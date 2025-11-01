Costa Volpino passa a Messina e vola in testa al Girone A

Un match che ha visto la formazione di casa sottostare ai ritmi delle bergamasche per i primi due set.

Al contrario, nel terzo set le SuperGirls hanno trovato la sintonia e la determinazione giusta per sfiorare il tie-break, ma è nel finale del quarto set che questo tentativo messinese non trova concretezza, lasciando bottino pieno per le avversarie. Il 1º set inizia con l’errore in battuta di Zojzi, che porta in vantaggio Costa Volpino. La squadra messinese ha un inizio traballante che porta in vantaggio di +4 le bergamasche. L’ace di Zojzi e il muro con Campagnolo portano la parità. Dopo una fase testa a testa, Messina chiama time out. Pistolesi determina un nuovo vantaggio +7. Nonostante l’iniziale recupero messinese, Costa Volpino vince il primo set (18-25).Scharmann apre il parziale. Dopo il vantaggio iniziale di Costa Volpino, la squadra messinese recupera con gli attacchi di Viscioni e Colombo, trovando la parità fino al set point. Ma a vincere il set è Costa Volpino (24-26). La partita continua ad essere combattuta, spicca l’ace di Zojzi che porta alla parità (2-2). Costa Volpino continua a portarsi in vantaggio grazie a Mangani. Messina prova a recuperare con l’ace di Viscioni e il muro di Zojzi. I muri messinesi sono impenetrabili e portano la squadra al vantaggio. A causa degli errori siciliani, la squadra bergamasca riesce a portarsi in vantaggio. Non si arrende Messina, che grazie all’attacco di Zojzi si porta avanti. Viscioni chiude il set (25-23). Dopo la vittoria dello scorso set, Gruppo Formula 3 parte positivamente con gli attacchi di Campagnolo e Zojzi. Continua l’avanzata messinese grazie a Viscioni e Colombo . La squadra bergamasca recupera fino al pareggio; gli attacchi vincenti di Pistolesi portano avanti le lombarde. Costa Volpino si aggiudica il match con l’attacco di Mangani (20-25).

I protagonisti-

Flavio Ferrara (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Fin qui non abbiamo fatto male. Anche stasera, le ragazze sono state brave ma ci manca ancora qualcosa. L'impegno non è mai venuto meno, la differenza la fa la giovane età del gruppo. A volte giocare d'impulso fa perdere energie nervose. Ci sono stati errori, ma anche momenti in cui abbiamo reagito. Partiamo proprio dalla reazione avuta e dalla consapevolezza che abbiamo messo in campo tutte le nostre capacità. C'è stato molto equilibrio tra le due squadre, le ragazze hanno superato con brillantezza alcuni momenti di difficoltà. Sono umane: hanno metabolizzato la sconfitta di Roma e oggi sono tornate in campo. Oggi dico: brave a tutte. Carcaces l’abbaimo lasciata a riposo dopo l'infortunio di Roma. Si spera di poterla recuperare al più presto. Al di là della situazione stiamo cercando di ottimizzare quello che sappiamo fare. Gli errori nei finali di set ci stanno, l'esperienza fa la differenza ».

Luciano Cominetti (Allenatore C.B.L. Costa Volpino)- « Grandissima sorpresa essere in testa al campionato senza Simona Buffo infortunata. Questa situazione ha amalgamato il gruppo. A Messina forse abbiamo visto la nostra più brutta pallavolo. Oggi Scharmann non è stata efficace ma resta fondamentale per noi. Nei primi due set si era già visto che stavamo zoppicando e non abbiamo sfruttato bene il gioco al centro con il primo tempo. La ricezione non è stata all’altezza e dal mio palleggiatore chiedo sempre gioco coraggioso. Non sono contento perché, nelle partite precedenti, ho visto la mia squadra con altra determinazione. Per vincere oggi serviva un gruppo che credesse nelle proprie possibilità. Il nostro merito è averci creduto ».

Il tabellino-

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – C.B.L. COSTA VOLPINO 1-3 (18-25 24-26 25-23 20-25) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 23, Campagnolo 11, Rastelli 12, Viscioni 15, Colombo 4, Tisma, Ferrara (L), Rizzieri 1, Oggioni (L) 1, Felappi. Non entrate: Carcaces, Landucci. All. Ferrara.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 4, Mangani 7, Pizzolato 5, Grosse Scharmann 14, Pistolesi 22, Brandi 9, Gamba (L), Fumagalli 2, Favaretto 1, Dell’amico. Non entrate: Buffo, Busetti (L), Giani. All. Cominetti.

ARBITRI: D’Argenio, Sumeraro.

Durata set: 28′, 30′, 35′, 30′; Tot: 123

MVP: Aurora Pistolesi (C.B.L. Costa Volpino)