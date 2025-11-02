La Supercoppa di sitting volley è ancora di Parma

PARMA - La Supercoppa di sitting volley femminile resta saldamente nelle mani della Cedacri GiocoParmaVCCesena che davanti al pubblico amico del PalaPonti di Parma, ha battuto ancora una volta la rivale di sempre la Dream Volley Pisa. il netto 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) finale è valsa alla squadra di Fabio Marmioli la terza vittoria consecutiva nella manifestazione. Le toscane, dopo la finali di Champions Cup del Campionato Italiano, si sono dovute ancora una volta inchinare davanti alla formidabile formazione capitanata da Francesca Bosio.

Presente quest’oggi al palazzetto, per seguire da vicino le ragazze azzurre, il secondo allenatore della nazionale Massimo Beretta. Come noto, infatti, ben undici delle quattordici atlete che si sono laureate ad agosto a Gyor (Ungheria) campionesse d’Europa, sono scese sul parquet del PalaPonti. Da segnalare infine la presenza, alla cerimonia di premiazione, del consigliere federale Giusy Piredda e di Cesare Gandolfi, presidente del CT FIPAV Parma.

LA CRONACA-

Cedacri GiocoParmaVCCesena – Dream Volley Pisa 3-0 (25-23, 25-22, 25-19)

Nel primo set Pisa parte fortissimo e costringe coach Marmiroli a spendere entrambi i time-out, sul 3-7 prima e sul 8-14 dopo. La Dream Volley continua a mantenere un vantaggio rassicurante (11-18, 15-20) fino al cambio di marcia di Ceccon e compagne che, prima trovano la parità sul 21-21 e poi il sorpasso sul 23-22. Un servizio out di Pisa sancisce, infine, il termine della prima frazione con il punteggio di 25-23 in favore delle padrone di casa.

L’inizio del secondo parziale è molto più equilibrato rispetto al precedente e nessuna delle due formazioni è intenzionata a lasciar scappare l’altra. Le toscane provano ad allungare, portandosi sul 13-15 prima e sul 15-17 dopo, ma la Cedacri riesce a ricucire lo strappo e a trovare la parità sul 20-20. Come nel primo set, la compagine di Fabio Marmiroli è più cinica nel momento chiave e si porta sul 24-21 con tre set point a disposizione. Un punto più tardi è Francesca Bosio a murare la battuta della compagna di nazionale Sara Cirelli, chiudendo così sul 25-22 e portando le ducali sul 2-0.

Nel terzo set Parma dimostra ancora una volta tutto il suo valore e, dopo una breve parità iniziale, preme sull’acceleratore e stacca Pisa (14-10, 16-11, 19-13). Sul finale è un attacco lungolinea out di Battaglia a regalare la vittoria alla Cedacri sul punteggio di 25-19.

Il Roster Campione

CEDACRI GIOCOPARMAVCCESENA

Michela Magnani, Maria Agostino, Francesca Bosio, Elena Izzo, Eleonora Colla, Roberta Pedrelli, Diletta Del Prete, Marta Alleluia, Silvia Montuori, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè, Sara Caroli, Sara Desini. All. Fabio Marmiroli.

