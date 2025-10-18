Milano ci crede con Paola Egonu: "Battiamo Conegliano e divertiamoci!"

Trieste si prepara ad assegnare il primo titolo della stagione. Oggi pomeriggio alle 17.30 (diretta Rai 2, Vbtv), in un PalaTrieste sold-out, Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano si giocano la Supercoppa Fineco 2025 , un duello che ormai è più di una partita, una finale che profuma di storia e di riscatto e che segna la linea di demarcazione tra chi domina e chi insegue. Un evento di Lega Pallavolo Serie A Femminile coorganizzato con il Comune di Trieste , la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fipav Fvg. Le venete di Santarelli inseguono l’8ª Supercoppa consecutiva (la 9ª in totale), le lombarde di Lavarini sognano di rompere l’incantesimo con un colpo da ricordare. Conegliano-Milano , tra l'altro, è riedizione delle ultime due finali di Livorno e Roma, vinte dalle 'pantere'. La Prosecco Doc Imoco arriva a questo match forte del suo ciclo infinito, costruito su gioco e identità e con la fame di chi vuole dettare ancora la legge della più forte. La Numia, invece, si presenta con un gruppo in parte rinnovato e la consapevolezza di poter finalmente cambiare la storia imparando ad affrontare le campionesse senza timori.

Quante ex in casa Milano, Lo Bianco madrina

Sarà la sfida numero 47, con 41 successi per Conegliano e 5 per Milano. Nutrito il numero delle ex: Paola Egonu, Anna Danesi, Eleonora Fersino, Khalia Lanier ed Emma Cagnin lato lombardo, Nika Daalderop per le pantere gialloblù. Ieri mattina, intanto, nella Sala del Consiglio Comunale di Trieste si è tenuta la seconda conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Fineco alla presenza delle istituzioni politiche comunali, delle autorità sportive del territorio, dei dirigenti di LVF e delle aziende partner dell'evento. Accanto a loro la Madrina della finalissima, Eleonora Lo Bianco, campionessa mondiale a Berlino 2002 e giocatrice con più presenze della storia con la maglia della Nazionale Italiana (548). Per Milano ha parlato coach Stefano Lavarini: "Una sfida ormai storica ma credo che ogni volta si riparta da zero. Si rinnovano sia le squadre sia le emozioni, ripartiamo tutti con nuove ambizioni. Questa partita arriva nella fase iniziale della stagione, dopo una lunga fase dedicata alle Nazionali, non c’è stato tempo per nessuno per avere la quadratura giusta e trovare il gioco migliore". Paola Egonu, oggi capitana della squadra, punto di riferimento e anima del gruppo è determinata: "Essere capitana rappresenta una crescita a livello personale. Sono sempre stata un’atleta un po’ sulle sue, è una visione nuova per me. Ringrazio la società per la fiducia e per questo ruolo, in queste prime settimane è stato stupendo lavorare con le mie compagne, sia quelle che c’erano lo scorso anno sia quelle appena arrivate. La vedo una partita aperta, siamo una squadra nuova, dobbiamo trovare una nuova sinergia. Conegliano è una colonna da anni, quello che mi auguro è scendere in campo domani serene e divertirci".

Santarelli: "In Italia un grande movimento, non siamo al top, ma che sfida"

In casa Conegliano, coach Daniele Santarelli indica la strada da seguire: "Sappiamo che in questo momento le due squadre non saranno al top, dobbiamo accettare che la pallavolo di questa finale non sarà perfetta. È un bel trofeo, vicino casa, ci seguiranno in tanti con tanti amici. Con Stefano ci conosciamo benissimo, per me è un amico, ci scontriamo da anni ma questo non cambia rispetto e considerazioni. Lo stesso vale anche per le atlete che ci saranno dall’altra parte della rete e che ora mi trovo di fronte. Se tutte le coppe arrivano in Italia significa che qualcosa di buono con i club stiamo facendo tutti come movimento e come Serie A e questo aiuta anche le nazionali". Infine l’analisi della capitana Joanna Wolosz: "Milano è una grandissima squadra, con tanti nuovi arrivi, forse un po’ diversa come stile di gioco, penso che sarà una partita interessante e difficile. Tre partite di campionato sono poche per trovare la giusta chimica. Mi aspetto una gara difficile. Facciamo grandi spettacoli ormai in Italia con questi eventi, non vedo l’ora di scendere in campo e giocare".