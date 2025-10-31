La 5a giornata si apre con tre anticipi del sabato

Nel Girone A osserva un turno di riposto l' Itas Trentino, attualmente capolista del raggruppamento. Un’occasione importante per la Cbl Costa Volpino e la Narconon Volley Melendugno, distanti tre lunghezze. Le orobiche saranno tra le squadre a scendere in campo negli anticipi del sabato (ore 15.30), nell’ostica trasferta in casa di una Gruppo Formula 3 Messina in cerca di punti e certezze dopo l’addio di coach Bonafede (squadra affidata al vice Flavio Ferrara). Mezz’ora prima, la Volleyball Casalmaggiore ospiterà la Marsala Volley. Le pugliesi, di contro, saranno protagoniste di una super sfida contro la SMI Roma Volley domenica alle 17, alla stessa ora di Clerici Auto Concorezzo contro le azzurrine del Club Italia, reduci dalla prima vittoria stagionale.

Nel Girone B un solo anticipo, ma certamente di peso. Sabato alle ore 18, la Cda Volley Talmassons FVG e la Futura Giovani Busto Arsizio si affronteranno ad un anno e mezzo di distanza dalla Finale Playoff 2024 che vide festeggiare le friulane, alla prima storica promozione in A1. Domenica, trasferte con possibili insidie per le squadre in testa: la capolista Valsabbina Millenium Brescia giocherà sul campo della Trasporti Bressan Offanengo, la Nuvolì Altafratte Padova, un punto dietro le giallonere, se la vedrà contro la Clai Imola Volley. A chiudere il programma, discesa in Puglia per la Volley Modena e la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che saranno ospiti della Panbiscò Leonessa Altamura e dell’Olio Pantaleo Fasano.

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno - SMI Roma Volley.

La Narconon Volley Melendugno è pronta per una sfida di alto profilo. Domenica 2 novembre alle ore 17:00, il Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce ospiterà la 5ª giornata di andata contro la SMI Roma Volley, accreditata tra le favorite per la promozione in A1. In campo, non solo due squadre di grande valore, ma anche atlete legate da un passato comune. Tra le fila del Melendugno spiccano l'ex di turno, la palleggiatrice Giorgia Avenia, e la capitana Ilaria Maruotti, nata a Roma e cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal dei Pazzi. Sul fronte romano, la centrale Chiara Biesso ha vestito la maglia salentina nelle ultime due stagioni di Serie A2. Roma, dopo un avvio in salita, con due sconfitte inaspettate, si è riscattata nell'ultima giornata superando Messina e arriva a Lecce determinata a proseguire sulla strada della vittoria. Le ragazze salentine, pur essendo reduci da un risultato esterno amaro, sono chiamate a una prova di grande maturità, che non ha comunque intaccato la fiducia nell'ambiente. La Narconon Volley Melendugno ha dimostrato di avere qualità e numeri importanti per giocarsela ad armi pari contro chiunque, specialmente tra le mura amiche del Palasport San Giuseppe da Copertino. L'occasione è perfetta per assistere a un incontro di grande pallavolo. La società lancia un vibrante invito a tutti i sostenitori per riempire il Palazzetto: sarà una domenica di grande sport e passioni, da non perdere.

EX: Chiara Biesso a Narconon Volley Melendugno nel 2023/2024, 2024/2025



Chiara Riparbelli (Narconon Volley Melendugno)- « Affrontare un avversario come Roma è sempre stimolante. In casa, con il sostegno del nostro meraviglioso pubblico, scenderemo in campo più determinate che mai per giocare con l'intensità e la grinta che sappiamo di avere. Sarà una bellissima partita e vogliamo che i tifosi si divertano con noi ».

Chiara Mason (SMI Roma Volley)- « In settimana ci siamo allenate bene dopo aver ottenuto una vittoria che ci serviva sia per il morale che per la fiducia. Chiaramente la gara con Messina è solo un punto di partenza e d’ora in poi dovremo cercare di mantenere il più possibile costante il nostro livello di gioco. A cominciare dalla prossima trasferta, dove ci aspetta una partita tosta contro una squadra ben allestita come Melendugno che gioca in un palazzetto molto caldo. Sarà importante restare lucide e concentrate nei momenti più delicati del match, cercando di limitare le loro giocatrici di punta ».

Clerici Auto Concorezzo - Club Italia

La Clerici Auto Concorezzo inaugura un tris di impegni ravvicinati (visto l’imminente turno infrasettimanale) con il match interno contro Club Italia valido per la 5^ giornata del girone A del campionato di Serie A2 Tigotà. La formazione federale, guidata da coach Juan Cichello, arriva a questo incontro sulle ali dell’entusiasmo grazie al successo maturato sabato scorso sul campo di Volleyball Casalmaggiore. Dopo le tre sconfitte nelle prime tre uscite (contro Gruppo Formula 3 Messina, Itas Trentino e Narconon Volley Melendugno), le giovani milanesi, trascinate da una Stella Caruso in grande spolvero (MVP del match), hanno ottenuto i primi 3 punti del proprio campionato e si sono unite al massiccio gruppo di squadre che inseguono, a distanza, le prime della classe. Tra coloro che stanno provando a risalire la classifica c’è anche la Clerici Auto Concorezzo, reduce dalla sconfitta interna contro Itas Trentino e, più in generale, da 3 ko in 4 giornate. La squadra guidata da coach Gilles Reali, alla seconda di cinque gare consecutive tra le mura amiche, non ha ottenuto alcun punto nelle prime due uscite casalinghe ed è riuscita a smuovere la propria classifica solamente nella complicata trasferta di Messina alla seconda giornata. Entrambe appaiate a quota tre punti, Clerici Auto Concorezzo e Club Italia scenderanno in campo domenica 2 novembre alle ore 17:00 al Palazzetto dello Sport di Concorezzo (MB) per ottenere un successo che darebbe una sterzata importante alla loro stagione.

EX: Nessuno



Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Domenica affrontiamo la formazione federale, una squadra che ho già avuto il piacere di incontrare nelle stagioni scorse. Loro sono un gruppo che, per la maggior parte, gioca assieme da diversi anni. Sappiamo che Club Italia vanta fisicità e colpi importanti, tra i migliori del campionato. Noi dovremo essere bravi a restare quadrati e sfruttare qualche errore che potrebbe arrivare data la loro giovane età. Loro arrivano da una vittoria molto importante contro Casalmaggiore, noi vogliamo riprendere il nostro cammino ».

Veronica Quero (Club Italia)- « Dopo la vittoria, Juan ci ha detto che era molto contento di noi, perché, anche se non abbiamo giocato in modo perfetto, abbiamo portato a casa il risultato che aspettavamo da tempo: il nostro primo obiettivo era vincere una partita, e l’abbiamo fatto. Ci sono ancora tanti miglioramenti da portare avanti, lo sappiamo bene, ma questa vittoria ci ha dato fiducia. All’inizio pensavamo che questo campionato fosse davvero troppo difficile per noi: vedevamo la Serie A2 come lontana, ma già dalla prima gara abbiamo capito di potercela giocare. Il livello è alto, le altre squadre hanno più esperienza, ma si può fare. Concorezzo è una squadra solida, che gioca una pallavolo veloce a ritmi elevati e che difende con continuità: serviranno pazienza e lucidità. È proprio su questo che stiamo lavorando in allenamento, ad imparare a gestire le situazioni con calma ».

Gruppo Formula 3 Messina - C.B.L. Costa Volpino

Tornano al “PalaRescifina” le SuperGirls., nel quinto turno di andata di Regular Season, il Gruppo Formula 3 Messina ospiterà la C.B.L. Costa Volpino. Dopo due sconfitte consecutive, le messinesi avranno l’opportunità di ritrovare quella luce persa dopo la prima vittoria con il Club Italia. Novità nello staff tecnico. L’ head coach, Fabio Bonafede, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi strettamente personali. Al momento, in attesa della nomina del nuovo tecnico, la squadra è stata affidata al secondo allenatore, Flavio Ferrara, e all’assistente tecnico e scoutman, Daniele Cesareo. Per il club bergamasco è la terza stagione consecutiva in A2. Un percorso graduale che ha preso avvio nell’annata 2022/2023, con la vittoria dei Play-Off Promozione di B1. Nel primo anno di A2, Pool Salvezza, con obiettivo prestabilito centrato. Infine, nella scorsa stagione, la società ha raggiunto una storica e meritata Pool Promozione, conclusa poi in 10a posizione. Conferme per lo staff tecnico – composto dall’head coach Luciano Cominetti e dal suo secondo Claudio Albera -, per il libero Nicole Gamba, la registe Francesca Dell’Orto e Gaia Dell’Amico, le schiacciatrici Carolina Fumagalli e Simona Buffo, la centrale Margherita Brandi. Tra i nuovi arrivi, Margherita Giani, centrale reduce da un’esperienza negli Stati Uniti, alla Pacific University. Da segnalare, la sua annata targata Reale Mutua Fenera Chieri (2018-19), in cui ha vissuto la realtà della massima serie. A concludere il reparto centrali, Valeria Pizzolato – classe 1999 -, la scorsa stagione all’ Itas Trentino dove ha realizzato 101 punti (72 in attacco con il 48,6 %, 20 muri, 9 ace). Primo anno in A2 per il libero Nicole Busetti, dopo la recente esperienza con il Don Colleoni Trescore in B1. Arrivo di spessore quello dell’opposta tedesca Lena Grosse Scharman, l’anno scorso a Padova con cui ha disputato da protagonista la Pool Promozione. Per lei, 495 punti di cui 431 in attacco con il 35,4 %, 43 muri e 21 ace. Al momento, è la miglior realizzatrice della squadra lombarda con 58 punti (46 in attacco con il 47,9 %, 9 muri, 3 ace), seguita dalla schiacciatrice Aurora Pistolesi con 55 punti (51 in attacco con il 45,1 %, 1 muro, 3 ace), proveniente dalla Valsabbina Millenium Brescia. A concludere il roster, l’opposta Federica Favaretto (Trasporti Bressan Offanengo) e la schiacciatrice Linda Mangani (Orocash Picco Lecco). Per le ragazze di coach Cominetti un en plein air di vittorie, tutte conquistate meritatamente senza la perdita di neppure un set. Nella quarta giornata, Costa Volpino ha osservato il proprio turno di riposo, mentre da sottolineare l’ultima prestazione delle bergamasche contro Concorezzo. Vittoria per 3-0 (25-15, 25-21, 25-16) e una brillante Scharmann – 19 punti con 40% di efficienza in attacco. Due i precedenti, entrambi a favore di Messina, lo scorso anno, in Regular Season. In entrambe le gare, fu battaglia fino al tie-break. Nessuna ex dell’incontro.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina)

EX: Nessuno

Benedetta Campagnolo (Gruppo Formula 3 Messina)- « Mi aspetto una partita complicata. Loro sono una formazione molto completa e aggressiva. Però, noi ci stiamo preparando bene. Penso proprio che sarà una bella gara". Quali saranno le chiavi per tornare subito al successo? "Dovremo partire, innanzitutto, dal mettere in gioco il ritmo alto che abbiamo anche in allenamento. Rimanere sempre concentrate nel gioco e fare le cose sempre al nostro massimo ».

Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Affrontiamo una squadra che, soprattutto nelle ultime partite, ha dimostrato di essere in ottima forma. Giocare contro di loro in trasferta non sarà semplice: il campo è impegnativo e il pubblico sa farsi sentire. Messina è un gruppo composto da ragazze giovani che stanno dimostrando tanto e giocatrici di esperienza con un passato anche in A1. Per affrontare al meglio questa sfida dovremo restare unite, mantenere ordine nel nostro gioco e sostenerci in ogni situazione. Dobbiamo partire forte sin dal primo punto, spingendo con la battuta e cercando di imporre il nostro ritmo. Sarà sicuramente una partita combattuta, ma siamo pronte a dare il massimo, mettendo in campo tutte le nostre qualità e la nostra determinazione ».

Volleyball Casalmaggiore - Marsala Volley

Le pantere rosa della Volleyball Casalmaggiore vogliono tornare a ruggire dopo la sconfitta interna con il Club Italia. Capitan Chiara Costagli e compagne sono pronte ad accogliere, nell'ultima delle quattro gare consecutive casalinghe al PalaFarina di Viadana, il Marsala Volley nel giorno di Ognissanti, sabato 01 novembre. Fischio d'inizio fissato per le ore 15, dirigono Deborah Proietti e Simone Fontini, Matteo Bosio al video check con Marta Cavalera al referto elettronico. Delegato Giulio di Lonardo. La sconfitta casalinga con le azzurrine ha lasciato in casa Casalmaggiore la voglia di riscattarsi e di dimostrare quello che di buono è stato messo in campo contro le capitoline. Le avversarie, dal canto loro, arrivano a Viadana forti della vittoria casalinga per 3-1 con Melendugno che ha portato in casa sicula i primi tre punti del Campionato.

EX: Nessuno



Giulia Neri (Volleyball Casalmaggiore)- « Sicuramente la sconfitta con il Club Italia è stata inaspettata, purtroppo siamo scese in campo un po' troppo tese, ci è mancata quell'aggressività che ci avrebbe portate sicuramente ad un risultato differente. A parer mio, la partita con Marsala sarà un'ottima chance per riscattarci, per dimostrare e confermare il nostro valore dopo la partita contro Roma. In nostro obiettivo sarà quello di affrontare la gara con determinazione, coesione e, soprattutto, consapevolezza del nostro valore ».

Amelìe Vighetto (Marsala Volley)- « Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, ha dichiarato l’opposto Amelìe Vighetto nel pre-gara contro Casalmaggiore, la squadra ha tenuto la testa alta nei momenti difficili come nelle due sconfitte di inizio campionato. Adesso non dobbiamo cullarci sugli allori della vittoria contro Melendugno, ma continuare sulla strada del sacrificio e della concentrazione perché soltanto così potremo raggiungere qualsiasi risultato. Per la squadra è stata una settimana di preparazione alla sfida di Viadana consapevoli che questo torneo non regala nulla a nessuno e che giocheremo punto su punto per provare a tornare a casa con un risultato positivo ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Valsabbina Millenium Brescia

Sfida tutta lombarda al PalaCoim di Offanengo, dove la Trasporti Bressan - reduce dalla prima vittoria stagionale al terzo tie break consecutivo sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio - accoglie la capolista Valsabbina Millenium Brescia. Solo un set perso per la prima della classe, sfidata dalle neroverdi di casa che però tra le mura amiche avevano già costretto al tie break un'altra "big" come Talmassons. Quella in arrivo sarà la quinta sfida tra le due compagini in A2, con Brescia che conduce 3-1 negli scontri diretti. Un'ex di turno: Anna Caneva, centrale di Offanengo a Brescia nella stagione 2021/2022.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Anna Caneva a Millenium Brescia nel 2021/2022

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Nel nostro girone Brescia è la squadra con l'organico più completo ed esperto, finora non ha riscontrato grandi difficoltà, infatti è in testa a punteggio pieno con un solo set perso. Non ci sono stati ancora scontri diretti contro squadre di pari livello, però già dalla pre-season è chiaro che la Millenium sia una squadra proiettata a giocarsi l'accesso alla categoria superiore. Ci aspetta una gara molto difficile, come dicevamo all'inizio nel nostro percorso ci vuole tempo. A parte la prima, abbiamo sempre conquistato punti nelle partite giocate, il gioco si sta solidificando sempre di più, anche se rimane un periodo di alti e bassi, come anche dimostrato domenica scorsa contro Futura. Dovremo essere bravi a mostrare aggressività dall'inizio e cercare di giocare una pallavolo con pochi errori. Se ti vengono le cose che devi fare e provi a entrare nei loro punti deboli, la partita può prendere una piega, mentre onestamente vedo difficile riuscire a emergere in un testa a testa. Di certo non possiamo aspettarci una Brescia non in giornata o in condizione negativa che ci possa favorire. Vedo una battaglia dove sarà molto complessa spuntarla; il nostro obiettivo per questo match è cercare di portare a casa punti ».

Francesca Michieletto (Valsabbina Millenium Brescia)- « Offanengo, nelle ultime settimane, ha dimostrato di essere una squadra rognosa, che sta iniziando a trovare la propria quadra in campo. È molto agguerrita ed è riuscita a portar via punti a formazioni importanti. Inoltre, andiamo a giocare a casa loro, in una palestra non facilissima, per cui quello di domenica è un impegno da affrontare con la massima attenzione. Su questo, comunque, non ho dubbi. È sempre stato così per noi e confido che continui ad esserlo. Quando arriva il giorno della partita è sempre bello perché è un’altra occasione per fare un passo avanti, per giocare e per arricchire il nostro percorso. Il gruppo che stiamo formando ha voglia di stare in campo e continuare a crescere ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Volley Modena

Punti pesanti in palio: la PanBiscò Leonessa Altamura cerca la svolta davanti al suo pubblico. La quinta giornata del campionato di Serie A2 Tigotà metterà di fronte, al PalaBaldassarra, la PanBiscò Leonessa Volley e il Volley Modena, in una gara che assume già i contorni di un primo snodo di stagione. Le altamurane arrivano all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive e cercano una prova di carattere per tornare a muovere la classifica. Dall’altra parte Modena, ferma ancora a quota zero punti, è alla ricerca della propria prima affermazione stagionale. Si tratta, a tutti gli effetti, di uno scontro diretto nella corsa salvezza, in cui entrambe le formazioni dovranno mettere in campo determinazione e voglia di riscatto . Le ragazze di coach Dell’Anna hanno lavorato con intensità nel corso della settimana, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio nei fondamentali e maggiore concretezza nei momenti chiave del match. Modena, dal canto suo, arriva ad Altamura con la necessità di invertire la tendenza, rendendo la sfida aperta e potenzialmente combattuta punto a punto. L’atteggiamento emotivo e la gestione dei momenti decisivi potrebbero risultare determinanti in un incontro che si preannuncia equilibrato per valori, motivazioni e posta in gioco. In un contesto così delicato, il ruolo del pubblico può rivelarsi fondamentale. La società invita pertanto tutto il popolo altamurano a sostenere la squadra e a riempire il PalaBaldassarra, affinché l’impianto possa garantire calore, energia e vicinanza alle leonesse in campo.

EX: Nessuno

Valentina Soriani (Panbiscò Leonessa Altamura)- « La squadra arriva a questa gara consapevole dei propri mezzi, nonostante un calendario non proprio favorevole delle ultime partite con scontri molto impegnativi tutti consecutivi, queste gare sono state l'occasione per evidenziare e poi lavorare in palestra su ciò che ci serve per migliorare il nostro livello. Sappiamo che Modena verrà da noi con voglia di fare bene, ma il nostro desiderio di rivalsa e di esprimere al meglio noi stesse tra le mura amiche è fortissimo. Sarà una gara intensa, fisicamente ma soprattutto mentalmente e noi vogliamo farci trovare pronte ».

Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « Incontriamo una squadra ben strutturata e pilotata da ottime mani come quelle di Caracuta. Gli attaccanti sono potenti, hanno varietà di colpi e quindi sarà una partita come sempre difficile. Noi, però, vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita che vediamo negli allenamenti e che si è visto anche domenica con Altino. La squadra è motivata e carica quindi andremo là con l'obiettivo di portare a casa punti per togliere lo zero da quella casella, cosa che non ci piace e ci motiva a dare sempre qualcosa in più ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Futura Giovani Busto Arsizio

Dopo la battuta d’arresto contro la CLAI Imola, la CDA Volley Talmassons FVG è pronta a tornare in campo per la quinta giornata del campionato di Serie A2 Tigotà, in programma domani, sabato 1 novembre alle ore 18.00 al Palazzetto dello Sport di Latisana. Le ragazze di coach Leonardo Barbieri affronteranno la Futura Giovani Busto Arsizio, formazione lombarda di grande qualità e ambizione, in una sfida che promette intensità, ritmo e spettacolo. Per le Pink Panthers si tratta di un appuntamento importante per ritrovare subito il sorriso e punti preziosi in chiave classifica, confermando al tempo stesso la crescita mostrata in questo avvio di stagione.

PRECEDENTI: 9 (2 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 7 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Alyssa Enneking a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2024/2025; Alessandra Mistretta a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023; Veronica Taborelli a Volley Talmassons nel 2022/2023

Rebecca Feruglio (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sapevamo che il campionato sarebbe stato molto competitivo e che avremmo dovuto affrontare partite difficili, mettendo sempre la massima determinazione e concentrazione. Dall’ultima partita non è arrivato il risultato che volevamo, ma ci è servita per crescere e ritrovare la giusta mentalità. Personalmente sto cercando di dare in ogni modo possibile il mio contributo, soprattutto durante gli allenamenti, per mantenere un livello sempre alto da portare poi in partita ».

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Ci attende una settimana impegnativa, in pochi giorni affronteremo i tre migliori team del campionato. Noi siamo in un momento di difficoltà ma se vogliamo diventare una grande squadra, questo è il momento giusto: dobbiamo trovare il modo di reagire e provare a dare tutte noi stesse per muovere un po’ la classifica. Sappiamo che sarà difficilissimo perchè domani affrontiamo una corazzata ma questo non ci vieta di provarci. Dovremo scendere in campo con il coltello tra i denti e dimostrare quel che sappiamo fare. Bisogna dare un segnale di risveglio, non ci aspettavamo un avvio così complicato pur consapevoli delle problematiche ma questo non deve essere un alibi. Non ci piace la classifica attuale, la società e i tifosi si aspettano un cambio di rotta e anche noi lo vogliamo. Talmassons rappresenta una spina nel fianco: non dovremo però pensare al passato ma semplicemente giocare perchè sappiamo farlo e a tratti l’abbiamo dimostrato. Servirà mente libera e voglia di provarci. Loro non sono imbattibili, da parte nostra servirà però una grande prova di carattere ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

La Olio Pantaleo Fasano torna tra le mura amiche nella 5a giornata di andata del campionato Serie A2-Tigotà ospitando il Tenaglia Abruzzo Altino. Match tra due roster appaiati a 6 punti in classifica generale che tornano ad affrontarsi dopo appena una stagione. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate è stato nella stagione 2023/24 in serie B1. In quell'occasione la società abruzzese oltre a piazzarsi in testa alla regoular season del girone E si aggiudicò gli spareggi play-off ottenendo la vittoria decisiva proprio contro la Olio Pantaleo Fasano. A questo nuovo appuntamento le due società arrivano da un cammino sostanzialmente diverso ma che ha prodotto gli stessi punti in classifica. Nell'ultimo turno la Olio Pantaleo sfiora l'impresa contro la Nuvolì Padova perdendo il match al tie-break dopo una grande prestazione, mentre il Tenaglia Altino e reduce da una brillante vittoria in trasferta sul parquet del Modena. Gara che vede la Olio Pantaleo pronta a dare continuità al proprio gioco cercando una migliore gestione del risultato durante il match. In quel di Trebaseleghe le gialloblù hanno saputo tener testa ad un roster di altissimo livello che ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per piegare le ragazze di coach Totero. Il Tenaglia Altino invece ha ritrovato la vittoria in quel di Modena dopo quella ottenuta nella prima giornata contro Busto Arsizio. Un cammino sin qui disputato lontano da casa con una solo gara giocata in casa e persa contro il Millenium Valsabbina Brescia, in testa a punteggio pieno. Olio Pantaleo Fasano che deve rinunciare alla schiacciatrice Ilaria Maiorano, alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro. Tenaglia Altino al completo per questo quarto appuntamento in trasferta in terra pugliese. Atteso il pubblico della grandi occasioni al Pala Vigna Marina di Fasano domenica alle ore 17.

EX: Nessuno

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Domenica si torna in casa contro l’Altino. Partita difficile e importante per il nostro cammino. In quel di Padova abbiamo giocato bene e solo per poco non abbiamo portato a casa la vittoria. Bisogna continuare a limare ancor di più gli errori commessi e cercare quella compattezza e concentrazione che ci hanno contraddistinto sino a questo punto della stagione. Ci stiamo allenando molto bene e con molta intensità per questo match molto importante per noi e per i nostri tifosi ».

Melissa Tesi (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sicuramente la partita di domenica scorsa contro Modena ci ha dato una carica in più, siamo riuscite ad esprimere un bel gioco. Questo lo avevamo dimostrato anche nelle scorse partite, però ovviamente portando una vittoria a casa permette di caricarsi ancora di più. Stiamo studiando l’avversario e ci stiamo preparando al meglio, stiamo lavorando su tutti i fondamentali, c’è tutta la volontà di portare la vittoria a casa ».

Clai Imola Volley - Nuvolì Altafratte Padova

È una Clai diversa e totalmente rivitalizzata, sia nel corpo che nella mente, quella che torna a giocare nel “suo” Palaruggi dopo l’incredibile vittoria in trasferta ottenuta sul campo della corazzata Talmassons al termine di cinque set davvero impregnati di emozioni forti. Le ragazze allenate da coach Simone Bendandi sono infatti rientrate dal Friuli con due punti di capitale importanza per il loro percorso in questo campionato di serie A2, due punti pesantissimi che hanno portato un’immensa ondata di fiducia all’interno del gruppo e che (probabilmente) potrebbero rappresentare il primo vero punto di svolta nella lunga stagione delle santernine. Prossima tappa nel cammino di Salvatori e compagne la gara interna (la terza della stagione dopo quelle con Offanengo e Busto Arsizio) contro la Nuvolì di Altafratte, formazione che al momento occupa in solitaria la seconda posizione nella graduatoria con 11 punti ed è inoltre squadra che senza dubbio gode di ottima salute...oltre che di un importante bagaglio tecnico. Sono infatti quattro finora le vittorie delle padovane in altrettanti incontri giocati in stagione, con 12 set vinti ed appena 2 lasciati alle avversarie di turno, e questi risultati certificano un’imbattibilità che la formazione di coach Marco Sinibaldi vorrà mantenere intatta anche dopo il viaggio sulle rive del Santerno. Per la Clai, insomma, un avversario forte e naturalmente molto complicato da affrontare, ma nulla è già scritto se le imolesi saranno in grado di riproporre davanti al proprio (caloroso) pubblico la pallavolo di pregevole qualità vista a Latisana la scorsa domenica. Questa squadra sa accendersi ed esaltarsi davanti alle difficoltà, anche quelle all’apparenza insormontabili, e riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé quando si trova con entrambe le spalle al muro. Era già successo in casa contro Offanengo (rimonta da 0-2 a 3-2 alla seconda giornata) e si è puntualmente ripetuto a Talmassons (vittoria al tie-break dopo 3 match-point annullati) appena qualche giorno fa. Imola è arcigna e non molla mai, esaltandosi peraltro parecchio quando incontra le più attrezzate della classe. Tutti segnali positivi e benauguranti per un gruppo di valore che sta crescendo rapidamente partita dopo partita e che non vuole assolutamente smettere di dare fastidio ad ogni avversario che si troverà di fronte...

EX: Nessuno

Polina Malik (Clai Imola Volley)- « Arriviamo alla gara con Altafratte con tanta energia e fiducia, ma anche con la consapevolezza che ogni partita è diversa e serve sempre la massima concentrazione. La vittoria contro Talmassons ci ha dato una grande spinta, ma sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare con la stessa intensità di sempre. Quando giochiamo unite e con la giusta mentalità, possiamo davvero mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Siamo un bel gruppo. Anche nei momenti difficili restiamo compatte, ci aiutiamo e non smettiamo mai di crederci. Penso che il nostro carattere e l’energia di squadra facciano davvero la differenza ».

Erika Esposito (Nuvolì Altafratte Padova)- « Le quattro vittorie arrivate sinora ci hanno dato sicuramente fiducia e una bella carica confermando pure a noi stesse quello che possiamo fare, d’altra parte gli stessi risultati porteranno le nostre avversarie a prepararsi molto bene in vista dei match che le opporranno alla Nuvolí. Imola non sarà da meno, ce l’aspettiamo agguerrita, ha già dimostrato di poter strappare punti a team importanti e domenica non sarà facile. Ci prepareremo come sempre dando il massimo, attente e focalizzate sui nostri obiettivi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE A



Sabato 1 novembre 2025, ore 15.00

Volleyball Casalmaggiore - Marsala Volley Arbitri: Proietti Deborah, Fontini Simone

Sabato 1 novembre 2025, ore 15.30

Gruppo Formula 3 Messina - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: D'Argenio Alessandro, Sumeraro Fab

Domenica 2 novembre 2025, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - SMI Roma Volley Arbitri: Ayroldi Raffaella, Vangone Deborah

Clerici Auto Concorezzo - Club Italia Arbitri: Testa Antonio, Papapietro Eustachio

Riposa: Itas Trentino

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 12, C.B.L. Costa Volpino 9, Narconon Volley Melendugno 9, Gruppo Formula 3 Messina 3, SMI Roma Volley 3, Marsala Volley 3, Club Italia 3, Volleyball Casalmaggiore 3, Clerici Auto Concorezzo 3.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE B

Sabato 1 novembre 2025, ore 18.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Magnino Simone, Sabia Emilio

Domenica 2 novembre 2025, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Cavicchi Simone, De Orchi Marco

Panbiscò Leonessa Altamura - Volley Modena Arbitri: Dell'Orso Alberto, De Luca Lorenzo

Olio Pantaleo Volley Fasano - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Resta Giuseppe, Martini Maurizio

Clai Imola Volley - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Polenta Martin, Galteri Andrea

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 12, Nuvolì Altafratte Padova 11, Cda Volley Talmassons Fvg 9, Olio Pantaleo Volley Fasano 6, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 6, Clai Imola Volley 5, Futura Giovani Busto Arsizio 4, Trasporti Bressan Offanengo 4, Panbiscò Leonessa Altamura 3, Volley Modena 0.