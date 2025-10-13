Per Fasano prima vittoria in A2 sul campo della Futura

CASTELLANZA (VARESE)- Il Monday night si conferma indigesto per la Futura Volley Giovani, che si arrende, nel posticipo del Girone B , al tie-break all'Olio Pantaleo Fasano, al primo successo in assoluto in A2, subendo la rimonta delle pugliesi dal 2-0 al 2-3. Il punto che sblocca la classifica delle bustocche è una magra consolazione, che dovrà però servire da sprone per affrontare i prossimi impegni. Sorride invece la formazione di coach Totero, che si gode i 26 punti di Salinas (meritatamente MVP del match) e le ottime prove di Korhonen (19 punti) e Piacentini (17). Per Busto Arsizio la top scorer è una generosa Orlandi, a quota 22 punti. Tra le note liete del match in casa Futura, la prestazione di gran cuore di Bianca Orlandi (22 punti col 32% e 3 muri), la conferma della solidità in seconda linea di Sophie Blasi (56% di ricezione perfetta), i progressi nella condizione di Taborelli e l’esordio in A2 di una grintosissima Alessandra Talarico (6 punti col 44% e tanta energia). Si parte ed il primo parziale viaggia in equilibrio (4-4, 8-8) ed il primo mini-break è delle ospiti (8-10 con ace di Salinas). Un fallo di seconda linea regala il +3 a Fasano (9-12) ma la reazione delle bustocche non si fa attendere con Maiorano e Orlandi che propiziano la nuova parità a quota 14. A rompere l’impasse questa volta è la Futura, che sulla spinta della schiacciatrice mancina e con una fast lampo di Rebora trova il 21-17. Sassolini si mette in proprio per il 22-18 ed è un errore di Franceschini e fissare

Nel secondo set il testa a testa dura poco e sono le pugliesi a tenere l’iniziativa (4-7, 9-12). Le biancorosse tengono botta a trovano il 13 pari con Tkachenko ma non riescono e prendere l’inerzia, con Fasano che allunga ancora con Franceschini in evidenza (16-20). Maiorano suona la carica per le padrone di casa e due muri a fila di Orlandi e Rebora danno il tanto sospirato vantaggio alle Cocche (21-20) che poi allungano il break (6-0) con un primo tempo del capitano (22-20). È lo strappo giusto e ci pensa Orlandi a sigillare il 25-22 con un attacco ed un ace.

La Futura è ancora costretta a soffrire nel terzo set perchè le ospiti annullano in fretta il 5-3 e scappano sul 7-13 con una Salinas ispirata. Coach Milano inserisce prima Longobardi e poi Talarico (esordio in A2 per la centrale classe 2007!) ma Fasano dilata ancora il gap (7-15). Arriva anche il momento di Taborelli; Busto Arsizio ci prova proprio con la grinta di Talarico (doppio attacco in primo tempo e muro per il 15-21), le pugliesi commettono un paio di errori (18-22) e Orlandi firma il -3 (19-22). Il finale regala il -2 sul 21-23 ma Fasano non si fa prendere dall’affanno e chiude con Salinas.



Confermate in campo Longobardi e Talarico, Busto Arsizio prova a riprendere il comando delle operazioni nel quarto parziale (6-4) con Muzi e compagne che rimettono però la testa avanti in un amen (6-7). Torna Tkachenko (dentro per la banda ex Albese) ma il 10-8 interno è presto cancellato da un Fasano caparbio (12-15, 13-18). La Futura tenta di rimanere attaccata al set con tutte le sue forze (19-20) ed il finale è ancora da brividi. Taborelli tiene in scia le biancorosse (21-22, 22-23) mentre dall’altra parte della rete è Salinas la mattatrice. Le Cocche annullano un set-point ma sul secondo sono punite da un’invasione a rete.

Nel tie break non cambia la musica, con le pugliesi sempre avanti (1-5) e Busto Arsizio che non riesce a scuotersi (4-8). Coach Milano gioca anche la carta del cambio di diagonale (dentro Alberti e Taborelli). Prima l’opposta ex Cremona e poi un ace di Longobardi e un muro di Rebora ridanno speranza alle Cocche (7-8), subito però spenta da due sanguinosi errori (7-10). Una Orlandi dal gran cuore tiene in scia le padrone di casa (10-11) ma Fasano è spietata e con due muri letali corona la sua rimonta e si aggiudica il match.

I protagonisti-

Gianfranco Milano (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Per un’ora e un quarto abbiamo giocato bene e tenuto Fasano sotto, limitando le attaccanti pugliesi. Poi è uscita un po’ di tensione perchè speravamo che ogni nostra giocata potesse essere efficace e invece loro hanno iniziato a difendere e sono stati più attenti. Avremmo dovuto avere la pazienza di rigiocare e mettere in campo qualcosa in più, perchè anche nel quarto set eravamo lì fino alla fine. Quel parziale ci ha un po’ tagliato le gambe e ha generato la partenza non bellissima nel tie-break, dove qualche peccato di inesperienza ha fatto andar via Fasano ».

Margherita Muzi (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « La Futura è una squadra forte, nei primi due set ci ha messo molto in difficoltà ma silenziosamente eravamo lì e alla fine le abbiamo straziate. Nei momenti importanti dei primi due parziali loro hanno saputo mettere palla a terra e noi meno. Dopo però ci siamo unite e pian piano ce l’abbiamo fatta. Siamo una squadra che lotta per la salvezza ma i risultati della prima giornata ci hanno portato a pensare che potevamo rubacchiare qualcosa ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 2-3 (25-20 25-22 22-25 24-26 11-15) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 4, Maiorano 9, Orlandi 22, Rebora 11, Sassolini 2, Tkachenko 11, Blasi (L), Talarico 6, Taborelli 5, Longobardi 2, Sormani, Alberti. Non entrate: Nella, Aina (L). All. Milano.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 4, Muzi 3, Salinas 26, Piacentini 17, Korhonen 19, Provaroni 10, Vittorio (L), Vinciguerra, Soleti, Negro. Non entrate: Gazzerro, Maiorano (L), Pixner. All. Totero.

ARBITRI: Lanza, Pasciari.

Durata set: 27', 29', 31', 35', 20'; Tot: 142'.

MVP: Candela Sol Salinas (Olio Pantaleo Fasano)