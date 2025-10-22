Volley, Monviso ci prova contro le più forti: nulla è impossibile

Se la parola d’ordine poteva essere “riscatto”, per Wash4Green Monviso Volley e Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano , nell’anticipo ( causa impegni delle venete al Mondiale per Club, ndr) di questa sera della 1 3 ª giornata di andata di Serie A1 Tigotà sarà invece “ orgoglio ”. Non nella maniera più sdoganata del termine, ma nella volontà di dimostrare quanto valga il senso di appartenenza all’identità territoriale attraverso carattere e personalità. Perché solo passando tra le difficoltà del momento la ripresa sarà ancora più esaltante per le due compagini soprattutto quando la classifica al momento resta in attesa di due protagoniste che procedono a corrente alternata. Non sempre cercare il riscatto porta a ottenere un risultato, ma è solo attraverso l’analisi lucida delle cose da sistemare in campo che Monviso e Conegliano potranno ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte (inizio ore 20 Dazn, Vbtv), le ragazze di Marchiaro sono alla ricerca del primo sorriso casalingo della stagione, crollate domenica pomeriggio sempre in casa nel derby contro Honda Cuneo , e cercano un’immediata inversione di rotta per ritrovare continuità e fiducia. Le trevigiane di coach Santarelli , invece, arrivano in Piemonte ancora con la ferita aperta della sconfitta nella finale di Supercoppa a Trieste contro la Numia Milano.

La classifica per punti realizzati di squadra

In questo momento per le due squadre la vittoria ha il sapore della necessità. Sul piano statistico la lettura del match è interessante: nella speciale classifica “punti realizzati squadra” stilata da Lega Pallavolo Serie A Femminile Monviso è 8ª con 260 punti, mentre la Prosecco Doc Imoco è 13ª con 199 (c’è da considerare che le venete e Milano hanno giocato una partita in meno, ndr). Adhu Malual è la miglior marcatrice della piemontesi con 68 punti nella top 20, mentre Isabelle Haak di Conegliano è 7ª con 75. A oggi non figurano atlete dell’Imoco nelle prime 20 top blockers dell’A1, mentre la centrale Amandha Sylves della Wash4Green è 19ª con 7 muri vincenti. A livello di muri-squadra la formazione di Marchiaro ha un impatto migliore con 33 block-in (10ª posizione) mentre le trevigiane sono ventunesime con 21. Altro fondamentale che potrebbe spaccare in due la partita sono le battute vincenti: anche qui il dato è abbastanza chiaro con Monviso che nelle prime quattro partite di campionato ha trovato 20 punti dalla linea dei nove metri ed è seconda nella speciale classifica di rendimento in compagnia di Savino del Bene Scandicci, dietro solo Cuneo (24). Conegliano fatica anche al servizio con solo 11 aces e una decima posizione tutta migliorare.

Moro: "Ci manca un po' di lucidità"

A livello individuale spiccano i 7 punti di Anna Davyskiba, seconda con Manfredini (Bergamo), Kokkonen (CBF Balducci Macerata) dietro Antropova (14) di Scandicci. Infine la ricezione dove la stessa laterale bielorussa di Monviso e Nika Daalderoop (Imoco) viaggiano praticamente sulle medesime percentuali: 35-40%. Un dato che emerge come centrale perchè la ricezione è il tappeto sulla quale costruire il presente. Risuonano ponderate le parole di Ilenia Moro nel dopo partita contro Cuneo: "Dobbiamo lavorare sui punti importanti, fino a metà set ci siamo poi ci manca un po’ di lucidità in alcune situazioni. Noi comunque ci crediamo sempre. Abbiamo Conegliano e ci metteremo tutta l’energia possibile". L’anticipo della 13ª giornata, dunque, è più di un confronto tecnico, quasi un faccia a faccia tra chi deve riaccendere il motore e chi è fermo con le 4 frecce e cerca di ingranare la marcia per ripartire. Elementi che incrociano il rendimento di Monviso e Conegliano, almeno fino a questo momento.