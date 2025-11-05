Trento doma Costa Volpino, Talmassons sbanca Brescia

Nel Girone A si decide solo al quinto set il derby siciliano con la vittoria in rimonta della Gruppo Formula 3 Messina, che dopo aver vinto il primo parziale finisce sotto 2 a 1 con la Marsala Volley prima della rimonta nel quarto e nel quinto. MVP della partita Giulia Viscioni autrice di 23 punti (3 ace e 6 muri). Si passa poi in Lazio per la vittoria casalinga e terzo successo di fila per la SMI Roma Volley, che continua a risalire posizioni in classifica, senza lasciare neanche un set contro il Club Italia. Il premio di MVP finisce al libero Giorgia Zannoni. Altro 3 a 0 casalingo nella sfida tra Clerici Auto Concorezzo e Volleyball Casalmaggiore, con le ragazze di coach Reali, che dopo un primo parziale combattuto vinto solo ai vantaggi (30-28), superano agilmente 3 set a 0 Casalmaggiore e ritrovano così il sorriso in campionato. MVP dell’incontro Isidora Rodic con 22 punti e il 62% di efficienza in attacco. Il Girone si chiude con la vittoria al quinto e decisivo set dell’Itas Trentino contro la Cbl Costa Volpino. Le trentine in una gara combattuta hanno la meglio dopo quasi due ore e mezza e mantengono la vetta della classifica. Irbe Lazda mette a referto 25 punti con 3 muri e si porta a casa il premio di MVP.

Nel Girone B la Tenaglia Abruzzo Altino Volley apre le danze trovando il quarto successo consecutivo superando in soli 3 set la Clai Imola Volley (25-21, 25-20, e 25-18 i parziali) grazie anche alla grande prova del libero Melissa Tesi, premiata MVP della partita. Ci si sposta poi in Lombardia per il big match di giornata tra la Valsabbina Millenium Brescia e il Cda Volley Talmassons. Primo K.O. stagionale per Brescia che cade in quattro set contro Talmassons che risale così al secondo posto in classifica dietro proprio le giallonere. Il premio di MVP della partita se lo aggiudica Francesca Scola. Altra conquista esterna nel girone con il successo della Trasporti Bressan Offanengo contro la Volley Modena, che dopo la prima vittoria in campionato cade in 4 set tra le mura amiche. Tra le ospiti da segnalare la prova di Giorgia Compagnin eletta MVP del match. A chiudere il mercoledì infrasettimanale la vittoria al quinto set della Panbiscò Leonessa Altamura che supera tra le mura amiche l’Olio Pantaleo Fasano. Premio di MVP a Monika Krasteva, che con una strepitosa prestazione, mette a referto ben 39 punti con 3 ace, record stagionale per punti segnati in una partita.

I tabellini-

GIRONE A-

SMI ROMA VOLLEY – CLUB ITALIA 3-0 (25-23 25-17 25-21) –

SMI ROMA VOLLEY: Mason 6, Consoli 9, Guiducci 4, Angelina 1, Guidi 7, Perovic 14, Zannoni (L), Bosso 8, Biesso. Non entrate: Baratella, Pecorari, Cantoni. All. Cuccarini.

CLUB ITALIA: Quero 5, Spaziano 3, Tosini 14, Bovolenta 4, Solovei 7, Caruso 8, Regoni (L), Peroni 2, Susio 2, Magnabosco 1. Non entrate: Sari, Cakovic, Moss (L), Spada. All. Cichello.

ARBITRI: Faia, Viterbo.

Durata set: 32′, 27′, 28′; Tot: 87′.

MVP: Giorgia Zannoni (Smi Roma)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-0 (30-28 25-14 25-19) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Rodic 22, Bernasconi 11, Stival 18, Trevisan 8, Veneriano 13, Purashaj 1, Rocca (L), Brambilla. Non entrate: Bucciarelli (L), Da Pos, Ghezzi, Bizzotto, Bianchi. All. Reali. VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Neri 1, Costagli 4, Mattioli 3, Kavalenka 18, Vazquez Gomez 11, Marku 1, Faraone (L), Nwokoye 4, Ravarini 3, Nosella, Pasquino, Stafoggia. Non entrate: Morandi (L). All. Cuello.

ARBITRI: Manzoni, Galletti.

Durata set: 34′, 22′, 26′; Tot: 82′.

MVP: Isidora Rodic (Clerici Auto Concorezzo)

C.B.L. COSTA VOLPINO – ITAS TRENTINO 2-3 (25-23 17-25 26-28 25-21 13-15) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Brandi 13, Dell’orto 4, Mangani 13, Pizzolato 3, Grosse Scharmann 29, Pistolesi 11, Gamba (L), Giani 3, Favaretto 2, Dell’amico, Fumagalli. Non entrate: Buffo, Busetti (L). All. Cominetti.

ITAS TRENTINO: Ristori Tomberli 9, Cosi 12, Lazda 25, Giuliani 22, Marconato 11, Monza 1, Laporta (L), Andrich 8, Colombo. Non entrate: Iob, Guerra, Zeni. All. Beltrami.

ARBITRI: Stellato, Selmi.

Durata set: 27′, 24′, 37′, 27′, 20′; Tot: 135′.

MVP: Irbe Lazda (Itas Trentino)

MARSALA VOLLEY – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 2-3 (19-25 25-17 29-27 21-25 15-17) –

MARSALA VOLLEY: Cecchini 16, Vighetto 6, Kosonen 18, Caserta 10, Ferraro 2, Torok 18, Cicola (L), Varaldo 1, Pozzoni 1, Grippo. Non entrate: Giuli’, Taje’. All. Giangrossi.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 14, Colombo 2, Viscioni 23, Carcaces 22, Campagnolo 11, Tisma 4, Ferrara (L), Landucci 6, Oggioni, Felappi, Rastelli, Rizzieri. All. Ferrara.

ARBITRI: Pescatore, Pazzaglini.

Durata set: 26′, 31′, 39′, 34′, 24′; Tot: 154′.

MVP: Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina)

GIRONE B-

VOLLEY MODENA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 1-3 (25-22 17-25 22-25 22-25) –

VOLLEY MODENA: Fusco 14, Gerosa 10, Nonnati 15, Visentin 16, Marinucci 7, Lancellotti, Righi (L), Fiore 2, Del Freo 1, Sazzi, Dodi, Credi. Non entrate: Zironi (L). All. Marone.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bellia 18, Ravazzolo 8, Zago 21, Nardelli 5, Caneva 11, Compagnin 6, Di Mario (L), Martinelli, Tommasini. Non entrate: Resmini, Meoni, Coba. All. Bolzoni. ARBITRI: Lambertini, Caronna.

Durata set: 26′, 25′, 26′, 27′; Tot: 104′.

MVP: Giorgia Compagnin (Trasporti Bressan Offanengo)

Spettatori: 200.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 1-3 (26-28 18-25 25-20 21-25) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Amoruso 17, Olivotto 12, Vernon 7, Michieletto 11, Modestino 14, Prandi 1, Parrocchiale (L) 1, Arici. Non entrate: Struka, Schillkowski, Orlandi, Vittorini. All. Solforati.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 1, Enneking 10, Molinaro 9, Frosini 26, Bakodimou 15, Gannar 11, Mistretta (L), Rossetto 4, Cassan 1. Non entrate: Barbazeni, Viola (L), Feruglio, Cusma. All. Barbieri.

ARBITRI: Mannarino, Peccia.

Durata set: 36′, 25′, 26′, 30′; Tot: 117′.

MVP: Francesca Scola (CDA Talmassons)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-2 (27-29 25-17 25-20 25-27 15-13) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 28, Pulliero 7, Krasteva 39, Riva 14, Soriani 10, Caracuta 1, Biagini (L), D’onofrio. Non entrate: Chiesa, Ungaro, Nuzzi (L), Evola, Serafini, Monitillo. All. Dell’anna.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Vinciguerra 5, Korhonen 23, Provaroni 11, Piacentini 8, Muzi 1, Salinas 22, Vittorio (L), Negro 4, Franceschini 2, Soleti 1. Non entrate: Pixner. All. Totero. ARBITRI: Palumbo, Candeloro. NOTE – Durata set: 35′, 27′, 30′, 31′, 21′; Tot: 144′.

MVP: Monika Krasteva (Panbisco’ Leonessa Altamura)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – CLAI IMOLA VOLLEY 3-0 (25-21 25-20 25-18) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini, Marchesini 9, Siakretava 15, Murmann 6, Polesello 8, Bagnoli 3, Tesi (L), Ndoye 16, Farelli. Non entrate: Monaco, Trampus, Fini (L), Guzin, Passaro. All. Ingratta.

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli 1, Hoogers 12, Salvatori 1, Malik 13, Bulovic 3, Busolini 3, Gambini (L), Novello 7, Romano 2, Osana, Schena, Vecchi. Non entrate: Foresi (L). All. Bendandi.

ARBITRI: Lanza, Autuori.

Durata set: 23′, 25′, 25′; Tot: 73′.

MVP: Melissa Tesi (Tenaglia Abruzzo)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Ha riposato Narconon Volley Melendugno

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 14 (5 – 0); C.B.L. Costa Volpino 13 (4 – 1); SMI Roma Volley 9 (3 – 2); Narconon Volley Melendugno 9 (3 – 2); Marsala Volley 7 (2 – 3); Clerici Auto Concorezzo 7 (2 – 4); Gruppo Formula 3 Messina 5 (2 – 3); Club Italia 5 (2 – 4); Volleyball Casalmaggiore 3 (1 – 5);

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 9 novembre 2025, ore 15.30

Marsala Volley - Club Italia



Domenica 9 novembre 2025, ore 17.00

Narconon Volley Melendugno - C.B.L. Costa Volpino

Clerici Auto Concorezzo - SMI Roma Volley

Itas Trentino - Gruppo Formula 3 Messina

Riposa: Volleyball Casalmaggiore

GIRONE B-

I RISULTATI-

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 15 (5 – 1); Cda Volley Talmassons Fvg 15 (5 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (5 – 0); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 12 (4 – 2); Olio Pantaleo Volley Fasano 7 (2 – 4); Trasporti Bressan Offanengo 7 (2 – 4); Panbisco’ Leonessa Altamura 6 (2 – 4); Clai Imola Volley 5 (2 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 4 (1 – 4); Volley Modena 2 (1 – 5).

IL PROSSIMO TURNO-

Domenica 9 novembre 2025, ore 17.00

Olio Pantaleo Volley Fasano - Trasporti Bressan Offanengo

Clai Imola Volley - Volley Modena

Nuvolì Altafratte Padova - Cda Volley Talmassons Fvg

Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Panbiscò Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio - Valsabbina Millenium Brescia