Un impianto sportivo di Roma porterà il nome di Simonetta Avalle 

ROMA - Un impianto della Capitale porterà presto il nome di Simonetta Avalle, la compianta ed indimenticata allenatrice romana scomparsa lo scorso gennaio. E' stata approvata dall' Assemblea Capitolina all'unanimità la mozione n. 226/2025, presentata dal Consigliere capitolino e Presidente della X Commissione Sport, Nando Bonessio, che propone l'intitolazione di una struttura sportiva alla memoria alla Avalle, figura di riferimento nel mondo della pallavolo romana e nazionale. Così in una nota. La mozione impegna il sindaco e la Giunta Capitolina a verificare la possibilità di dedicare uno dei nuovi palazzetti dello sport in fase di ultimazione sul territorio della Capitale Europea a Simonetta Avalle.

Le strutture potenzialmente interessate sono:

il palazzetto di via Maroi;

il palazzetto di Colli d'oro, nel quartiere Labaro;

il palazzetto di Cesano, nel XV Municipio.

Si tratta di impianti di medio livello, idonei ad ospitare competizioni nazionali di basket e pallavolo, ma anche pensati per un utilizzo da parte delle comunità locali e dei municipi.

Le parole del Presidente della X Commissione Sport di Roma Capitale Ferdinando Bonessio

« Simonetta Avalle è stata una docente di Lettere e Filosofia che ha saputo trasformare la sua cultura in una grande passione la pallavolo, ottenendo una carriera tecnica di prestigio regionale e nazional. Ha portato i quartieri di Tor Sapienza e Casal dei Pazzi alla ribalta sportiva, conquistando la Serie A con la rappresentativa femminile cresciuta in impianti comunali. Ha allenato in diverse realtà italiane, ricevendo riconoscimenti per la sua dedizione ai giovani e per le sue competenze tecniche. È stata una figura stimata in tutto l'ambiente della pallavolo, sia come allenatrice che come dirigente. L'assessore allo Sport, Alessandro Onorato, mi ha riferito di essere disponibile a seguire l'iter per l'intitolazione, confermando il proprio sostegno alla proposta. Con questa mozione, Roma rende omaggio a una donna che ha saputo coniugare cultura e sport, lasciando un segno indelebile nella storia della pallavolo e nella formazione di generazioni di giovani atlete ».