Padova batte la Futura e vola in testa al Girone B

TREBASELEGHE (PADOVA) - Nel posticipo della 6a di andata match dai tre volti quello andato in onda presso il palazzetto dello sport di Trebaseleghe dove la Nuvolí AltaFratte Padova conquista il suo sesto successo stagionale battendo in quattro set la Futura Giovani Busto Arsizio. Match dalle tre fasi perché per due set il pallino del gioco è sempre delle gialloblù di casa, più pronte al primo fischio del direttore di gara ed in grado poi di non far rientrare le ospiti varesine. Primo set targato Erika Esposito con Hanle ma parziale nel quale anche le centrali gialloblù danno il loro contributo, dalla parte opposta ci provano Taborelli e Rebora. Dominio Nuvolí più netto nella seconda frazione, la Futura non cede di schianto ma resta comunque a debita distanza, Erika Esposito ed Hanle continuano a picchiare e non basta in campo opposto Tkachenko. Terzo set che non t’aspetti, la Futura ha campo libero contro una Nuvolí che concentra nel parziale tutte le sue difficoltà perché dal cambio campo in poi le gialloblù tornano quelle della prima ora di gioco, Hanle, Erika Esposito ed adesso Fiorio spingono sino al 21-15 quando un rush finale di Longobardi mette in pericolo la vittoria da tre punti, sul 21-20 è Erika Esposito a togliere le castagne dal fuoco e a lanciare la Nuvolí al sesto successo stagionale e ad una vetta in solitaria in attesa del big match di domenica quando a Trebaseleghe arriverà la Cda Talmassons.

I protagonisti-

Marco Sinibaldi (Nuvolì Altafratte Padova)- « Nei primi due set credo si sia riusciti ad esprimere un bel gioco, una squadra molto positiva in tutti i fondamentali, ha funzionato tutto quello che avevamo preparato. Poi succede che dobbiamo capire che le partite non finiscono mai, che bisogna continuare a spingere, lo sappiamo che in questo dobbiamo migliorare, ma non posso neppure recriminare più di tanto perché le ragazze hanno dimostrato carattere nel ripartire con un quarto set all’altezza dei primi due, Siamo soddisfatti e contenti di poterci giocare domenica prossima una partita di cartello arrivando da un bel successo come questo ».

Marika Longobardi (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Rispetto a Talmassons abbiamo dato qualcosa in più e penso che siamo stati un po' più squadra; ancora una volta però, nei momenti che contano, quando si arriva dopo il 20, non riusciamo mai a concretizzare. Siamo riuscite a farlo nel terzo set perché non abbiamo mollato niente; nel quarto abbiamo provato a dare il tutto per tutto, infatti abbiamo recuperato con un bel break ma poi loro sono state più concrete e hanno portato a casa il risultato. Peccato perché il tie-break era veramente ad un passo e ci avrebbe dato tanta fiducia e morale; arrivati al quinto set non si sa mai quello che può succedere. Ora testa alla prossima, ci attende un'altra corazzata come Brescia ».

Il tabellino-

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA - FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-21 25-21 12-25 25-22) –

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Catania 5, Stocco 4, Esposito 24, Bovo 9, Hanle 18, Fiorio 9, Maggipinto (L), Esposito 1, Mazzon 1, Romanin, Moroni. Non entrate: Pedrolli, Sposetti Perissinot (L), Bozzoli. All. Sinibaldi.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 9, Taborelli 16, Orlandi 2, Rebora 9, Sassolini, Tkachenko 11, Blasi (L), Longobardi 11, Alberti 3, Maiorano, Sormani, Talarico. Non entrate: Nella (L). All. Milano. ARBITRI: Lorenzin, Bosica.

Durata set: 26', 28', 23', 28'; Tot: 105'.

MVP: Erika Esposito (Nuvolì Altafratte Padova)