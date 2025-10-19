Nel Girone A tre in testa, nel B si involano Padova e Brescia

Nel Girone A, che aveva visto ieri l’anticipo vittorioso di Volleyball Casalmaggiore su SMI Roma Volley e il turno di riposo della Gruppo Formula 3 Messina, si sono giocate tre partite che hanno confermato il terzetto in vetta alla classifica a quota 9 punti. La CBL Costa Volpino ha superato la Clerici Auto Concorezzo con un netto 3-0 (25-15, 25-21, 25-16). MVP dell’incontro Aurora Pistolesi (17 punti), ma la top scorer è stata la compagna di squadra Lena Grosse Scharmann con 19 punti. Per Concorezzo, 13 punti di Bianca Bucciarelli.

Vittoria casalinga per 3-0 anche per l’Itas Trentino, che ha battuto Marsala Volley con i parziali di 25-14, 25-18, 25-23. Il premio di MVP è andato a Irbe Lazda, che è stata anche la miglior marcatrice dell’incontro con 15 punti. Successo anche per la Narconon Volley Melendugno che ha battuto le azzurrine del Club Italia 3-1 (25-23, 16-25, 25-21, 25-16). Straordinaria Maria Teresa Bassi, 26 punti ed MVP, per le ospiti 15 punti da Maria Solovei.

Nel Girone B, in attesa del posticipo di domani, lunedì 20 ottobre alle 18, tra Olio Pantaleo Fasano e Volley Modena, si sono viste due maratone al tie-break e due vittorie esterne nette, che hanno lasciato Padova e Brescia sole in testa con 9 punti mentre Offanengo è rimasta a 8.

Spettacolare rimonta al PalaRuggi di Imola, dove la Futura Giovani Busto Arsizio ha evitato la terza sconfitta consecutiva prevalendo sulla Clai Imola Volley al tie-break 2-3 (25-21, 26-24, 22-25, 16-25, 10-15). Non sono bastati i 27 punti di Polina Malik a Imola. Per Busto, MVP e top scorer Veronica Taborelli con 25 punti (4 ace). Altra battaglia di cinque set al Pala Coim, dove la CDA Volley Talmassons FVG ha espugnato il campo della Trasporti Bressan Offanengo per 2-3 (24-26, 25-23, 25-23, 14-25, 5-15). Prestazione superlativa per l’MVP Giorgia Frosini, autrice di 22 punti, benissimo anche la centrale Islam Gannar con 19 punti di cui 5 muri e Efrosyni Bakodimou con 18. Per Offanengo, 16 punti per Valentina Zago.

Vittoria esterna netta per la Valsabbina Millenium Brescia, che si è imposta 0-3 (21-25, 21-25, 18-25) in casa della Tenaglia Abruzzo Altino. Top scorer per Brescia Giorgia Amoruso (14 punti), mentre per Altino 15 punti di Adji Astou Ndoye. Chiude il quadro delle partite odierne il successo esterno della Nuvolì Altafratte Padova, che ha battuto la Panbiscò Leonessa Altamura 0-3 (21-25, 20-25, 23-25). Marie Hanle è stata nominata MVP e ha chiuso come top scorer a quota 15 punti, gli stessi punti dell’avversaria Tai Masyn Bierria.

I tabellini-

GIRONE A

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CLUB ITALIA 3-1 (25-23 16-25 25-21 25-16) – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 8, Riparbelli 9, Bassi 26, Joly 2, Babatunde 12, Avenia 3, Morandini (L), Colombino 4, Maruotti 3, Sturniolo, Perfetto, Malonni. Non entrate: Gianfico, Roserba. All. Giunta.

CLUB ITALIA: Spaziano 3, Susio 11, Bovolenta 7, Solovei 15, Caruso 11, Quero 10, Regoni (L), Tosini 3, Moss 3, Magnabosco, Zanella. Non entrate: Cakovic. All. Cichello. ARBITRI: Martini, Traversa.

Durata set: 31′, 26′, 30′, 23′; Tot: 110′.

MVP: Maria Teresa Bassi (Narconon Melendugno)

C.B.L. COSTA VOLPINO – CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-0 (25-15 25-21 25-16) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 4, Mangani 5, Pizzolato 7, Grosse Scharmann 19, Pistolesi 17, Brandi 7, Gamba (L), Favaretto 1. Non entrate: Fumagalli, Buffo, Busetti (L), Giani, Dell’amico. All. Cominetti.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 13, Bernasconi 4, Stival 8, Trevisan 2, Veneriano 6, Purashaj, Rocca (L), Da Pos 1. Non entrate: Bianchi, Brambilla (L), Bizzotto, Ghezzi. All. Reali.

ARBITRI: Lobrace, Viterbo.

Durata set: 23′, 29′, 27′; Tot: 79′.

MVP: Aurora Pistolesi (CBL Costa Volpino)

ITAS TRENTINO – MARSALA VOLLEY 3-0 (25-14 25-18 25-23) –

ITAS TRENTINO: Giuliani 7, Marconato 4, Monza 5, Ristori 10, Cosi 6, Lazda 15, Laporta (L), Guerra 1, Andrich. Non entrate: Zeni, Iob, Colombo. All. Beltrami.

MARSALA VOLLEY: Pozzoni 4, Caserta 6, Ferraro 3, Kosonen 8, Cecchini 6, Vighetto 9, Cicola (L), Varaldo 3, Grippo, Giuli’. Non entrate: Taje’, Torok. All. Giangrossi.

ARBITRI: Vangone, Cavicchi.

Durata set: 22′, 26′, 31′; Tot: 79′.

MVP: Irbe Lazda (Itas Trentino)

GIRONE B

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 2-3 (24-26 25-23 25-23 14-25 5-15) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 13, Caneva 6, Compagnin 4, Bellia 13, Ravazzolo 5, Zago 16, Di Mario (L), Martinelli 7. Non entrate: Meoni, Tommasini, Coba, Resmini. All. Bolzoni.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 11, Gannar 19, Scola 1, Bakodimou 18, Molinaro 7, Frosini 22, Mistretta (L). Non entrate: Feruglio, Enneking, Cusma (L), Cassan, Barbazeni, Viola. All. Barbieri. ARBITRI: Laghi, Bolici. NOTE – Durata set: 30′, 31′, 29′, 22′, 14′; Tot: 126′.

MVP: Frosini.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 0-3 (21-25 20-25 23-25) – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Caracuta 2, Bierria 15, Evola 3, Krasteva 12, Riva 10, Soriani 9, Biagini (L), Monitillo, Pulliero, Ungaro, Serafini, D’onofrio. Non entrate: Chiesa, Nuzzi (L). All. Dell’anna.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Catania 4, Stocco 6, Esposito 13, Bovo 6, Hanle 15, Fiorio 8, Maggipinto (L), Esposito, Moroni. Non entrate: Pedrolli, Mazzon, Sposetti Perissinot (L), Bozzoli, Romanin. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Caronna, Pescatore.

Durata set: 33′, 28′, 32′; Tot: 93′.

MVP: Marie Hanle (Nuvolì Altafratte Padova)

CLAI IMOLA VOLLEY – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-21 26-24 22-25 16-25 10-15) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 14, Busolini 5, Foresi 9, Hoogers 12, Salvatori 5, Malik 27, Gambini (L), Vecchi, Novello, Romano, Osana (L). Non entrate: Cavalli, Schena. All. Bendandi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 10, Taborelli 25, Orlandi 13, Talarico 15, Sassolini 6, Tkachenko 6, Blasi (L), Longobardi 13, Sormani, Maiorano. Non entrate: Aina (L), Rebora, Alberti, Nella. All. Milano.

ARBITRI: De Nard, Giorgianni.

Durata set: 25′, 26′, 27′, 22′, 17′; Tot: 117′.

MVP: Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (21-25 21-25 18-25) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 2, Marchesini 7, Siakretava 12, Murmann 4, Guzin 3, Bagnoli 1, Tesi (L), Ndoye 15, Polesello 2, Farelli, Passaro. Non entrate: Pili, Monaco, Fini (L). All. Ingratta.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Amoruso 14, Olivotto 6, Vernon 10, Michieletto 7, Modestino 12, Prandi 1, Parrocchiale (L), Arici, Struka, Schillkowski. Non entrate: Orlandi, Vittorini. All. Solforati.

ARBITRI: Proietti, Tundo.

Durata set: 28′, 28′, 25′; Tot: 81′.

MVP: Beatrice Parrocchiale (Valsabbina Brescia)

GIRONE A

I RISULTATI-

Narconon Volley Melendugno-Club Italia 3-1 (25-23, 16-25, 25-21, 25-16)

C.B.L. Costa Volpino-Clerici Auto Concorezzo 3-0 (25-15, 25-21, 25-16)

Itas Trentino-Marsala Volley 3-0 (25-14, 25-18, 25-23)

Volleyball Casalmaggiore-SMI Roma Volley 3-1 (25-19, 27-25, 26-28, 25-16)

Ha Riposato: Gruppo Formula 3 Messina

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 9 (3 – 0); C.B.L. Costa Volpino 9 (3 – 0); Narconon Volley Melendugno 9 (3 – 0); Gruppo Formula 3 Messina 3 (1 – 1); Clerici Auto Concorezzo 3 (1 – 2); Volleyball Casalmaggiore 3 (1 – 2); Club Italia 0 (0 – 3); SMI Roma Volley 0 (0 – 2); Marsala Volley 0 (0 – 2);

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 25 ottobre 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - Club Italia



Domenica 26 ottobre 2025, ore 15.30

SMI Roma Volley - Gruppo Formula 3 Messina



Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.00

Marsala Volley - Narconon Volley Melendugno

Clerici Auto Concorezzo - Itas Trentino

Riposa: CBL Costa Volpino

GIRONE B

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Cda Volley Talmassons Fvg 2-3 (24-26, 25-23, 25-23, 14-25, 5-15)

Olio Pantaleo Volley Fasano-Volley Modena 0-0 Non ancora disputata

Panbisco’ Leonessa Altamura-Nuvoli’ Altafratte Padova 0-3 (21-25, 20-25, 23-25)

Clai Imola Volley-Futura Giovani Busto Arsizio 2-3 (25-21, 26-24, 22-25, 16-25, 10-15)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (21-25, 21-25, 18-25)

LA CLASSIFICA-

Nuvoli’ Altafratte Padova 9 (3 – 0); Valsabbina Millenium Brescia 9 (3 – 0); Cda Volley Talmassons Fvg 8 (3 – 0); Futura Giovani Busto Arsizio 3 (1 – 2); Clai Imola Volley 3 (1 – 2); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3 (1 – 2); Panbisco’ Leonessa Altamura 3 (1 – 2); Olio Pantaleo Volley Fasano 2 (1 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 2 (0 – 3); Volley Modena 0 (0 – 2).

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.00

Nuvolì Altafratte Padova - Olio Pantaleo Volley Fasano

Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Cda Volley Talmassons Fvg - Clai Imola Volley

Valsabbina Millenium Brescia - Panbiscò Leonessa Altamura