Il Girone A comincerà sabato 25 ottobre alle 16 con Volleyball Casalmaggiore, reduce dai primi tre punti lo scorso weekend, contro Club Italia, ancora a secco in stagione. Alle 15.30 di domenica un’altra squadra a zero punti, la SMI Roma Volley, ospiterà invece la Gruppo Formula 3 Messina, a riposo il passato fine settimana. A chiudere il programma, alle 17, doppia trasferta per due delle tre squadre a punteggio pieno: la Narconon Volley Melendugno sarà impegnata in casa della Marsala Volley, l’Itas Trentino giocherà a Monza contro la Clerici Auto Concorezzo. Turno di riposo per l’altra capolista, la CBL Costa Volpino.

Nel Girone B tre squadre ancora imbattute, tutte di scena tra le mura amiche dei rispettivi palasport. La Nuvolì Altafratte Padova e la Valsabbina Millenium Brescia, a quota 9 punti, sfideranno le due pugliesi del girone, l’Olio Pantaleo Fasano e la Panbiscò Leonessa Altamura. La Cda Volley Talmassons FVG, subito dietro a 8 punti, se la vedrà invece contro la Clai Imola Volley. Sfida interessante quella tra la Futura Giovani Busto Arsizio e la Trasporti Bressan Offanengo, due formazioni che ancora non hanno fatto vedere il loro meglio in stagione, mentre a chiudere il programma la Volley Modena, unica squadra senza punti, si confronterà con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Marsala Volley - Narconon Volley Melendugno

EX: Gaia Badalamenti a Narconon Volley Melendugno nel 2024/2025; Giorgia Avenia a Marsala Volley nel 2018/2019



Emma Sturniolo (Narconon Volley Melendugno)- « Torno a giocare nella mia Sicilia e sono estremamente felice di potermi misurare con la Serie A2, un campionato che richiede il massimo impegno. Sono molto grata alla Narconon Volley Melendugno per l'opportunità di crescita che mi sta dando in questo ambiente stimolante. Conosco le ragazze di Marsala: è una squadra tosta, in cerca di punti, e giocherà con grande energia davanti ai suoi tifosi. Noi abbiamo iniziato molto bene il campionato e stiamo lavorando per correggere i dettagli. Siamo determinate a dare il massimo, lottando su ogni palla con l'auspicio di portare a casa un risultato positivo ».

Volleyball Casalmaggiore - Club Italia

La bella vittoria contro la Smi Roma ha dato alla Volleyball Casalmaggiore certezze, consapevolezze e morale per affrontare il proseguo del campionato. Sabato 25 ottobre Capitan Chiara Costagli e compagne sono pronte ad accogliere, tra le mura amiche del PalaFarina di Viadana, le azzurrine del Club Italia in una sfida importante per continuare a smuovere la classifica sfruttando il fattore casa. Fischio d'inizio fissato per le ore 16, dirigono Emilio Sabia e Fabio Pasquali, Chiara Dellapina al Videocheck con Paola Di Pasquale al referto elettronico. Pronti a svolgere il servizio campo gli amici di ThisAbility con i ragazzi della cooperativa Santa Federici di Casalmaggiore. Nel derby lombardo è "nascosto" un altro derby, questa volta argentino, tra i due tecnici, Claudio Cesar Cuello e Juan Manuel Cichello, nello staff di coach Velasco sia nei Giochi Olimpici del 2024 che nel Mondiale 2025 entrambi vinti dalla formazione azzurra. Le azzurrine, ferme a zero punti, vorranno sicuramente smuovere la propria classifica provando a guadagnare punti.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Volleyball Casalmaggiore)

EX: Betsy Amarachukwu Nwokoye a Club Italia nel 2021/2022

Alice Stafoggia (Volleyball Casalmaggiore)- « Nella partita con Roma siamo finalmente riuscite ad imporre il nostro gioco e a dimostrare il duro lavoro che facciamo ogni settimana in palestra. Siamo molto soddisfatte della nostra prestazione. Credo che abbia funzionato molto meglio la correlazione muro-difesa e siamo state molto più incisive in attacco, mi rende felice questa vittoria che è arrivata dopo due gare dove non siamo riuscite a dare il meglio. Sabato arriva il Club Italia, una partita sicuramente tosta in cui giocheremo contro ragazze molto giovani ma allo stesso tempo con già una buona esperienza. Dovremo scendere in campo dando il meglio di noi stesse, è un campionato equilibrato ed in ogni partita dovremo dare sempre il massimo ».

Martina Susio (Club Italia)- «Abbiamo lavorato molto bene in settimana - afferma Martina Susio, schiacciatrice - con impegno e concentrazione. Veniamo dalla sconfitta di Melendugno in cui alcune cose non sono andate come avremmo voluto, ma siamo pronte per questa gara di Casalmaggiore: dovremo scendere in campo sicuramente più aggressive e con un atteggiamento positivo, perché sappiamo di poter fare bene. In alcune situazioni, settimana scorsa, siamo state un po’ tese e non siamo riuscite a concretizzare, commettendo qualche errore di troppo. Gli errori ci stanno, fanno parte del percorso e della nostra inesperienza ma Juan, dopo la gara, ci ha detto che siamo riuscite, in queste prime tre gare, a tenere il campo in tutti i fondamentali e che, quindi, si può fare, ci manca un passo ma la strada è quella giusta ».

Clerici Auto Concorezzo - Itas Trentino

Dopo due trasferte consecutive, contro Gruppo Formula 3 Messina e C.B.L. Costa Volpino, la Clerici Auto Concorezzo torna tra le mura amiche per affrontare Itas Trentino nella gara valevole per la 4^ giornata del girone A del campionato di Serie A2 femminile. La formazione ospite approda in Brianza da capolista del raggruppamento, al pari di C.B.L. Costa Volpino, altra compagine a punteggio pieno dopo 3 gare. La squadra guidata da coach Alessandro Beltrami, al primo anno sulla panchina gialloblu dopo due stagioni alla Futura Volley Giovani di Busto Arsizio, sarà orfana di Alice Pamio, costretta a fermarsi prima della gara contro Marsala Volley a causa di un infortunio alla mano sinistra occorso in allenamento. E’ la prima trasferta stagionale per la formazione trentina che, finora, non ha concesso alcun set nei 3 incontri precedenti contro Volleyball Casalmaggiore, Club Italia e Marsala Volley. La Clerici Auto Concorezzo, dall’altra parte, è ferma a quota 3 punti, ottenuti due turni fa sul campo di Messina ed è reduce dalla sconfitta esterna subita in terra bergamasca contro C.B.L. Costa Volpino. Coach Gilles Reali, alla prima esperienza in Serie A2, potrà contare nuovamente su Roberta Purashaj e Isidora Rodic, entrambe recuperate dai problemi fisici di settimana scorsa. La compagine brianzola torna al Palazzetto dello Sport di Concorezzo, dove si era aperta la Serie A2 femminile 2025/2026 con la sfida tra Clerici Auto Concorezzo e Narconon Volley Melendugno, vinta dalle salentine con il punteggio di 3-1. Il fischio d’inizio della gara è previsto per le ore 17:00 di domenica 26 ottobre e la partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno



Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Domenica affrontiamo una delle due formazioni a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate, di conseguenza il quoziente di difficoltà è molto elevato. Sappiamo che Trentino ha perso una giocatrice importante come Pamio, ma siamo consapevoli che Ristori non farà di certo rimpiangere la compagna di reparto. Trentino, in generale, è una squadra molto solida, che vanta un organico con diverse individualità di ottimo livello. Infatti, è complicato identificare una sola giocatrice da limitare, anche se Giuliani e Lazda, nelle prime tre partite, hanno avuto score importanti. Noi arriviamo a questa gara in condizioni migliori rispetto alla trasferta di settimana scorsa contro Costa Volpino, in cui avevamo qualche giocatrice non al meglio. Da domenica, e per le successive quattro partite, giocheremo tra le mura amiche, quindi questo è il momento di mettere in cascina più punti possibili per prepararci nel migliore dei modi al girone di ritorno ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Continuiamo il nostro percorso con la prima gara esterna della stagione, con l’obiettivo di riuscire a portare anche fuori casa l’identità che abbiamo costruito in palestra e che stiamo mettendo in campo con buona costanza. Affronteremo un’altra squadra aggressiva al servizio e nel muro-difesa: dovremo avere pazienza e saper aspettare il momento giusto per poi cercare di sfruttare le nostre caratteristiche. Per quanto ci riguarda saranno altrettanto determinanti l’incisività del servizio e l’attenzione che sapremo mettere nel muro-difesa: stiamo lavorando bene e siamo fiduciosi di poterci confermare ad ottimi livelli anche lontano dal Sanbàpolis ».

SMI Roma Volley - Gruppo Formula 3 Messina

Accreditate alla vigilia tra le principali favorite per la promozione in Serie A1 in virtù della qualità dei rispettivi roster, SMI Roma Volley e Gruppo Formula 3 Messina hanno vissuto entrambe un inizio di stagione ben diverso dalle previsioni iniziali. Le capitoline non hanno ancora raccolto punti, cedendo in casa a Costa Volpino (0-3) e in trasferta a Casalmaggiore (3-1). Le peloritane, dopo il successo casalingo con il Club Italia (3-1), sono incappate in un’inaspettata sconfitta tra le mura amiche con Concorezzo (1-3). Ecco che, con la quarta giornata del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile, arriva finalmente l’occasione per le Wolves di dimostrare il proprio valore e ritrovare la propria identità di gioco. Domenica 26 ottobre, alle ore 15:30, al Palazzetto dello Sport di Roma, non ci sarà più spazio per i fantasmi della rocambolesca retrocessione da un lato e della bruciante amarezza di una promozione sfumata all’ultimo miglio dall’altro. Conterà soltanto vincere e per farlo bisognerà lottare su ogni pallone. Proprio come, al netto di qualche errore dovuto alle fatiche della preparazione estiva, le due squadre avevano fatto appena un mese fa nel 1°Memorial “Simonetta Avalle”. A spuntarla furono le messinesi al tie-break ma il pubblico rimase abbagliato da una gara tirata in ogni parziale, ricca di scambi combattuti e continui capovolgimenti di fronte. Due le ex dell’incontro: la schiacciatrice capitolina Chiara Mason (quasi 10 punti di media la scorsa stagione in Sicilia) e il libero peloritano Martina Ferrara (protagonista dell’ultima promozione in A1 delle Wolves). Ma il passato è passato, mentre il futuro passa anche, se non soprattutto, da questa sfida (biglietti in vendita su Vivaticket o al botteghino prima della gara).

EX: Chiara Mason a Akademia Messina nel 2024/2025; Martina Ferrara a Roma Volley Club nel 2023/2024



Martina Cantoni (SMI Roma Volley)- « Con Messina sarà una gara molto importante. Vogliamo riscattarci perché veniamo da due brutte sconfitte. Siamo tornate in palestra ancora più cariche di prima e ci sentiamo pronte per dare una scossa alla nostra stagione ».

Cecilia Oggioni (Gruppo Formula 3 Messina)- « Sarà una partita importante, soprattutto per dare un segnale dopo la sconfitta contro Concorezzo. Loro? Sono sincera, non so cosa aspettarmi. Hanno avuto un inizio di campionato difficile; non so se magari cambieranno qualcosa. Noi adesso dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro e gioco". Nel Memorial "Simonetta Avalle" le avete battute nella finale per il terzo posto al tie break. Quanto può contare questo precedente e che messaggio vi ha lasciato quella gara: "Ci ha detto che nonostante la partita si possa complicare, noi siamo in grado benissimo di gestire la situazione. Ma le partite di campionato sono una storia a sé. Non dobbiamo portarci troppo dietro questa vittoria. Si trattava solo di pre-campionato". Dove si deciderà, secondo te, questa partita? Sul piano della tenuta mentale ».

GIRONE B-

Futura Giovani Busto Arsizio - Trasporti Bressan Offanengo

Alla Soevis Arena di Castellanza va in scena il derby lombardo tra Futura Volley Giovani e Trasporti Bressan Offanengo. Un derby non di alta classifica ma che presenta sul palcoscenico due formazioni in ripresa dopo un avvio di campionato difficile. Busto Arsizio ha centrato la sua prima vittoria stagionale contro la Clai Imola risalendo dallo 0-2 e trovando energie preziose da Veronica Taborelli, Alessandra Talarico e Marika Longobardi. Le cremasche non hanno ancora conquistato un successo ma sono riuscite a strappare un punto prezioso alla corazzata Talmassons grazie al lavoro delle tre “punte” Valentina Zago, Rachele Nardelli e Sara Bellia. Senza straniere a referto, la Trasporti Bressan ha puntellato il roster con gli arrivi importanti proprio dell’esperta opposta ex Costa Volpino e della schiacciatrice la scorsa stagione a Cremona. Di grande sostanza anche l’innesto di Giada Di Mario nel ruolo di libero, al rientro proprio nella gara contro la CDA e pronta a far fruttare l’esperienza accumulata in A1 a Pinerolo. Top scorer delle cremonesi è Nardelli, autrice di 44 punti. Quattro i precedenti tra le due formazioni, con un poker di vittorie griffato Futura Volley.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Nessuno

Sophie Andrea Blasi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Siamo molto contente della vittoria centrata domenica. Serviva, anche per il morale; credo che abbia portato in palestra un clima positivo e questo ci dà la carica per affrontare la prossima sfida. Stiamo sistemando alcuni aspetti legati al muro-difesa, dove siamo già migliorate molto, e alla battuta, che penso possa essere per noi un’arma molto importante. Offanengo è una squadra costruita per far bene, ha giocatrici di alto livello e d’esperienza; non è partita benissimo ma sappiamo che il campionato è lungo e che nessuna formazione è da sottovalutare. Ce la metteremo tutta per portare a casa la vittoria nel nostro palazzetto, davanti ai nostri tifosi: se lo meritano perchè vengono ogni domenica a sostenerci. Speriamo che questa possa essere la partita giusta per regalare a loro, e anche a noi, un successo! ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Con il rientro completo di Veronica Taborelli, autrice di una bella prova nella scorsa partita, è la vera Futura, una nostra rivale nella lotta per l'eventuale passaggio alla pool promozione. Ci aspetta una gara importante che va affrontata nel modo giusto. Stiamo trovando i nostri equilibri, seppur ancora con alti e bassi che ci influenzano sul risultato finale e che stiamo imparando a gestire, individualmente e di squadra. Al di là delle questioni tecniche e tattiche, domenica serviranno tanto cuore e tanta voglia di portare a casa una vittoria che non è ancora arrivata. Non sempre questo è sufficiente per vincere, ma ora come ora ci servono punti per rialzarci in classifica. Futura è una squadra dove l'attacco fa la differenza, soprattutto con Taborelli, che avrà anche tanta voglia di riscatto dopo il lungo stop e che è stata nostra avversaria per diverso tempo nei derby contro Cremona e ci terrà a far bene. Noi dobbiamo proseguire con l'efficacia nel muro-difesa, che domenica scorsa contro Talmassons ha lavorato molto bene, mentre dobbiamo crescere ancora in battuta, un fondamentale che non è un nostro punto debole ma che forse è quello attualmente un po' più indietro rispetto agli altri ».

Volley Modena - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Due settimane dopo lo storico match del PalaPanini il Volley Modena esordisce in quella che sarà la sua nuova casa pee questo campionato di Serie A2 Tigotà. Capitan Lancellotti e compagne ospitano Tenaglia Abruzzo Altino Volley in un match dove sono chiamate a confermare i primi importanti segnali visti nel terzo set della trasferta di Fasano. Per le modenesi è stato un inizio di stagione complicato non solo dall'esordio in categoria, ma anche dal calendario che, tuttavia, non è mai semplice per una neopromossa. Dal canto loro, invece, le abruzzesi vogliono riprendere la marcia e mettere in cascina quei punti che non sono arrivati contro Padova e Brescia, gare che hanno fatto seguito alla bella vittoria della prima giornata per 3-1 sulla Futura Giovani Busto Arsizio.

EX: Nessuno

Federica Nonnati (Volley Modena)- « Lo scorso anno abbiamo lavorato tanto e si sono visti i risultati. Quest'anno, invece, per me è iniziato con questo infortunio ma ci sta, ora mi sono ripresa e sono tornata a lavorare per continuare quello che è stato fatto la stagione scorsa. Ora affronteremo Altino, squadra giovane anche la loro e con atlete non indifferenti. Noi, però, pensiamo a fare bene le nostre cose e a migliorare quello che ci siamo dette poi sarà il campo a parlare ».

Maia Monaco (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Il fatto che domenica scenderemo in campo contro una squadra, che sulla carta, dovrebbe offrire una gara più equilibrata rispetto alle ultime due da noi disputate non deve distrarci dai nostri obiettivi. Modena è una squadra molto simile a noi, giovane, sfrontata, con individualità importanti ma soprattutto in costante crescita e questo lo ha dimostrato anche lunedì scorso contro Fasano. Sarà sicuramente una partita intensa dove dovremo dare più continuità al nostro gioco per riuscire a imporci. Solo così potremo aggiudicarci punti preziosi utili per ambire a chiudere il girone nella prima metà della classifica; un primo traguardo che sarebbe un grande successo e sono convinta che sia alla nostra portata ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Clai Imola Volley

Seconda (ostica) trasferta stagionale per la Clai Imola Volley. La squadra di coach Simone Bendandi, scavallato ad intermittenza il doppio impegno casalingo con Offanengo (vittoria al tie-break) e Busto Arsizio (sconfitta al quinto set), torna a macinare chilometri e lo farà questa volta in direzione del Friuli, dove ad attenderla ci sarà la corazzata Cda Volley di Talmassons. La forte compagine udinese, retrocessa lo scorso anno dalla serie A1 dopo la quattordicesima posizione finale, ha iniziato davvero alla grande il suo campionato vincendo agevolmente le prime tre partite (contro Modena, Altamura e ad Offanengo) e confermando così in pieno le velleità di voler essere una delle assolute protagoniste nella lotta per il salto di categoria. 9 i set vinti e soltanto 2 quelli persi (entrambi sul campo di Offanengo nella terza giornata) per il gruppo allenato da Leonardo Barbieri, coach lodigiano di grande esperienza ormai alla sua sesta stagione consecutiva sulla panchina di Talmassons. A sua disposizione un organico davvero molto competitivo e l’appoggio incondizionato di una società che crede fermamente nella bontà del lavoro svolto quotidianamente dal suo tecnico e dall’intero staff di riferimento. Imola, al contrario, è ancora alla ricerca delle proprie certezze. La meravigliosa vittoria in rimonta del PalaRuggi su Offanengo (dopo lo svantaggio iniziale di 2 set a 0) sembrava aver portato tantissima fiducia a Foresi e compagne, ma la squadra imolese non è poi riuscita a bissare il successo ed a ripetersi contro la Futura Giovani, capace a sua volta di ribaltare l’inerzia di una sfida all’apparenza ampiamente decisa trovando invece al tie-break il guizzo per superare le padrone di casa. I tre punti in classifica conquistati fino a questo momento dalla Clai rimangono comunque un buon bottino se consideriamo che il gruppo è stato quasi totalmente rinnovato rispetto a qualche mese fa...ma se l’obiettivo rimane quello di arrivare alla salvezza il prima possibile e senza troppi patemi serve trovare al più presto maggiore continuità all’interno delle gare. Ancora troppi, infatti, i cali di tensione delle santernine, che alternano momenti di ottima pallavolo ad altri nei quali la luce sembra spegnersi e tutto diventa all’improvviso più complicato da gestire. Il potenziale del gruppo in entrambe le fasi del gioco è fuori discussione e a tratti emerge in maniera chiara, ma per competere in questa categoria è fondamentale costruire (passo dopo passo) quella concretezza e quella solidità mentale che rimangono due tra gli ingredienti principali nella crescita di ogni squadra che voglia considerarsi tale. Sfidare Talmassons potrebbe aiutare proprio in questo senso, perché è soltanto affrontando i più forti che si può aumentare la consapevolezza nei propri mezzi.

EX: Nessuno



Sofia Cavalli (Clai Imola Volley)- « Ci aspetta una trasferta molto difficile, contro una squadra ben attrezzata in tutti i ruoli che fino a questo momento non ha perso neanche una partita. Noi, invece, veniamo da due gare molto faticose e combattute, la prima vinta contro Offanengo e l’ultima persa con Busto. Dobbiamo ripartire proprio da quanto visto nei primi due set domenica scorsa al PalaRuggi, dove abbiamo espresso un gioco davvero di altissimo livello. Serve tenere il buono di quanto fatto, e per crescere ancora abbiamo lavorato in settimana nella gestione dei momenti di difficoltà. Il campionato è lunghissimo e siamo una squadra capace di ripartire dopo ogni sconfitta senza mai perdere il nostro spirito. Servirà una grande prestazione ».

Nuvolì Altafratte Padova - Olio Pantaleo Volley Fasano

Di Puglia in Puglia. La Nuvolí AltaFratte Padova passa dalla terza alla quarta giornata di campionato di fatto non mutando, per quanto riguarda la provenienza regionale, l’avversaria, visto che dopo la trasferta nella barese Altamura le atlete gialloblù dovranno ospitare domenica prossima - fischio d’inizio anticipato alle ore 16:00 - la brindisina Olio Pantaleo Fasano Volley. Dopo l’iniziale tripletta di vittorie per 3-0 (Offanengo, Altino e Altamura) Maggipinto e compagne cercheranno il poker, anche non necessariamente con lo stesso punteggio rotondo, contro un’avversaria in arrivo anch’essa da due successi, il primo in trasferta e grazie al quinto set a Busto Arsizio, il secondo in casa per 3-0 contro Volley Modena e, comunque vada, domenica sera una delle due contendenti vedrà interrotta la propria striscia positiva. La sfida di domenica sarà la prima tra AltaFratte e Fasano mentre tornerà a giocare in Veneto la padovana Marta Gazzerro, giocatrice che nel corso dell’estate si è mossa verso sud lungo tutto lo stivale dopo aver militato nella scorsa stagione in B2 tra le fila dell’USMA Padova e prima ancora in B1 con la patavina Aduna. Un match domenicale che si preannuncia equilibrato tra due formazioni in grado di giocarsi più carte “esperienza”, se infatti le tigri gialloblù venete avranno Stocco in palleggio, Mazzon e Fiorio ai lati, Bovo al centro e Maggipinto in seconda linea, le ospiti brindisine potranno opporre Korhonen opposta con la regia di Muzi che insieme a Provaroni e Rucli sono arrivate in estate alla corte di coach Totero provenienti dall’esperienza romana in A1, insieme a loro gli innesti altrettanto sicuri di Salinas e Piacentini.

EX: Nessuno



Marianna Maggipinto (Nuvolì Altafratte Padova)- « Ogni gara è una battaglia che dobbiamo affrontare con le stesse energie, sia che si arrivi da una vittoria che da una sconfitta, domenica ospiteremo una squadra agguerrita, con delle belle individualità. Abbiamo lavorato anche questa settimana per arrivare pronte, per combattere e dare continuità a queste prime tre gare. Il nostro intento è quello di continuare a fare punti, quindi lavoreremo e scenderemo in campo concentrate verso i nostri obiettivi di squadra, ben sapendo che una volta in campo nessuno regala punti! ».

Claudia Provaroni (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Veniamo da tre buone gare dove abbiamo raccolto ottimi frutti. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro dall'inizio e qualcuno non si aspettava questa nostra partenza. La prossima gara affronteremo una formazione che viene da un grande inizio e quindi molto forte che hanno vinto anche le amichevoli. Quindi sono in un grande momento, hanno delle ottime individualità e un gioco molto bello. Noi dobbiamo cercare di fare al meglio la parte tattica in particolare, oltre alla tecnica e alla parte caratteriale. Questa è la ricetta per cercare di metterle in difficoltà e provare a prendere qualche punticino. Comunque a prescindere dal risultato l’importante è uscire a testa alta e noi andiamo a Padova come in qualsiasi altro campo per vincere. Questo è un campionato corto e quindi bisogna provare a fare più punti possibili subito perché siamo un ottimo roster e appena sblocchiamo qualche ingranaggio saremo al top per affrontare qualsiasi formazione ».

Valsabbina Millenium Brescia - Panbiscò Leonessa Altamura

Uno scontro tra Leonesse, quella d'Italia e quella di Puglia. Domenica, alle 17, il PalaGeorge sarà l'arena perfetta per ospitare lo scontro tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Panbiscò Leonessa Altamura, neopromossa in Serie A2. Il match, valido per la quarta giornata di Regular Season, si preannuncia ricco di emozioni non solo sul piano sportivo, ma anche per il suo portato storico e identitario. La Millenium torna al PalaGeorge con il bottino pieno. Dopo l'esordio vincente al PalaGeorge contro Fasano, le Leonesse hanno conquistato altri sei punti fondamentali sui campi di Modena e Altino, proponendo prestazioni solide e sempre in crescita. Quello della Panbiscò Altamura è stato un esordio da vere Leonesse: nella prima, storica, stagione in Serie A2, le ragazze di coach Dell'Anna sono riuscite a conquistare i primi tre punti della stagione, imponendosi sulla Clai Imola per 3-1. La corsa delle pugliesi si è poi arrestata nelle due gare successive, nelle quali sono state affrontate due big del girone (Talmassons e Padova). Nonostante le sconfitte, le altamurane hanno dimostrato progressi, mettendo in campo grinta, organizzazione e spirito di squadra.

EX: Valeria Caracuta a Millenium Brescia nel 2019/2020



Giorgia Amoruso (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica giocheremo in casa contro Altamura, una partita a cui teniamo particolarmente. Arriviamo da tre vittorie consecutive che ci hanno dato grande fiducia e motivazione, ma sappiamo bene che non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione. Stiamo lavorando con impegno e intensità in ogni allenamento, cercando di crescere giorno dopo giorno e di limare quegli aspetti del nostro gioco che possono ancora migliorare. L’obiettivo è continuare su questa strada positiva, dando il massimo davanti al nostro pubblico e confermando i progressi che abbiamo dimostrato nelle ultime gare ».

Claudio Marchisio (2° allenatore Panbiscò Leonessa Altamura)- « Siamo perfettamente consapevoli che il prossimo impegno presenta un altissimo coefficiente di difficoltà per l'alto valore tecnico dell'avversaria, però noi affronteremo la gara con l'entusiasmo naturale di un' esordiente, con la voglia di imparare, crescere e confrontarci. In settimana lo staff tecnico e le ragazze hanno lavorato tanto per prepararsi al meglio a questa partita. Speriamo di vedere dei progressi rispetto alle ultime prestazioni perchè venire da due sconfitte consecutive non è il viatico migliore dal punto di vista emotivo, però siamo certi che le ragazze daranno il massimo e faranno del loro meglio ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE A



Sabato 25 ottobre 2025, ore 16.00

Volleyball Casalmaggiore - Club Italia Arbitri: Sabia Emilio, Pasquali Fabio

Domenica 26 ottobre 2025, ore 15.30

SMI Roma Volley - Gruppo Formula 3 Messina Arbitri: De Luca Lorenzo, Candeloro Eleonora

Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.00

Marsala Volley - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Papapietro Eustachio, Lobrace Andrea

Clerici Auto Concorezzo - Itas Trentino Arbitri: Giorgianni Giovanni, Bonomo Andrea

Riposa: C.B.L. Costa Volpino



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 9, C.B.L. Costa Volpino 9, Narconon Volley Melendugno 9, Gruppo Formula 3 Messina 3, Clerici Auto Concorezzo 3, Volleyball Casalmaggiore 3, SMI Roma Volley 0, Marsala Volley 0, Club Italia 0.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE B

Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.00

Nuvolì Altafratte Padova - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Cervellati Giulio, Tundo Virginia

Domenica 26 ottobre 2025, ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Testa Antonio, Peccia Luigi

Volley Modena - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: De Orchi Marco, Marani Azzurra

Cda Volley Talmassons Fvg - Clai Imola Volley Arbitri: Cecconato Luca, Sumeraro Fabio

Valsabbina Millenium Brescia - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Giulietti Fabrizio, Magnino Simone

LA CLASSIFICA-

Nuvolì Altafratte Padova 9, Valsabbina Millenium Brescia 9, Cda Volley Talmassons Fvg 8, Olio Pantaleo Volley Fasano 5, Futura Giovani Busto Arsizio 3, Clai Imola Volley 3, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3, Panbiscò Leonessa Altamura 3, Trasporti Bressan Offanengo 2, Volley Modena 0.