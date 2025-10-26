Trento e Brescia a punteggio pieno, per Roma primo cin cin

A fare le spese della voglia di rifarsi della squadra di Cuccarini è stata la Gruppo Formula 3 Messina, sconfitta 3-1. Migliore in campo la regista Guiducci, che ha guidato le giallorosse con lucidità nei tiratissimi finali di terzo e quarto set. A referto, hanno brillato Perovic (19) e Angelina (17), mentre Carcaces (22) e Zojzi (19) non sono bastate alle siciliane per conquistare punti.

Quarta partita consecutiva senza perdere set per l’Itas Trentino, perfetta anche in casa della Clerici Auto Concorezzo e sempre più prima considerando il turno di riposo della CBL Costa Volpino e il risultato di Melendugno. Match comunque ben giocato dalle brianzole, che si sono arrese con i parziali di 22-25, 20-25 e 21-25. Top scorer Lazda con 17 punti, MVP Giuliani con 14, gli stessi dell’avversaria Stival. In Sicilia, è caduta infatti in quattro set la Narconon Volley Melendugno sul campo della Marsala Volley. Match tiratissimo al Pala San Carlo, durato due ore e mezza con i parziali 25-23, 22-25, 27-25 e 25-20. MVP per Vighetto, 20 punti, 12 per Kata, gli stessi delle avversarie Bassi, Bulaich e Riparbelli.

Vola in vetta solitaria alla classifica del Girone B la Valsabbina Millenium Brescia, unica a non perdere punti tra le squadre di testa. Secco 3-0 delle giallonere alla Panbiscò Leonessa Altamura, che si è arresa sotto i colpi di Vernon (14, 3 ace) e della subentrata Orlandi, letale con i suoi 4 muri (7 punti). Parallelamente infatti, sia la Nuvolì Altafratte Padova che la Cda Talmassons Volley FVG sono state portate al tie-break dall’Olio Pantaleo Fasano e dalla Clai Imola Volley. In Veneto, partenza di fuoco delle pugliesi che sono andate addirittura avanti 0-2 in casa della ex capolista, che poi però è riuscita a ribaltare le sorti dell’incontro imponendosi 3-2. Fondamentale l’ottima Maggipinto in ricezione (75% di efficienza) e difesa per innescare l’attacco padovano, sospinto dai 25 punti di Erika Esposito e i 21 di Hanle, uno in meno di Korhonen tra le avversarie.

Gara folle in Friuli tra le ragazze di coach Barbieri e le imolesi di coach Bendandi. Due volte in vantaggio le padrone di casa con i 25-21 di primo e terzo set, due volte bravissime a pareggiare le ospiti con il 22-25 del secondo e il 18-25 del quarto. Ma il vero show si è svolto in un lunghissimo tie-break, terminato addirittura 19-21 con l’urlo finale di gioia di Imola. MVP Malik con 24 punti, uno in meno della top scorer Frosini. L’ultimo tie-break di giornata ha visto la Trasporti Bressan Offanengo espugnare il PalaBorsani, casa della Futura Giovani Busto Arsizio. In questo caso, le neroverdi sono state riprese due volte dalle bustocche, ma poi hanno avuto la forza di imporsi con il punteggio di 9-15 al set corto. Mattatrici della serata la top scorer Bellia, 27 punti, e l’MVP Zago, 20, mentre Taborelli e Farina hanno firmato 16 e 15 punti. Infine, vittoria esterna per la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che si è imposta 1-3 sulla Volley Modena, ancora a zero punti. Al Pala Madiba non sono bastati i 18 punti di Visentin visti i 19 di Siakretava e i 13 dell’MVP Marchesini (ben 7 muri) e di Murmann.

GIRONE A-

MARSALA VOLLEY – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-1 (25-23 22-25 27-25 25-20) –

MARSALA VOLLEY: Cecchini 9, Vighetto 20, Kosonen 10, Caserta 10, Ferraro 2, Torok 12, Cicola (L), Varaldo 2, Pozzoni, Grippo. Non entrate: Giuli’, Taje’. All. Giangrossi.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 12, Riparbelli 12, Bassi 12, Joly 3, Babatunde 10, Avenia, Morandini (L), Colombino 6, Maruotti 6, Sturniolo, Gianfico, Roserba. Non entrate: Fiore (L). All. Giunta.

ARBITRI: Papapietro, Lobrace.

Durata set: 31′, 32′, 38′, 33′; Tot: 134′.

MVP: Amelie Vighetto (Marsala Volley)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – ITAS TRENTINO 0-3 (22-25 20-25 21-25) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 10, Bernasconi 13, Stival 14, Trevisan 6, Veneriano 6, Purashaj 2, Rocca (L). Non entrate: Ghezzi, Rodic, Brambilla (L), Bianchi, Bizzotto, Da Pos. All. Reali.

ITAS TRENTINO: Giuliani 14, Marconato 6, Monza, Ristori Tomberli 13, Cosi 11, Lazda 17, Laporta (L), Colombo. Non entrate: Guerra, Andrich, Zeni, Iob. All. Beltrami.

ARBITRI: Giorgianni, Bonomo.

Durata set: 30′, 25′, 28′; Tot: 83′.

MVP: Giuliani (Itas Trentino)

SMI ROMA VOLLEY – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-1 (25-14 22-25 25-23 25-21) –

SMI ROMA VOLLEY: Consoli 4, Guiducci 3, Angelina 17, Guidi 10, Perovic 19, Mason 1, Zannoni (L), Bosso 6, Baratella. Non entrate: Sbano (L), Pecorari, Biesso, Cantoni. All. Cuccarini.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 17, Colombo 6, Tisma 5, Carcaces 22, Campagnolo 2, Viscioni 7, Ferrara (L), Landucci 4, Felappi 1, Rastelli 1, Oggioni (L), Rizzieri. All. Bonafede.

ARBITRI: De Luca, Candeloro.

Durata set: 23′, 31′, 31′, 36′; Tot: 121′.

MVP: Gaia Guiducci (Smi Roma)

GIRONE B-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 2-3 (22-25 25-17 20-25 25-19 9-15) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Longobardi 10, Farina 15, Taborelli 16, Orlandi 6, Talarico 13, Sassolini 3, Blasi (L), Nella 6, Maiorano 1, Sormani, Alberti. Non entrate: Aina (L), Tkachenko, Rebora. All. Milano.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 9, Caneva 7, Compagnin 2, Bellia 27, Ravazzolo 4, Zago 20, Di Mario (L), Martinelli 7, Meoni 4, Coba. Non entrate: Tommasini, Resmini. All. Bolzoni.

ARBITRI: Testa, Peccia.

Durata set: 24′, 25′, 32′, 30′, 16′; Tot: 127′.

MVP: Valentina Zago (Trasporti Bressan Offanengo)

VOLLEY MODENA – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 1-3 (18-25 25-20 23-25 19-25) –

VOLLEY MODENA: Fusco 15, Marinucci 9, Nonnati 7, Visentin 18, Gerosa 6, Lancellotti, Righi (L), Fiore 2, Sazzi, Dodi. Non entrate: Zironi (L), Credi, Del Freo. All. Marone.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 2, Marchesini 13, Siakretava 19, Murmann 13, Monaco 1, Bagnoli, Tesi (L), Ndoye 12, Polesello 5, Farelli, Passaro. Non entrate: Trampus, Fini (L), Guzin. All. Ingratta.

ARBITRI: De Orchi, Marani.

Durata set: 22′, 27′, 30′, 26′; Tot: 105′.

MVP: Dalina Marchesini (Tenaglia Abruzzo Altino)

Spettatori: 500

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – CLAI IMOLA VOLLEY 2-3 (25-21 22-25 25-21 18-25 19-21) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 6, Enneking 6, Molinaro 11, Frosini 25, Rossetto 16, Gannar 12, Mistretta (L), Bakodimou 11, Barbazeni. Non entrate: Viola, Feruglio, Cassan (L), Cusma. All. Barbieri.

CLAI IMOLA VOLLEY: Hoogers 15, Salvatori 6, Malik 24, Bulovic 17, Busolini 5, Cavalli 2, Gambini (L), Vecchi 1, Novello, Romano. Non entrate: Schena. All. Bendandi. ARBITRI: Cecconato, Sumeraro. Durata set: 26′, 34′, 25′, 27′, 29′; Tot: 141′.

MVP: Polina Malik (Clai Imola Volley)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-2 (26-28 19-25 25-20 25-19 15-11)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 7, Esposito 25, Bovo 5, Hanle 21, Fiorio 14, Catania 7, Maggipinto (L), Esposito 4, Mazzon 2, Moroni 1, Romanin. Non entrate: Pedrolli, Sposetti Perissinot (L), Bozzoli. All. Sinibaldi.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 10, Muzi 4, Salinas 18, Piacentini 9, Korhonen 22, Provaroni 3, Vittorio (L), Soleti 1, Negro, Vinciguerra. Non entrate: Pixner, Gazzerro. All. Totero. ARBITRI: Cervellati, Tundo.

Durata set: 36′, 28′, 28′, 28′, 25′; Tot: 145′.

MVP: Marianna Maggipinto (Nuvoli’ Altafratte Padova)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 3-0 (25-14 25-18 25-19) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Amoruso 8, Olivotto 5, Vernon 11, Michieletto 14, Modestino 8, Prandi 2, Parrocchiale (L), Orlandi 7, Struka 1, Schillkowski, Arici, Vittorini. All. Solforati.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Riva 8, Soriani 1, Caracuta, Bierria 7, Pulliero 6, Krasteva 11, Biagini (L), Evola 2, Monitillo, Serafini, Ungaro, Chiesa. Non entrate: D’onofrio (L). All. Dell’anna. ARBITRI: Giulietti, Magnino.

Durata set: 23′, 26′, 26′; Tot: 75′.

MVP: Lea Andrea Orlandi (Valsabbina Millenium Brescia)

