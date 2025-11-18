Messina batte Casalmaggiore e resta in corsa per la Coppa Italia

Nonostante un buon vantaggio nel primo parziale, le giallorosse subiscono la rimonta delle avversarie permettendo loro di portarsi avanti. Ma Messina non si intimorisce e trova immediatamente la parità vincendo un set tiratissimo.

Nei successivi parziali, le messinesi non lasciano scampo alle avversarie, tornando a trionfare tra le mura amiche. Grande equilibrio in avvio del parziale, con Costagli e Viscioni a segno. Zojzi porta le messinesi al +3 e Cuello interrompe il gioco. Continua la fuga delle padrone di casa. Casalmaggiore trova ottimi punti al servizio,con Nwokoye e Ravarini. Al sorpasso lombardo,Freschi chiama time out. Ancora dolorosi i muri di Kavalenka. L’attacco vincente di Ravarini determina la vittoria del parziale per le cremonesi. Parte bene Messina nel secondo set. Ottime Landucci e Carcaces. Le ospiti continuano a lavorare bene a muro e Freschi sfrutta il time out. Zojzi e Landucci determinano il sorpasso messinese. Due errori siciliani aiutano le ospiti ad agganciare nuovamente le avversarie. Alla fine, è l’attacco di Zojzi a chiudere il set. Il primo punto del terzo parziale è firmato da Carcaces. Subito break per le lombarde. Molto efficace Nwokoye al centro. Le ricostruzioni cremonesi determinano il +3 per le ospiti. Si alza il ritmo del gioco giallorosso. Vazquez e Costagli trovano punti in attacco. Landucci e Zojzi non ci stanno e stabiliscono il massimo vantaggio del set. Prova a caricare la propria squadra Ravarini, ma sono i due ace consecutivi di Viscioni a chiudere il parziale. Il quarto set si apre con i due muri di Nwokoye. Risponde Messina con Carcaces. In questa fase, protagoniste Vazquez e Costagli per le ospiti ,Zojzi e Campagnolo per Messina. Inizia la fuga messinese con Campagnolo e Carcaces. Dimezza lo svantaggio Casalmaggiore. E' Zojzi e chiudere i conti.

I protagonisti-

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Credo che la squadra abbia dimostrato, all'inizio del suo percorso, che ha la possibilità di reagire. Dobbiamo ridurre le difficoltà e trovare la maturità di chiudere le situazioni senza complicarci la vita. L'importante per la squadra è sempre darsi una mano, se gli avversari fanno meglio si accetta, ma non dobbiamo penalizzarci da soli, in questo dobbiamo migliorare. Il gioco al centro era uno dei presupposti da quando sono arrivato, la qualità sull'attacco dei centrali c'era, anche Colombo che oggi non ha giocato, è forte. Questo dà anche maggiori opzioni alle laterali. Le vittorie danno consapevolezza dei propri mezzi. Dopo Trento avevo avuto la sensazione giusta; ho visto attenzione da parte delle nostre ragazze, anche se giocavamo contro l'ultima. Bisogna avere pazienza: io, le ragazze che devono impegnarsi e anche l'ambiente. Solo così si può fare il salto di qualità ».

Alexandra Ravarini (Volleyball Casalmaggiore)- « Stiamo migliorando, ma ci manca ancora quel qualcosa soprattutto a fine dei set quando andiamo sotto anche solo di due punti, però stiamo migliorando e speriamo di riuscire a fare meglio. Dobbiamo stare più compatte quando una fa un po' più fatica, dobbiamo essere più precise, più unite soprattutto in quei momenti ».

Il tabellino-

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA - VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 3-1 (21-25 25-23 25-18 25-22) -

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 23, Campagnolo 8, Rizzieri 2, Carcaces 22, Landucci 12, Viscioni 11, Ferrara (L), Felappi 1, Rastelli, Colombo, Oggioni, Tisma. All. Freschi.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Vazquez Gomez 10, Marku 4, Pasquino 3, Costagli 14, Nwokoye 10, Kavalenka 15, Faraone (L), Ravarini 5, Stafoggia 1, Mattioli 1, Nosella, Neri, Linda (L), Morandi. All. Cuello.

ARBITRI: Spinnicchia, Palumbo.

Durata set: 29', 29', 26', 33'; Tot: 117'.

MVP: Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina)



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 15, C.B.L. Costa Volpino 15, SMI Roma Volley 15, Narconon Volley Melendugno 14, Gruppo Formula 3 Messina 11, Marsala Volley 10, Clerici Auto Concorezzo 7, Club Italia 6, Volleyball Casalmaggiore 3.