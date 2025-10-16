Tuttosport.com

La nazionale femminile di D'Aniello torna alla vittoria contro l'Olanda

Le azzurre si sono imposte con un largo 3-0 (25-13, 25-12, 25-23) riscattando le sconfitte per mano di Canada e Brasile. Il confronto con la Germania chiuderà la fase a gironi della nostra nazionale
2 min
World CupItaliaOlanda
La nazionale femminile di D'Aniello torna alla vittoria contro l'Olanda

FORT WAYNE (STATI UNITI)- Riscatto della nazionale femminile di sitting volley che, dopo le due sconfitte con Canada e Brasile, ha superato in tre set l'Olanda. Le campionesse d’Europa in carica, si sono imposte con un rotondo 3-0 (25-13, 25-12, 25-23) . Quello disputato nella notte italiana è stato un match mai in discussione, ben giocato e sempre ben amministrato dalle azzurre.

Bosio e compagne torneranno sul parquet del Plassman Athletic Center di Turnstone questa sera alle ore 21.30 per sfidare la Germania nell’ultima partita del girone. 

Il tabellino-

ITALIA-OLANDA 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)
ITALIA: Bosio 8, Ceccon 7, Battaglia 6, Cirelli 12, Ceccatelli 4, Bellandi 2, Biasi (L). Barigelli 1, Sarzi Amadè 11, Moggio. N.e.: Desini. All. D’Aniello.
OLANDA: Terpstra 6, Holleeder 4, Westenberg 6, Broers 1, Den Haan 5, Duiveman 3, Doorn (L). List 6, Dubbelink. N.e.: Visser. All. Zhao. 
Durata set: 18’, 19’, 25’.
Italia: 11 a, 5 bs, 10 mv, 17 et
Olanda: 3 a , 8 bs, 5 mv, 24 et

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE
Italia-USA 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 25-17, 16-14)
Italia-Canada 1-3 (20-25, 25-19, 21-25, 24-26)
Italia-Brasile 0-3 (18-25, 21-25, 17-25)
Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-12, 25-23)
16/10 ore 21.30: Italia-Germania 

*Orari di gioco italiani. 

