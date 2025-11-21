Chieri sposa il progetto Volleyrò 

ROMA- Nella suggestiva location del River Loft del Lanificio di Roma, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Volleyrò Casal de’ Pazzi hanno presentato l'ambiziosa partnership sottoscritta dalle sue società, della durata di tre anni, volta a scovare e a lanciare ai massimi livelli nuove giocatrici di talento.

.L’evento ha visto la partecipazione di tutte le atlete del Volleyrò, a testimonianza concreta del valore formativo che rappresenta il cuore del progetto.

A portare il sostegno istituzionale della Federazione Italiana Pallavolo sono intervenuti Luciano Cecchi e Claudio Martinelli, che hanno evidenziato il carattere strategico di alleanze capaci di coniugare visione tecnica, sostenibilità e crescita del movimento giovanile. Nel suo intervento, il presidente Armando Monini ha richiamato il significato profondo della collaborazione, citando anche le parole inviate a distanza da Lucio Zanon di Valgiurata:

«Il valore autentico nasce dal percorso, ed è un valore nato dall’investimento su ragazze che diventeranno donne, che non entra in bilancio ma lo sostiene».

Il direttore sportivo di Chieri, Max Gallo, ha illustrato il progetto triennale che guiderà la partnership: una crescita condivisa dei talenti, con una Serie A1 pronta a investire sul futuro, e unsettore giovanile — rappresentato da Giuseppe Basso — in piena espansione, con oltre sessanta squadre coinvolte sul territorio piemontese.

Una collaborazione che guarda lontano, unendo visione, valori e responsabilità nella crescita del talento italiano.