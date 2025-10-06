Melendugno, Padova e Altino corsare nella 1a giornata

ROMA - Una prima giornata di A2 Femminile che ha regalato spettacolo, in entrambi i Gironi, quella andata in scena questa sera. Un abbrivio che ovviamente ha già detto cose importanti anche se i valori in campo non sono ancora compiutamente delineati. Melendugno nel Girone A e Padova e Altino nel Girone B le tre formazioni che hanno iniziato il torneo con una vittoria in trasferta.

Nel Girone A, quattro partite disputate considerato il turno di riposo della SMI Roma Volley. Ha vinto in trasferta la Narconon Volley Melendugno, che ha espugnato la casa della Clerici Auto Concorezzo in quattro set (1-3). Decisivi i 15 punti dell’MVP Bulaich Simian e i 17 muri di squadra, con 5 a testa per Avenia e Riparbelli. Successo casalingo per la C.B.L. Costa Volpino, che ha superato 3-0 la Marsala Volley. Prestazione dominante dell’MVP Grosse Scharmann, autrice di 21 punti, bene anche Pistolesi con 18.

Netta vittoria interna per l’Itas Trentino, che si è imposta 3-0 sulla Volleyball Casalmaggiore. MVP della partita la palleggiatrice Sofia Monza, che ha guidato una performance corale con ben quattro giocatrici in doppia cifra: Pamio (14 punti), Lazda (12 punti), Cosi (10 punti) e Giuliani (10 punti). Esordio vincente davanti al proprio pubblico anche per la Gruppo Formula 3 Messina, che ha battuto 3-1 le azzurrine del Club Italia. A trascinare le siciliane è stata l’MVP Kenia Carcaces , che ha chiuso la partita con 20 punti a referto.

Nel Girone B due squadre a punteggio pieno senza set concessi. Netta affermazione esterna per la Nuvoli’ Altafratte Padova, che ha superato con un secco 3-0 la Trasporti Bressan Offanengo. A guidare le padovane sono state Esposito con 13 punti e l’MVP Hanle con 11, supportate da una solida performance a muro di Bovo (4 block). Per Offanengo non sono bastati i 12 punti di Nardelli. Secco 3-0 anche per la Cda Volley Talmassons FVG, che ha dominato in casa contro Volley Modena. Trascinatrici della squadra friulana sono state Frosini, top scorer con 14 punti, e l’MVP Molinaro, autrice di 13 punti. Per Modena, Visentin è stata l’unica a raggiungere la doppia cifra con 10 punti.

Vittoria in rimonta per la Valsabbina Millenium Brescia, che dopo aver perso il primo set ha superato 3-1 in casa l’Olio Pantaleo Volley Fasano. Protagonista assoluta l’MVP Amoruso, che ha messo a terra 22 punti con un incredibile bottino di 8 muri. Ottima anche la prova di Vernon con 18 punti. Tra le fila di Fasano si sono distinte Salinas (13 punti) e Korhonen (12). Colpo esterno della Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che ha sorpreso espugnando il campo della Futura Giovani Busto Arsizio vincendo in rimonta per 3-1. Monumentale la prestazione dell’MVP Siakretava, capace di mettere a segno ben 30 punti. Per Busto Arsizio non sono bastate le buone prove di Orlandi (17 punti) e Tkachenko (15). Prima indimenticabile vittoria in Serie A infine per la Panbiscò Leonessa Altamura, che non ha lasciato scampo alla Clai Imola Volley vincendo 3-1 all’esordio casalingo. Devastante la bulgara Monika Krasteva, 26 punti, bene anche la schiacciatrice Riva (18), mentre per le imolesi si sono distinte Malik (17 punti) e Salvatori (9 con ben 7 muri).

I TABELLINI-

GIRONE A-

CLERICI AUTO CONCOREZZO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 1-3 (23-25 25-19 15-25 19-25) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Rodic 4, Bernasconi 11, Stival 12, Bucciarelli 15, Veneriano 12, Purashaj 2, Rocca (L), Trevisan 2, Da Pos. Non entrate: Ghezzi, Brambilla (L), Bianchi, Bizzotto. All. Reali.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 15, Babatunde 10, Bassi 6, Joly 6, Riparbelli 12, Avenia 7, Morandini (L), Colombino 9, Perfetto 6, Sturniolo. Non entrate: Gianfico, Maruotti, Roserba (L). All. Giunta.

ARBITRI: Pescatore, Ancona.

Durata set: 28′, 28′, 26′, 26′; Tot: 108′.

MVP: Daniela Soledad Bulaich Simian (Narconon Volley Melendugno)

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – CLUB ITALIA 3-1 (25-22 25-21 18-25 25-20) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Campagnolo 6, Milanova 4, Carcaces 20, Colombo 6, Viscioni 13, Zojzi 12, Ferrara (L), Landucci 4, Rizzieri 1, Felappi 1, Oggioni. All. Bonafede.

CLUB ITALIA: Magnabosco 1, Tosini 18, Zanella 2, Solovei 15, Susio 13, Bovolenta 7, Regoni (L), Caruso 4, Quero 3, Spaziano, Spada, Moss. All. Cichello.

ARBITRI: Testa, De Nard.

Durata set: 30′, 30′, 26′, 31′; Tot: 117′.

MVP: Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina)

ITAS TRENTINO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (25-17 25-15 25-11) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 10, Marconato 5, Monza 2, Pamio 14, Cosi 10, Lazda 12, Laporta (L), Andrich 2, Colombo 1, Guerra. Non entrate: Zeni, Iob, Ristori. All. Beltrami.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Kavalenka 10, Vazquez Gomez 7, Marku 4, Pasquino 1, Costagli 3, Nwokoye 2, Faraone (L), Ravarini 3, Stafoggia 1, Neri, Nosella, Mattioli. All. Cuello.

ARBITRI: Tundo, Magnino.

Durata set: 25′, 23′, 21′; Tot: 69′.

MVP: Sofia Monza (Itas Trentino)

C.B.L. COSTA VOLPINO – MARSALA VOLLEY 3-0 (27-25 25-23 25-16) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 3, Mangani 7, Brandi 9, Grosse Scharmann 21, Pistolesi 18, Pizzolato 4, Gamba (L), Favaretto 1, Dell’amico, Buffo. Non entrate: Fumagalli, Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

MARSALA VOLLEY: Pozzoni 7, Caserta 14, Vighetto 9, Torok 11, Taje’ 9, Ferraro 1, Cicola (L), Varaldo 3, Grippo, Giuli’. Non entrate: Kosonen, Cecchini. All. Giangrossi.

ARBITRI: Ayroldi, Merli.

Durata set: 35′, 31′, 25′; Tot: 91′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 0-3 (16-25 19-25 17-25) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 12, Caneva 5, Compagnin 2, Bellia 5, Ravazzolo 7, Zago 8, Tommasini (L), Coba 1, Martinelli 1, Meoni. Non entrate: Di Mario, Resmini. All. Bolzoni.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 1, Esposito 13, Bovo 7, Hanle 11, Fiorio 10, Catania 11, Maggipinto (L), Esposito. Non entrate: Pedrolli, Mazzon, Bozzoli, Moroni, Romanin. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Papapietro, Vangone.

Durata set: 25′, 32′, 29′; Tot: 86′.

MVP: Marie Hanle (Nuvolì Altafratte Padova)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – VOLLEY MODENA 3-0 (25-12 25-19 25-17) – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Gannar 10, Scola 3, Bakodimou 8, Molinaro 13, Frosini 14, Rossetto 8, Mistretta (L). Non entrate: Viola, Feruglio, Cassan, Cusma, Enneking (L), Barbazeni. All. Barbieri.

VOLLEY MODENA: Visentin 10, Marinucci 3, Fiore 9, Fusco 4, Gerosa 5, Lancellotti 1, Righi (L), Dodi 2, Del Freo 1, Sazzi, Credi. Non entrate: Zironi (L), Nonnati. All. Marone.

ARBITRI: Pasquali, Pozzato.

Durata set: 21′, 26′, 28′; Tot: 75′.

MVP: Beatrice Molinaro ( CDA Volley Talmassons Fvg)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-1 (19-25 25-21 25-13 25-17) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 14, Modestino 9, Prandi 2, Amoruso 22, Olivotto 6, Vernon 18, Parrocchiale (L), Arici, Schillkowski, Orlandi, Struka. Non entrate: Vittorini. All. Solforati.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 2, Salinas 13, Franceschini 4, Korhonen 12, Provaroni 10, Piacentini 8, Vittorio (L), Soleti 4, Rucli 1, Negro. Non entrate: Vinciguerra, Maiorano (L), Pixner, Gazzerro. All. Totero.

ARBITRI: Viterbo, Bonomo.

Durata set: 29′, 29′, 24′, 30′; Tot: 112′.

MVP: Giorgia Amoruso (Valsabbina Brescia)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – CLAI IMOLA VOLLEY 3-1 (25-19 21-25 25-21 25-17) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Caracuta 2, Tai Masyn 11, Pulliero 5, Krasteva 26, Riva 18, Soriani 8, Biagini (L), Monitillo, Chiesa, Serafini, Ungaro, Evola. Non entrate: D’onofrio (L). All. Dell’anna.

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli, Hoogers 11, Salvatori 9, Malik 17, Bulovic 11, Busolini 9, Gambini (L), Foresi 2, Novello 2, Vecchi. Non entrate: Romano, Osana (L), Schena. All. Bendandi.

ARBITRI: Mancuso, Resta.

Durata set: 27′, 31′, 29′, 27′; Tot: 114′.

MVP: Monika Krasteva (Panbisco’ Leonessa Altamura)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 1-3 (25-23 20-25 26-28 18-25)

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 11, Maiorano 2, Orlandi 17, Rebora 11, Sassolini 3, Tkachenko 15, Blasi (L), Longobardi 4, Taborelli 1, Alberti 1, Sormani. Non entrate: Aina (L), Nella, Talarico. All. Milano.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Murmann 9, Monaco 9, Bagnoli 1, Ndoye 13, Marchesini 9, Siakretava 30, Fini (L), Sassolini, Tesi (L), Farelli, Guzin, Passaro. Non entrate: Polesello, Trampus. All. Ingratta. ARBITRI: Bolici, Fontini.

Durata set: 27′, 27′, 31′, 24′; Tot: 109′.

MVP: Viktoryia Siakretava (Tenaglia Abruzzo Altino)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Clerici Auto Concorezzo-Narconon Volley Melendugno 1-3 (23-25, 25-19, 15-25, 19-25)

Gruppo Formula 3 Messina-Club Italia 3-1 (25-22, 25-21, 18-25, 25-20)

Itas Trentino-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-17, 25-15, 25-11)

C.B.L. Costa Volpino-Marsala Volley 3-0 (27-25, 25-23, 25-16)

Ha riposato: Smi Roma Volley

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 3 (1 – 0); C.B.L. Costa Volpino 3 (1 – 0); Narconon Volley Melendugno 3 (1 – 0); Gruppo Formula 3 Messina 3 (1 – 0); Club Italia 0 (0 – 1); Clerici Auto Concorezzo 0 (0 – 1); Marsala Volley 0 (0 – 1); Volleyball Casalmaggiore 0 (0 – 1); SMI Roma Volley (0 – 0);

IL PROSSIMO TURNO- 2ª giornata di andata.

Sabato 11 ottobre 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - Narconon Volley Melendugno

Domenica 12 ottobre 2025, ore 17.00

Itas Trentino - Club Italia

Gruppo Formula 3 Messina - Clerici Auto Concorezzo

SMI Roma Volley - C.B.L. Costa Volpino

Riposa: Marsala Volley

GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Nuvoli’ Altafratte Padova 0-3 (16-25, 19-25, 17-25)

Cda Volley Talmassons Fvg-Volley Modena 3-0 (25-12, 25-19, 25-17)

Valsabbina Millenium Brescia-Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1 (19-25, 25-21, 25-13, 25-17)

Panbisco’ Leonessa Altamura-Clai Imola Volley 3-1 (25-19, 21-25, 25-21, 25-17)

Futura Giovani Busto Arsizio-Tenaglia Abruzzo Altino Volley 1-3 (25-23, 20-25, 26-28, 18-25)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 3 (1 – 0); Nuvoli’ Altafratte Padova 3 (1 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 3 (1 – 0); Panbisco’ Leonessa Altamura 3 (1 – 0); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3 (1 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 0 (0 – 1); Clai Imola Volley 0 (0 – 1); Olio Pantaleo Volley Fasano 0 (0 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 0 (0 – 1); Volley Modena 0 (0 – 1).

IL PROSSIMO TURNO- 2ª giornata di andata -

Domenica 12 ottobre 2025, ore 16.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Panbiscò Leonessa Altamura

Domenica 12 ottobre 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena - Valsabbina Millenium Brescia

Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Lunedì: 13 ottobre 2025, ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio - Olio Pantaleo Volley Fasano