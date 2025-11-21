La nazionale B di sitting volley in raduno a Pomigliano d'Arco

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI)- Il CT della nazionale femminile di Sitting Volley, da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, ha convocato, presso il Centro Elisa Volley di Pomigliano d’Arco (NA), dieci giocatrici della rappresentativa B per un secondo collegiale dopo quello svolto dal 7 al 9 novembre scorso al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT).
Le atlete convocate-
Alessandra Aggio (Polisportiva Zero Branco ASD); Aurora Consagra (ASD Volley Città di Ficarazzi); Matilde D’Angelo (ASD Nola Città dei Gigli); Ester Demaio (Olimpia Pallavolo 1978); Alessandra Fella (Salerno Guiscards); Maria Laura Giacinto (A.S. Arabona Volley); Alice Nava (A.S.D. Sitting V. Brembate Sopra); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano ASD); Daniela Vilasi (Volley Bolzano Vicentino ASD); Claudia Zatta (A.S.D. Sitting Volley Chieri).
Lo staff sarà composto da: Pasquale D’Aniello (allenatore); Massimo Beretta (secondo allenatore); Elena Sangiorgi (medico); Mattia Pastorelli (fisioterapista); Flavia Guidotti (preparatore atletico); Serena Pavani (team manager).