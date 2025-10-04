Volley Mercato: Marsala rinforza la difesa con Luna Cicola

MARSALA (TRAPANI)- La Sigel Marsala rinforza il proprio roster, alla vigilia dell'esordio in campionato, con l'ingaggio della 21enne libero Luna Cicola che è già a disposizione del tecnico Lino Giangrossi.

LA CARRIERA-

La giocatrice calabrese classe 2004 ha giocato l’ultima stagione nella capitale alla Roma Volley raggiungendo il 13° posto della classifica in serie A1, il 1° in Challenge Cup ed il 1° in Coppa WEVZA. Le precedenti tre stagioni le trascorre indossando la maglia della Volley Bergamo, nella stagione 2021/22 allenata proprio da Coach Lino Giangrossi e preparata atleticamente da Maurizio Negro, già del Marsala Volley, raggiunge la 12° posizione in classifica in A1, nella 2022/23 la 7° posizione in A1 e la 3° in Coppa Italia, nella 2023/24 la 12° posizione sempre in A1. Tante stagioni nella massima serie nazionale che la rendono, a dispetto dell’età, punto di forza dell’azione difensiva del Club caro al Presidente Massimo Alloro.

Le parole di Luna Cicola

« Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Marsala Volley. Sono pronta a dare il massimo, crescere insieme e lottare punto dopo punto. Non vedo l’ora di scendere in campo ».