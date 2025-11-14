Trento e Talmassons difendono il primato nell'8a di andata

ROMA - L'A2 Femminile si appresta a vivere l'8a giornata nella quale, ad un turno dalla fine del girone di andata sono in palio punti pesanti in vista della qualificazione ai Quarti di Coppa Italia ai quali accederanno le prime quattro formazioni di ciascun girone. Nella Pool A, le prime a scendere in campo, sabato 15 novembre alle 20.30, saranno l'Itas Trentino, prima con 14 punti ma reduce dal primo k.o. stagionale, e la Narconon Volley Melendugno, quarta con 12 punti. Domenica alle ore 17, la seconda Cbl Costa Volpino (13 punti) accoglierà il Club Italia, mentre sarà di fatto uno scontro diretto per accedere alla coppa quello tra la Marsala Volley, 10 punti al quinto posto, e la SMI Roma Volley, avanti di due lunghezze. Il girone si chiuderà poi lunedì alle 17, con il posticipo tra la Gruppo Formula 3 Messina, esaltata dal successo contro la capolista della scorsa settimana e a quattro punti dal quarto posto, e la Volleyball Casalmaggiore, fanalino di coda. Nella Pool B, la capolista Cda Volley Talmassons FVG aprirà la domenica alle ore 16 sfidando l'Olio Pantaleo Fasano. Alle ore 17 gli altri quattro incontri, con gli occhi puntati sul match tra la Trasporti Bressan Offanengo, quinta con 10 punti, e la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, quarta con 13 punti: in caso di successo delle abruzzesi, già certe le quattro classificate alla Coppa Italia. Parallelamente, la Valsabbina Millenium Brescia, due sconfitte consecutive nelle ultime giornate, ospiterà la Clai Imola Volley mentre la Nuvolì Altafratte Padova sarà di scena al PalaMadiba contro la Volley Modena. Tornata alla vittoria, la Futura Giovani Busto Arsizio sarà chiamata infine ad una lunga trasferta in casa della Panbiscò Leonessa Altamura.

Itas Trentino - Narconon Volley Melendugno

Anticipo ad alta quota al Sanbàpolis. Sabato 15 novembre l’Itas Trentino affronterà la seconda gara casalinga consecutiva con l’obiettivo di riscattare prontamente l’amaro ko incassato domenica scorsa contro Messina. Una sconfitta che non ha tuttavia privato della leadership della classifica il sestetto di coach Beltrami, che sabato sera ospiterà le leccesi della Narconon Volley Melendugno, formazione pugliese che occupa la terza posizione della graduatoria (in coabitazione con Roma) a due soli punti di distanza dalle gialloblù. Come accaduto nell’ultima gara contro Messina saranno due le assenze in casa trentina. Rebecca Laporta, infortunatasi nella trasferta di Costa Volpino, dovrà osservare un periodo di riposo di almeno quattro settimane per la lesione a carico del muscolo semimebranoso della gamba destra rimediata in Lombardia. Prosegue invece nel migliore dei modi il recupero di Alice Pamio, che dopo l’infortunio alla mano del 17 ottobre tornerà nell’elenco delle giocatrici a referto, seppure ancora non utilizzabile da coach Beltrami. Gli unici due precedenti in partite ufficiali si riferiscono alla Regular Season di Serie A2 della passata stagione: un successo per parte con il fattore campo sempre smentito (doppio 1-3 per la formazione in trasferta). Saranno tre le ex della sfida: l’opposta Maria Teresa Bassi ha vestito la casacca gialloblù nella passata stagione, mentre Jessica Joly ha militato a Trento nel 2022/23, anno della promozione nella massima serie. La terza ex sarà invece in campo con la maglia dell’Itas Trentino: Erica Andrich, infatti, lo scorso anno ha giocato proprio tra le fila della Narconon.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Narconon Volley Melendugno, 1 successo Itas Trentino)

EX: Erica Andrich a Narconon Volley Melendugno nel 2024/2025; Maria Teresa Bassi a Trentino Volley nel 2024/2025; Jessica Joly a Trentino Volley nel 2022/2023

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Ci attende un’altra gara di alto livello contro una squadra che gioca un’ottima pallavolo, che ha equilibrio, che sfrutta al meglio i centrali e che vanta nel proprio roster battitori importanti. Il recente successo su Costa Volpino, non a caso, conferma il valore della squadra che andremo ad affrontare sabato. Per quanto ci riguarda, in attesa di recuperare qualche pedina, proseguiamo con il nostro percorso: stiamo lavorando bene e sappiamo che per ottenere risultati positivi dovremo evitare di commettere gli errori fatti con Messina cercando di concedere un po’ meno. Arriviamo pronti a questa sfida per provare ad ottenere punti preziosi per chiudere al meglio il girone d’andata, con la speranza che il nostro pubblico ci supporti nel migliore dei modi e ci dia un’ulteriore spinta per ritrovare il successo ».

Jessica Joly (Narconon Volley Melendugno)- « Sappiamo perfettamente che sabato sera sarà una partita difficile. Affronteremo una squadra forte – l'Itas Trentino – con una società ben strutturata, che conosco molto bene per esserne stata parte tre anni fa e di cui conservo un ottimo ricordo professionale e umano. Troveremo anche i loro tifosi, che, come i nostri, sono molto calorosi, ma è sempre bello giocare in palazzetti con tanta gente; l'importante è saper restare concentrate su quelli che sono i nostri compiti. Sappiamo che loro scenderanno in campo con il coltello tra i denti, perché vorranno riscattarsi dopo la recente sconfitta subita in casa contro Messina, ma noi non saremo da meno. Abbiamo lavorato molto bene in settimana, concentrandoci sui vari fondamentali e su tanti altri aspetti che ci hanno permesso di fare bene la scorsa domenica, e faremo di tutto, anche a Trento, per cercare di portare il miglior risultato possibile a casa ».

C.B.L. Costa Volpino - Club Italia

Dopo due sconfitte consecutive, la Pallavolo CBL vuole tornare a correre! Le ragazze di coach Cominetti, ancora seconde in classifica, sono pronte a rialzarsi davanti al pubblico di casa. Domenica alle ore 17:00, nel palazzetto amico, le volpine affronteranno il Club Italia, reduce dalla sconfitta interna contro Marsala e attualmente penultimo con 5 punti. Una sfida importante per riprendere fiducia e continuare a inseguire i piani alti della classifica.

Linda Mangani (C.B.L. Costa Volpino)- « Sicuramente contro il Club Italia ci aspetta una partita insidiosa. È una squadra molto giovane e talentosa e come tale è capace di tirar fuori una prestazione imprevedibile, con dei picchi di gioco con una qualità molto alta. Dovremo essere brave a contrastare la loro fisicità e cercare di far valere la nostra esperienza nei momenti delicati. Dopo la sconfitta di domenica abbiamo una grande voglia di riscatto. In settimana abbiamo analizzato la sconfitta contro Melendugno e capito i nostri errori. Sappiamo cosa dobbiamo fare per tornare alla vittoria: serve ritrovare fiducia e unirsi ancora di più, un aspetto che è stato il nostro punto di forza in questo inizio di stagione. Ho grande fiducia nelle mie compagne, nello staff tecnico e nell’ambiente. Sappiamo tutti quanto è importante reagire e tornare a muovere la classifica per cercare di centrare l’obiettivo di questa prima parte di stagione, ovvero l’accesso alla Coppa Italia ».

Emma Magnabosco (Club Italia)- « In settimana abbiamo lavorato molto sui dettagli e sui fondamentali che non sono andati nella gara di Marsala. Costa Volpino è una squadra complessa da affrontare ed è composta da giocatrici importanti, lo sappiamo. Dovremo puntare sulla prestazione e sull’obiettivo di uscire dal campo fiere e orgogliose di ciò che abbiamo fatto. Nelle ultime due gare, rispetto a quelle precedenti che abbiamo vinto, ci è mancato un po’ di carattere. A Concorezzo, quando abbiamo vinto 3-2, siamo riuscite a venir fuori da una situazione difficile grazie all’atteggiamento, ribaltando un parziale negativo di 2-0. A Marsala, invece, è mancato proprio l’atteggiamento nei momenti più importanti. Ci stiamo lavorando ».

Marsala Volley - SMI Roma Volley

La sfida interna di domenica contro la SMI Roma Volley chiude un trittico di gare casalinghe molto importante per la Sigel Seap Marsala Volley. Una fase finale di questo girone di andata che ha visto le lilibetane di Coach Giangrossi, protagoniste di questa affascinante serie A2 Tigotà, conquistare la quinta posizione in classifica. Domenica al Palazzetto San Carlo, viste le ultime ottime prestazioni sia del Marsala Volley che del roster capitolino, ci si aspetta un match appassionante che varrà una posizione di alta classifica. Da considerare anche che nel proprio fortino le padroni di casa hanno sì ceduto un match, ma al tie break nel bellissimo derby siciliano contro Messina.

EX: Luna Cicola a Roma Volley Club nel 2024/2025

Sara Tajè (Marsala Volley)- « Domenica ospitiamo Roma, una delle squadre più attrezzate e ambiziose del campionato, con giocatrici di grande esperienza. Per noi sarà fondamentale entrare in campo con determinazione fin dal primo punto e giocare con coraggio e personalità. Davanti al nostro pubblico vogliamo dare tutto ».

Giulia Angelina (SMI Roma Volley)- « Dopo Concorezzo ci aspetta un’altra lunga trasferta, questa volta in Sicilia. Vogliamo continuare a crescere nel nostro gioco e raccogliere più punti possibili, anche in ottica Coppa Italia perché ormai mancano due giornate alla fine del girone di andata ed è molto importante per noi cercare il miglior piazzamento. A Marsala giocheremo contro una squadra agguerrita che, a maggior ragione davanti al proprio pubblico, vorrà vendere cara la pelle. Sarà fondamentale mantenere attenzione e lucidità ».

Gruppo Formula 3 Messina - Volleyball Casalmaggiore

Un doppio successo in quattro giorni. Questo il miglior viatico del Gruppo Formula 3 Messina verso il ritorno al "PalaRescifina" nel posticipo di lunedì 17 novembre - ore 17. Ospite di turno, nell'ottava di andata della Regular Season, la Volleyball Casalmaggiore. La squadra lombarda occupa l'ultima posizione in classifica del girone A con tre punti, quelli conquistati nell'exploit casalingo contro la Roma Volley Club. Alla luce del percorso recente delle due contendenti, favori del pronostico per Messina, anche se le gare poi sono sempre da conquistare sul campo. In casa siciliana, l'arrivo del nuovo tecnico, Matteo Freschi - presentato in conferenza stampa nella mattinata di giovedì 13 novembre - ha portato entusiasmo e quel pizzico di freschezza classico di ogni novità. La squadra è di buona qualità e con larghissimi margini di crescita, come sottolineato dallo stesso Freschi nelle due occasioni in cui fin qui ha avuto modo di parlare del roster messinese; la gara con Casalmaggiore e la successiva con Melendugno potranno fornire ulteriori dettagli sul percorso che le SuperGirls potranno realmente compiere fino al termine della Regular Season. Recuperate pienamente sia Carcaces che Rastelli, due carte di spessore su cui potrà contare il tecnico pesarese. Due i precedenti: nella scorsa stagione vinse Messina in entrambe le occasioni.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina)

EX: Kenia Carcaces a Casalmaggiore nel 2018/2019, 2019/2020; Valentina Colombo a Casalmaggiore nel 2023/2024; Martina Ferrara a Casalmaggiore nel 2021/2022; Giorgia Faraone a Akademia Messina nel 2022/2023



Emma Rizzieri (Gruppo Formula 3 Messina)- « In questo campionato, è tutto molto strano e imprevedibile. Dobbiamo prepararci al meglio, perché comunque anche loro sono una bella squadra e non mollano mai. Cercheremo ancora una volta di far vedere chi siamo, per continuare sulla strada intrapresa ».

Guido Beccari (Allenatore Volleyball Casalmaggiore)- « In questa settimana il lavoro sta procedendo bene, abbiamo avuto in programma anche due allenamenti congiunti, il lavoro in palestra è positivo e ci stiamo preparando per la gara con Messina sapendo che sarà un ostacolo difficile ma ci deve servire per capire gli obiettivi da raggiungere e nello stesso tempo deve essere propositivo per le ragazze e per noi allenatori per dimostrare quello che stiamo facendo in palestra. Siamo convinti, preparati e determinati per la trasferta sicula ».

Trasporti Bressan Offanengo - Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

Punti pesanti in palio al PalaCoim di Offanengo, dove si sfidano la quarta e la quinta forza del girone B con il bottino importante anche in ottica-qualificazione alla Coppa Italia. La Trasporti Bressan è reduce da due vittorie nell'arco di cinque giorni (doppio 3-1 a Modena e a Fasano) ed è quinta a quota 10, inseguendo la prima vittoria stagionale davanti al pubblico amico. Dal canto suo, invece, la Tenaglia Abruzzo Altino è quarta a quota 13 e con una vittoria (anche al tie break) blinderebbe il pass per la Coppa. Le abruzzesi sono reduci dal ko al tie break contro Altamura nonostante una bella rimonta e proveranno a rilanciarsi immediatamente. Due le ex di turno, equamente suddivise nelle due metà campo: la centrale della Trasporti Bressan Silene Martinelli ha giocato ad Altino proprio nella scorsa stagione, mentre il capitano della Tenaglia Victoria Sassolini ha indossato la maglia di Offanengo nell'annata 2023/2024.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Silene Martinelli a Tenaglia Altino Volley nel 2024/2025; Victoria Sassolini a Volley Offanengo nel 2023/2024



Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Altino può contare sull'opposta Viktoryia Siakretava che per efficienza è il miglior opposto del nostro girone; grazie a lei e ad altre individualità di rilievo la squadra sta facendo bene, esprime un gioco veloce e ha nell'attacco il proprio punto di riferimento nel gioco, aiutata da una ricezione abbastanza stabile. Per quanto ci riguarda, siamo in crescita: abbiamo stabilizzato alcune dinamiche nel muro-difesa, dobbiamo migliorare in battuta perché possiamo dare qualcosa in più e inoltre stiamo crescendo sulle singole individualità. Domenica mi aspetto una partita complessa, in parte perché vale un po' come una sfida da dentro o fuori per il quarto posto che qualifica alla Coppa Italia, anche se poi mancherà ancora un turno. Inoltre, Altino ha dimostrato anche qualità agonistiche, rimontando da 2-0 al 2-2 nell'ultimo match contro Altamura, che fanno parte del proprio dna ».

Alessia Fini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « La partita di domenica sarà fondamentale per decretare la nostra posizione in classifica alla fine del girone di andata. Già da martedì siamo tornate in palestra per preparare al meglio la gara contro Offanengo e cercare di arrivare al massimo per riuscire ad ottenere il risultato sperato. La Trasporti Bressan è una bella squadra, le prime partite ha faticato un po’ ma adesso ha preso il giusto giro quindi non sarà semplice giocarci contro, soprattutto in casa sua. Proveremo come sempre a fare il meglio possibile per tornare a casa soddisfatte del lavoro che stiamo svolgendo tutti i giorni in palestra. Direi che siamo partite molto bene, all’inizio non so quante persone avrebbero puntato sulla nostra squadra ma almeno per ora siamo riuscite a farle ricredere. Ci sono state un po’ di sbavature durante le gare ma siamo una squadra giovane e tutta nuova che secondo me, con il tempo e il duro lavoro, può solo migliorare. Noi sicuramente, sia lo staff sia le atlete, ci stiamo impegnando tutti i giorni per cercare di crescere e ottenere i migliori risultati possibili ».

Volley Modena - Nuvolì Altafratte Padova

Si avvicina il giro di boa per la prima fase del campionato di Serie A2 Tigotà e al PalaMadiba il Volley Modena ospita Nuvolì Altafratte Padova in un match fra due squadre impegnate in percorsi differenti. Le padrone di casa sono reduci dalla sconfitta per 3-2 di Imola che ha portato in dote un prezioso punto in classifica, ma anche conferme sulla crescita dell'intero gruppo settimana dopo settimana. La corsa verso la salvezza passa da queste consapevolezze che andranno mese in campo anche contro l'avversario di giornata che occupa le zone altissime della classifica. La Nuvolì Altafratte Padova, infatti, è reduce dal ko per 3-1 nel big match con Talmassons che rappresenta, però, solo il primo stop in un campionato da grande protagonista. La compagine veneta ha dovuto cedere la vetta della graduatoria del girone B proprio alle friulane al termine dello scontro diretto e sicuramente vorrà riprendere subito la marcia per continuare un emozionante testa a testa che vede coinvolta fino ad ora anche Brescia da qui al termine della prima fase. Squadre con obiettivi differenti in campo, quindi, ma la medesima voglia di portare a casa punti e buone indicazioni in vista del giro di boa e, successivamente, del girone di ritorno che sancirà i primi verdetti ovvero chi lotterà per la promozione e chi per la salvezza. Tra i motivi di interesse della giornata, inoltre, il ritorno a Modena per la prima volta da avversaria della schiacciatrice Giulia Bozzoli che con la maglia gialloblù della sua città è stata tra le grandi protagoniste di questo nuovo corso culminato in poche stagioni con il ritorno in Serie A2.

EX: Nessuno



Brunella Fusco (Volley Modena)- « Ci aspettiamo una gara intensa e combattuta, sappiamo che a questo livello tutte le partite richiedono concentrazione massima dal primo all'ultimo punto. Mi aspetto un ritmo alto, scambi lunghi e momenti in cui servirà mantenere la calma, soprattutto nelle situazioni delicate. La cosa più importante, secondo me, sarà rimanere unite e giocare con coraggio indipendentemente da quello che succederà dall'altra parte della rete. Di Padova sappiamo che è una squadra ben organizzata, con un buon sistema di gioco e atlete che sanno metterti pressione sia in attacco che in battuta, ma soprattutto lavorano bene come gruppo. Sappiamo che non ci regaleranno nulla perciò dovremo essere noi ad imporre il nostro ritmo, facendo attenzione ai loro punti di forza e sfruttando le situazioni in cui possiamo metterle in difficoltà ».

Giulia Bozzoli (Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica giocheremo contro il Volley Modena, la mia squadra dell'anno scorso con la quale ho conquistato la promozione in serie A. È una squadra giovane, talentuosa con alcune ragazze grintose e in crescita e altre più esperte che hanno già affrontato questo campionato, quindi noi "tigri" dovremo essere molto attente sin dal primo fischio, non mollare niente e cercare di portare punti a casa. Giocare nella mia città, rivedere la mia squadra e il mio pubblico sarà emozionante ma anche un pò strano perché questa volta sarò dall'altra parte della rete! ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Olio Pantaleo Volley Fasano

Dopo tre vittorie consecutive e un periodo di forma in costante ascesa, la CDA Volley Talmassons FVG si appresta a tornare davanti al pubblico del Palazzetto dello Sport di Latisana per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 Tigotà. Domenica alle ore 16.00 le Pink Panthers affronteranno Olio Pantaleo Volley Fasano, formazione solida ed esperta, capace di tenere alto il ritmo e di commettere pochissimi errori nei momenti chiave. La CDA arriva all’appuntamento con grande fiducia, grazie sia ai risultati ottenuti sul campo sia alle conferme arrivate dal lavoro settimanale. Le Pink Panthers si preparano ad una sfida impegnativa ma ricca di stimoli, consapevole che proprio attraverso partite di questo livello passa la costruzione dell’identità e delle ambizioni stagionali.

Karin Barbazeni (Cda Volley Talmassons Fvg)- « La cosa che mi colpisce di più è la voglia che abbiamo di lavorare. Ogni giorno entriamo in palestra con determinazione e desiderio di migliorarci. Questo crea un gruppo vero, unito, che si sostiene sempre. Stiamo lavorando bene in palestra su tutti i fondamentali, ma se devo scegliere quello in cui sono migliorata di più direi il muro. Mi sto concentrando molto su letture e tempi, e i risultati stanno arrivando ».

Candela Sol Salinas (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Domenica abbiamo una partita importante contro una squadra molto completa, che sta facendo bene. Sappiamo che sarà una buona occasione per metterci alla prova e capire a che punto siamo. Stiamo lavorando tanto e queste partite devono servire per acquistare più fiducia, per continuare a crescere e andare avanti come squadra. Scenderemo in campo con concentrazione e tranquillità, cercando di fare il nostro gioco e di goderci la partita. È una bella sfida contro una squadra che si trova in alto, e vogliamo affrontarla nel miglior modo possibile, dando tutto punto dopo punto ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Futura Giovani Busto Arsizio

La PanBiscò Leonessa Volley torna in campo per l’ottava giornata della Serie A2 Tigotà, ospitando la Futura Giovani Busto Arsizio in un incontro che si preannuncia equilibrato e significativo in chiave classifica. Entrambe le squadre arrivano da un risultato vincente nell’ultimo turno e puntano a dare continuità a un momento positivo. La formazione lombarda ha superato la Millenium Brescia nell’ultimo turno interno, seconda vittoria stagionale maturata dopo un avvio complicato e il cambio alla guida tecnica avvenuto due giornate fa. Il roster bustocco è comunque di alto profilo, costruito per stazionare nelle zone alte della classifica: spiccano l’opposta Taborelli, riferimento offensivo, le centrali Rebora e Farina, e la banda Orlandi, elementi di esperienza e affidabilità per struttura e continuità di rendimento. Una squadra completa in ogni fondamentale e capace di esprimere un gioco solido, in grado di mettere pressione costante alle avversarie. La PanBiscò Leonessa arriva invece dal secondo successo consecutivo, il primo ottenuto in trasferta sul campo della Tenaglia Abruzzo Altino. La prestazione ha confermato un percorso di crescita progressivo sul piano della continuità e della consapevolezza dei propri mezzi. L’attacco sta mostrando un’evoluzione evidente, con Krasteva e Biarria in pieno processo di consolidamento offensivo. In seconda linea, Biagini si sta affermando come punto di riferimento per presenza difensiva e qualità in ricezione. Sul piano statistico, la Futura Giovani ha totalizzato sinora 487 punti, 50 muri e 38 ace; la PanBiscò Leonessa conta 448 punti, 50 muri e 22 ace. Dati che indicano due squadre solide nella fase muro/difesa e con margini di pericolosità al servizio. La gara assume rilievo anche in vista della classifica, complice una giornata caratterizzata da incroci diretti nelle zone centrali della griglia. Nessuna delle due formazioni intende frenare la propria striscia positiva: si attende un confronto ad alta intensità, con equilibrio e attenzione ai dettagli come probabili fattori decisivi.

E X: Alessia Arciprete a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Monika Krasteva (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Sono molto entusiasta in vista del prossimo match. Giochiamo in casa ed è sempre un piacere farlo davanti al nostro pubblico. I nostri tifosi ci stanno trasferendo tanta energia positiva. Abbiamo attraversato momenti difficili nelle scorse settimane, ma adesso siamo sulla strada giusta. Sarà un match complicato, ma penso che con la preparazione fatta e con il supporto della nostra gente, possiamo fare un grande match e raggiungere la vittoria ».

Kateryna Tkachenko (Futura Giovani Busto Arsizio)- « La vittoria contro Brescia ha significato davvero molto per noi. Abbiamo giocato come una vera squadra, ci siamo sentite unite dentro e fuori dal campo. Il supporto dello staff tecnico è stato fortissimo e abbiamo comunicato bene in ogni momento. Ci siamo anche divertite e credo che abbiamo dimostrato a tutti che la Futura sa davvero giocare a pallavolo. Credo che ultimamente ci sia stato un grande cambiamento di energia. L’ultimo match mi ha generato grande ispirazione e mi ha ricordato perché amo la competizione. L'ultima partita ci ha dato fiducia e lucidità, sappiamo come possiamo giocare se restiamo unite e concentrate. Altamura potrà contare sul fattore campo e sui suoi tifosi quindi dovremo essere costanti e pazienti. Rispettiamo ogni avversario ma sappiamo anche di cosa siamo capaci quando esprimiamo il nostro gioco; la chiave sarà mantenere ritmo ed energia dall'inizio alla fine ».

Valsabbina Millenium Brescia - Clai Imola Volley

L'ottava giornata di Regular Season serve al pubblico della Serie A2 una vera e propria battaglia ad alto livello. In gioco ci sono punti fondamentali che potrebbero significare la ripartenza per le Leonesse, reduci da due sconfitte consecutive, e la conferma per le romagnole, che arrivano dalla vittoria al tie-break nel derby con Modena. La sfida tra la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la Clai Imola Volley andrà in scena domenica 16 novembre, al PalaGeorge, alle ore 17.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Clai Imola Volley, 1 successo Valsabbina Millenium Brescia

EX: Katarina Bulovic a Millenium Brescia nel 2023/2024; Elena Foresi a Millenium Brescia nel 2022/2023; Polina Malik a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024

Lea Orlandi (Valsabbina Millenium Brescia)- « Domenica ci aspetta un’altra partita molto importante contro Imola. Arriviamo da due gare difficili, soprattutto dal punto di vista motivazionale, ma questa settimana stiamo lavorando sodo, con grande intensità e determinazione, per farci trovare pronte. Affronteremo un avversario che sta facendo bene e che lotta in ogni incontro per portare a casa il risultato. Noi continueremo a prepararci giorno dopo giorno, con l’obiettivo di arrivare al meglio e mettere in campo la nostra miglior pallavolo ».

Katarina Bulovic (Clai Imola Volley)- « Quella di domenica sarà una partita tosta, perché Brescia è una squadra sicuramente ben attrezzata con giocatrici molto esperte. Vengono da due sconfitte, quindi per loro è un momento di svolta nel campionato. Noi ci stiamo preparando bene, ci siamo allenate intensamente e la vittoria su Modena ci ha dato uno stimolo in più per proseguire nel nostro cammino. Vogliamo arrivare pronte alla prossima sfida e importante sarà concentrarsi al massimo sul nostro gioco, anche e soprattutto sulle “cose” più semplici. Dobbiamo provare a metterle in difficoltà, perché siamo una squadra che può giocarsela con tutti. L’avversario è di livello, quindi dovremo partite cariche sin da subito e dare il meglio in ogni fondamentale ».

PROGRAMMI E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE A

Sabato 15 novembre 2025, ore 20.30

Itas Trentino - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Russo Roberto, Testa Antonio

Domenica 16 novembre 2025, ore 17.00

C.B.L. Costa Volpino - Club Italia Arbitri: Bosica Gianclaudio, Erman Filippo

Marsala Volley - SMI Roma Volley Arbitri: Mazzarà Antonio, Marigliano Antonio Giovanni

Lunedì: 17 novembre 2025, ore 17.00

Gruppo Formula 3 Messina - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Spinnicchia Giorgia, Palumbo Christian



Riposa: Clerici Auto Concorezzo

LA CLASSIFICA

Itas Trentino 14, C.B.L. Costa Volpino 13, SMI Roma Volley 12, Narconon Volley Melendugno 12, Marsala Volley 10, Gruppo Formula 3 Messina 8, Clerici Auto Concorezzo 7, Club Italia 5, Volleyball Casalmaggiore 3.

PROGRAMMI E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI ANDATA GIRONE B

Domenica 16 novembre 2025, ore 16.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Angelucci Claudia, Pasquali Fabio

Domenica 16 novembre 2025, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Selmi Matteo, Bolici Giulio

Volley Modena - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Paris Fabio

Panbiscò Leonessa Altamura - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Galteri Andrea, Villano Dalila

Valsabbina Millenium Brescia - Clai Imola Volley Arbitri: Viterbo Dalila, Laghi Marco



LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 18, Nuvolì Altafratte Padova 17, Valsabbina Millenium Brescia 15, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 13, Trasporti Bressan Offanengo 10, Panbiscò Leonessa Altamura 8, Clai Imola Volley 7, Olio Pantaleo Volley Fasano 7, Futura Giovani Busto Arsizio 7, Volley Modena 3.