Casalmaggiore stapazza Roma nell'anticipo della 3a

Le ragazze di coach Cuello hanno espesso una grande pallavolo per tutta la durata della gara con il piccolo rammarico di non aver chiuso la partita al terzo set ma mostrando grande carattere nel quarto. Orfane ancora di Kovalcikova e di Ravarini, capitan Chiara Costagli, eletta MVP della gara insieme a Giorgia Faraone, che ha realizzato ben 20 punti, top scorer della gara, con 3 muri personali e 2 ace. Per Marku 4 i muri personali, 2 per Nwokoye, un ace a testa per Stafoggia e Kavalenka. In seconda linea gran partita di Faraone che chiude con un 92% di rice positiva coadiuvata da Vazquez con il 77% (18 punti per la portoricana di cui un muro). Prossimo impegno per Casalmaggiore ancora tra le mura amiche del PalaFarina sabato 25 alle ore 16 contro il Club Italia. Per le giallorosse, Perovic chiude con 18 punti personali di cui due muri, ottima partita anche per Consoli e Bosso con 15 punti entrambe. Zannoni mette a referto un buon 65% di ricezione positiva.

Julia Kavalenka trova il tocco del muro ospite e apre la gara, 1-0, la battuta out di Costagli pareggia i conti 1-1, Roma poi si porta in vantaggio con un muro su Vazquez, 2-1. Guidi manda lunga la sua battuta e riporta tutto in parità, 2-2. Gran bel primo tempo di Nwokoye che mette la palla nei tre metri e fa 4-3. Palla strepitosa di Vazquez che beffa la difesa ospite e allunga 5-3, arriva anche il successivo ace di Kavalenka, 6-3. Casalmaggiore allunga ancora, fa 7-3 e costringe coach Cuccarini a chiamare il primo time out di gara. Si torna in campo e l’attacco giallorosso è out, 8-3 Casalmaggiore. Kavalenka stacca da posto sei e trova la doppia cifra, 10-7. Monster block di Marku che due volte ferma l’attacco di Angelina, ma il secondo muro è vincente, 11-7. Gran botta in diagonale di Capitan Costagli, Zannoni non contiene e fa 12-8. Guidi sfrutta una ricezione imperfetta delle rosa e fa 11-13, time out per coach Cuello. Si torna in campo e la palla morbida di Kavalenka è vincente, 14-11. Capitan Costagli piazza la sua pipe e trova il 16-13. Il primo tempo di Nwokoye fende la difesa come un coltello caldo il burro, 17-14. Diagonale potente di Costagli, 18-16, si gioca sull’equilibrio, arriva poi il monster block di capitan Costagli su Perovic, 19-16 e time out Roma. Si torna in campo e il tocco di Kavalenka è intelligente, 20-16, Mason poi manda out il suo attacco, 21-16. Ricezione al filo di Faraone e tocco morbido di Kavalenka, 22-17. Ancora Kavalenka, piazza il suo colpo e non ce n’è, 23-18, il seguente attacco di Perovic è out, 24-18 palla set per Casalmaggiore, ma Consoli in primo tempo annulla. Vazquez chiude 25-19. Top scorer: Kavalenka 7, Consoli 5

Vazquez d’astuzia apre il secondo set, 1-0, Angelina pareggia in diagonale, 1-1. Guiducci sbaglia l’appoggio e manda out il pallone, 2-1 Casalmaggiore, Guidi in fast pareggia 2-2. Angelina ci prova ma il muro di Pasquino è ben piazzato, 4-2. Palla piazzata di Vazquez a piedi a terra che beffa la difesa ospite in posto sei, 5-2. Costagli trova il varco giusto per la sua diagonale e fa 8-3, time out per coach Cuccarini. Tocco di seconda imprendibile di Pasquino, 9-4. Guiducci trova l’ace dell’11-12 e costringe coach Cuello al time out. Si torna in campo e la diagonale di Vazquez è potente, 13-11. Roma pareggia i conti ma capitan Costagli non ci sta, 14-13, Perovic poi manda out il suo attacco, 15-13. Altro tocco di seconda vincente di Pasquino che mette il pallone al centro del campo, 16-14. Super pipe della capitana rosa Costagli che costringe all’errore Consoli, fa 18-15 e coach Cuccarini chiama time out. “Pugnetto” di Kavalenka che scavalca la difesa e trova il 20-17. Il tentativo di Vazquez è out, 19-20 time out Casalmaggiore. Roma pareggia i conti 20-20 e coach Cuello cambia la diagonale inserendo Neri e Stafoggia. Botta di Costagli in diagonale, 22-21. Mani out a tutto braccio per Stafoggia, 23-22, Bosso pareggia i conti, rientra la diagonale titolare. Il mani out di Kavalenka è potente quanto efficace, 24-23, palla set, Bosso annulla e pareggia i conti 24-24. Missile di Kavalenka, palla tra i tre e i quattro metri e 25-24, Consoli pareggia. Nwokoye manda in confusione il muro romano, 26-25, Vazquez chiude 27-25 con una super diagonale. Top scorer: Kavalenka, Vazquez e Costagli 4, Perovic 5

Nel terzo set si parte con la battuta out di Costagli, 1-0 Roma, il muro di Perovic su Vazquez fa 2-0. Il primo tempo di Marku trova il primo punto delle padrone di casa, 1-2, Guidi ristabilisce le distanze, 3-1. Kavalenka trova il touch out del muro e fa 2-3, ci pensa poi il murone di Nwokoye su Perovic a pareggiare i conti, 3-3. Si lotta sulla linea dell’equilibrio, Costagli fa 7-6, poi sempre la capitana mura Guidi e allunga, 8-6. Costagli mette il pallone tra le mani del muro di Guidi e Mason e la palla carambola a terra, 9-8. Casalmaggiore si porta sul 10-8 e coach Cuccarini chiama time out. Kavalenka slega il braccio e il suo mani out fa 11-9, arriva poi il monster block di Vazquez, 12-9. Il muro giallorosso ferma Kavalenka e porta in vantaggio le ospiti 13-12, time out per Casalmaggiore. Fast di Consoli ma capitan Costagli ferma anche l’aria, 15-15, l’invasione a rete fischiata poi alle ospiti manda avanti Casalmaggiore, 16-15. Mani out di Costagli, 17-16. Mason ci prova ma il muro di Stafoggia è granitico, 18-17, la battuta poi della stessa giocatrice è vincente, 19-17 e time out Roma. Kavalenka ristabilisce la parità con un attacco mancino, 20-20. Roma si porta vanti 22-21, coach Cuello chiama time out. Si torna in campo e la portoricana Vazquez Gomez rimette tutto in parità, 22-22. Tocco di seconda all’indietro di Pasquino, 23 pari. Roma trova la palla del set 24-23, Costagli annulla, 24-24. E’ ancora Costagli a tenere vive le sue, diagonale e 25 pari, Perovic poi manda out, 26-25 Casalmaggiore. Guidi annulla e pareggia i conti, 26-26. Mason porta avanti le sue, 27-26, l’errore di Kavalenka chiude 28-26. Top scorer: Costagli 8, Perovic 9

Pasquino di seconda apre la quarta frazione, il muro di Marku su Mason poi fa 2-0. Un’ingenuità delle rosa regala il 2-1 ma la battuta a rete di Mason rimanda Casalmaggiore avanti, arriva poi l’ace di Costagli su Zannoni, 4-1, time out Roma. Si torna in campo e l’attacco di Bosso è out, 5-1, Kavalenka porta le sue sul 6-1. Il colpo di Vazquez costringe all’errore la difesa giallorossa, 8-2, ancora time out per coach Cuccarini. Nwokoye trova il tocco di Consoli e fa 9-3. Vazquez manda le sue in doppia cifra, 10-4. Angelina prova la pipe morbida ma Marku è attenta, 12-6. Bomba di Kavalenka, abbattuta Mason, 13-8, razzo di Vazquez e 14-8, l’ace di Costagli conclude il break, 15-8. Fast velocissima di Consoli, 11-15 e time out per Casalmaggiore. Si torna in campo e Bosso prima invade a rete e poi manda out il suo attacco, 17-11. Altro gran colpo di Vazquez, 19-13, il muro di Nwokoye poi fa 20-13. La pipe di Costagli è lunghissima ma efficace, 22-13. Primo tempo di Nwokoye, 23-14. Ancora Nwokoye in primo tempo, trova la palla del match 24-15, ma la battuta della stessa centrale finisce a rete, 16-24. Costagli chiude 25-16!

I protagonisti-

Valeria Vazquez Gomez (Volleyball Casalmaggiore)- « Sono molto contenta perchè ho visto un netto miglioramento rispetto alla settimana scorsa, abbiamo giocato con grande carica e gli sforzi che abbiamo fatto in settimana negli allenamenti ci hanno permesso di lottare alla pari sempre in tanti frangenti. Ottima partita per noi ».

Ludovica Guidi (SMI Roma Volley)- « E' un risultato che non volevamo, siamo partite con il freno a mano tirato, cosa che ci sta condizionando dalla stessa gara, piano piano ci siamo sbloccate e abbiamo iniziato a giocare però lasciamo troppi spiragli alle avversarie per prendere punti di vantaggio e quindi dobbiamo sempre rincorrere. E' faticoso soprattutto mentalmente giocando punto a punto quando invece si potrebbe essere più tranquille e mostrare il nostro vero valore. Una volta vinto il terzo set dovevamo reagire nel quarto ed invece questo non ce'è stato. Ora torneremo a lavorare in allenamento proprio su questo perchè, a livello di espressione di gioco in campo non siamo quelle che siamo in allenamento ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE - SMI ROMA VOLLEY 3-1 (25-19 27-25 26-28 25-16) –

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Costagli 20, Marku 7, Kavalenka 16, Vazquez Gomez 18, Nwokoye 8, Pasquino 5, Faraone (L), Stafoggia 2, Morandi, Neri. Non entrate: Nosella, Mattioli. All. Cuello.

SMI ROMA VOLLEY: Angelina 2, Guidi 9, Perovic 18, Bosso 15, Consoli 15, Guiducci 2, Zannoni (L), Mason 7, Baratella. Non entrate: Sbano (L), Biesso, Pecorari, Cantoni. All. Cuccarini.

ARBITRI: Ancona, Lorenzin.

Durata set: 25', 33', 33', 24'; Tot: 115'.

MVP: Giorgia Faraone (Volleyball Casalmaggiore)

Spettatori: 585