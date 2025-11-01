Marsala fa il colpo in casa di Casalmaggiore

VIADANA (MANTOVA)- Una prova di carattere, senza sbavature, ha consentito a Marsala di andare a vincere a Viadana contro Casalmaggiore nell'anticipo della 5a giornata. Uno 0-3 (25-27; 22-25;14-25) netto, in discussione soltanto nel primo set quando le rosa hanno dilapidato un cospicuo vantaggio prima di arrendersi ai vantaggi.

Non bastano alla squadra di Cuello i 13 punti di Kavalenka e il 58% e il 50% di rice positiva rispettivamente di Vazquez e Costagli per avere il meglio sulle sicule. Ora le rosa si apprestano alla seconda trasferta del campionato che si giocherà mercoledì 5 novembre a Concorezzo

La prima parte della prima frazione di gioco è giocata sul sostanziale equilibrio lottando da entrambe le parti su ogni pallone, attorno al 12 Casalmaggiore inizia a schiacciare sull’acceleratore, Vazquez con una palla morbida fa 20-15. Le avversarie iniziano la propria rincorsa e macinando punti e costringendo le rosa a qualche errore in più riescono a portarsi in parità 22-22. Marsala passa in vantaggio con un errore in attacco di Costagli, la capitana rosa esce per Ravarini, 23-22 Marsala. Vighetto ci prova ma il muro di Nwokoye è granitico, 23 pari. Marsala trova la palla del set ma Kavalenka non ci sta e con una gran bomba in parallela fa 24-24 e con una diagonale potente porta Casalmaggiore sul 25-24. Marsala si porta avanti 26-25, Varaldo poi chiude 27-25. Top scorer: Costagli, Vazquez e Kavalenka 4, Vighetto 7

Vighetto apre con un attacco in diagonale il secondo set, la battuta out di Caserta fa 1-1. Palla piazzata intelligentemente da Kavalenka che trova il 3-3. L’attacco di Vazquez piega le mani del muro siculo, 4-4. Gran diagonale di Kavalenka che trova il vertice lungo e fa 5-5. Cecchini prova a piazzare il suo primo tempo ma Nwokoye è ben piazzata sulla palla, 6-5. Attacco morbido ma efficace di Stafoggia, 7-9. Bell’attacco di Capitan Costagli, la difesa non contiene, 10-11. Ancora Costagli ed è ancora punto, 11-12. L’errore in attacco delle ospiti pareggia i conti 13-13, time out per coach Giangrossi. Tocco di seconda intelligente di Neri, 14-14, l’ace di Costagli fa 15-14. Il primo tempo di Nwokoye è imperioso, 17-18. Il muro ospite costringe a coach Cuello a chiamare time out, 19-17 Marsala. Kavalenka è attenta sotto rete, 19-20. Cannonata dell’opposta rosa che in diagonale quasi abbatte Cicola, 20-21. Torok trova la palla del set 24-22 con un mani out su Marku, l’errore di Kavalenka chiude 25-22. Top scorer: Kavalenka 5, Kosonen e Torok 6

Nel terzo si parte con Neri per Pasquino. L’infrazione fischiata alle ospiti apre la terza frazione, Vighetto pareggia i conti 1-1, Kosonen poi porta in vantaggio le sue 2-1, l’errore ospite fa 2-2. Caserta manda il suo attacco sull’asta, 4-4. Vazquez con un bel mani out trova il 6-5. Marsala si porta sul 9-7, coach Cuello chiama time out. Si torna in campo e il tocco di seconda di Neri è vincente, 8-9. Botta di Ravarini in diagonale, 9-10. Le ospiti siglano l’ace del 14-9, time out per Casalmaggiore. Si torna in campo e l’attacco piazzato di Kavalenka è vincente, 10-14. Missile di Vazquez in diagonale, 11-15, arriva poi il “rigore” di Nwokoye che non perdona, 12-15. Le avversarie viaggiano a grande velocità, attacco di Torok e 23-12, Kavalenka accorcia 13-23. La battuta a rete di Kavalenka fa 24-13, palla del match, ma la battuta a rete di Ferraro annulla, 14-24. Il muro di Cecchini chiude 25-14.

I protagonisti-

Betsy Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore)- « La partita non è andata come volevamo, si è visto però un miglioramento in battuta e questa è stata un'ottima cosa ma non è bastata, è mancato l'atteggiamento giusto nella gestione dell'errore, ci scoraggiavamo. Questo ci ha portato a perdere la partita. Cercheremo di riscattarci alla prossima con miglioramenti a muro e in attacco ».

Chiara Cecchini (Marsala Volley)- « Sapevamo di poter giocare una buona partita anche se in trasferta, ed il fatto di essere rimaste concentrate nei momenti clou ha consentito finanche la vittoria contro un'ottima squadra che credo non meriti la posizione in classifica che occupa. Oggi siamo state molto Squadra, siamo state d'aiuto alle compagne nei momenti difficili ed abbiamo puntato su chi in quel momento esprimeva un Volley migliore. Adesso subito testa alla prossima sfida, non c'è tempo per festeggiare ».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – MARSALA VOLLEY: 0-3 (25-27; 22-25;14-25)

CASALMAGGIORE: Pasquino 1, Kavalenka 13, Nwokoye 6, Marku 3, Costagli (K) 7, Vazquez 8, Faraone (L), Ravarini 1, Stafoggia 1, Neri 3, Nosella. Non entrate: Mattioli, Morandi (L), Kovalcikova. All. Cuello

MARSALA: Ferraro 2, Vighetto 17, Cecchini 8, Caserta 5, Torok 15, Kosonen 13, Cicola (L), Pozzoni 1, Varaldo (K) 2, Grippo. Non entrate: Giulì, Tajè. All. Giangrossi

ARBITRI: Proietti, Fontini

Durata set: 34′, 31′, 24′; Tot: 89'

MVP: Amelie Vighetto (Marsala Volley)

Spettatori: 454