ».

Le parole di Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale-

« Con questa iniziativa abbiamo fortemente voluto ricordare Simonetta Avalle, una grande donna di sport. Simonetta ha dato tanto a Roma, mettere a disposizione il Palazzetto è stato doveroso ».

Le parole di Claudio Martinelli Presidente del CT Roma-

« Abbiamo chiuso in bellezza sono certo che questo evento possa solo continuare a crescere. Ringrazio Roma, in particolare, l’assessore Onorato per il supporto e la felicità di Gianni, al termine dell’evento, ci ha ripagato di tutti gli sforzi ».

Le parole di Elio Sità Vicepresidente FIPAV

«Era prioritario ricordare una donna come Simonetta Avalle, un’allenatrice che ha fatto la storia della pallavolo. L’ho conosciuta a Reggio Calabria e l’ho incontrata lungo tutto il percorso. Non ci sono più parole, è una gioia immensa. Penso che la pallavolo oggi è, forse, lo sport più importante perché i risultati che stiamo avendo non li ha nessun altro ».

La classifica-

1° posto: Bartoccini – MC Restauri Perugia

2° posto: Il Bisonte Firenze

3° posto: Gruppo Formula 3 Messina

4° posto: SMI Roma Volley

I parziali delle finali-

Finale 3°/4° posto: SMI Roma Volley – Gruppo Formula 3 Messina 2-3 (25-23; 23-25; 24-26; 25-21; 15-13)

I arbitro: Emiliano Galletti

II arbitro: Aurora Pagliocca

Finale 1°/2° posto: Il Bisonte Firenze - Bartoccini MC – Restauri Perugia 1-3 (25-13; 25-19; 20-25; 25-22)

I arbitro: Giordano Amarisse

II arbitro: Valeria Laggiri