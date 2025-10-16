La nazionale femminile di D'Aniello torna alla vittoria contro l'Olanda

FORT WAYNE (STATI UNITI)- Riscatto della nazionale femminile di sitting volley che, dopo le due sconfitte con Canada e Brasile, ha superato in tre set l'Olanda. Le campionesse d’Europa in carica, si sono imposte con un rotondo 3-0 (25-13, 25-12, 25-23) . Quello disputato nella notte italiana è stato un match mai in discussione, ben giocato e sempre ben amministrato dalle azzurre.