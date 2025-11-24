Chiusa l'andata: queste le sfide dei Quarti di Coppa

Queste saranno le sfide secche che vedranno le formazioni meglio classificate giocare fra le mura amiche :

CDA Volley Talmassons FVG (1a B)– Itas Trentino (4a A),

Valsabbina Millenium Brescia (2a B) – Narconon Volley Melendugno (3a A),

SMI Roma Volley (2a A) – Nuvolì Altafratte Padova (3a B)

C.B.L. Costa Volpino (1a A) – Tenaglia Abruzzo Altino Volley. (4a B)

Nel Girone A, la SMI Roma Volley risponde a distanza alla vittoria di sabato di Costa Volpino, e si porta a pari merito in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 in rimonta nella sfida d’alta classifica contro l’ Itas Trentino. Le capitoline sono brave a non perdersi d’animo dopo il primo set perso 24-26 ai vantaggi sotto i colpi di Lazda, e grazie all’ingresso in corsa di Pecorari – MVP dell’incontro – al posto di Mason, ribaltano la situazione comandando il secondo e terzo set e chiudendo nella quarta frazione sul 25-22, portandosi a casa l’intera posta. Top Scorer della sfida Perovic (23), ben supportata da Bosso (19).

La Narconon Volley Melendugno strappa ufficialmente il pass per l’ultimo posto disponibile per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia A2, trovando nello scontro diretto contro la Gruppo Formula 3 Messina una vittoria da tre punti per 3-1, che vale anche il sorpasso ai danni di Trento ed il terzo posto in solitaria alle spalle del duo di testa. Dopo il primo set comandato 25-18, bella sfida in equilibrio nella seconda e terza frazione: Babatunde a muro trascina le padrone di casa sul 2-0, Viscioni sale in cattedra per le siciliane e riapre la sfida sul 24-26. Nel quarto parziale però, Bulaich (top scorer con 16 punti) e l’MVP Morandini in seconda linea (80% di efficienza in ricezione) chiudono i conti sul 25-15.

Vittoria importante per la Clerici Auto Concorezzo, che torna in casa tra le mura amiche dopo la sconfitta contro Roma ed il turno di riposo, e supera al tie-break 16-14 all’ultimo respiro Marsala Volley. Partita dai due volti: le brianzole comandano le prime due frazioni trascinate da Stival e Bucciarelli, mentre nel terzo e nel quarto parziale salgono in cattedra per le siciliane Kosonen prima e Vighetto nel quarto, portando il discorso al quinto set, dove sul filo di lana sono le padrone di casa a spuntarla 16-14. MVP Stival e top scorer con 23 punti, per le ospiti da sottolineare i cinque muri di Tajè.

Nel Girone B, tutto relativamente facile per la capolista CDA Volley Talmassons FVG, che tra le mura amiche supera con un netto 3-0 la Tenaglia Abruzzo Altino Volley e consolida la leadership nel proprio girone, allungando sulla seconda in classifica. Nonostante l’assenza pesante di Enneking, le ragazze di Barbieri comandano le ostilità dall’inizio alla fine, con mattatrice della serata l’ MVP Giorgia Frosini, sontuosa in attacco con 21 palloni messi a terra ed il 64% di efficienza in soli tre parziali. Per le ospiti giornata da dimenticare, con il basso 18% di efficienza in attacco su cui lavorare in vista dei prossimi incontri.

Vittoria importantissima esterna per la Valsabbina Millenium Brescia, che espugna l’ostico campo della Nuvolì Altafratte Padova vincendo in rimonta per 3-1 e scavalcando in classifica proprio le padovane, conquistando così la seconda piazza dietro Talmassons e andando a sfidare Melendugno per una sfida di coppa italia difficile da pronosticare prima di questa giornata ricca di colpi di scena. Le leonesse ritrovano Prandi in cabina di regia dal primo minuto, ma nel primo set subiscono le padrone di casa, che si portano avanti 25-23 grazie soprattutto ai sei punti al centro di Bovo. Le ragazze di Solforati rispondono con veemenza e Padova si spegne poco a poco sotto i colpi dell’ MVP Amoruso e di Vernon – entrambe con ben 20 palloni messi a terra – e la Valsabbina comanda la sfida dal secondo set fino alla fine, portandosi a casa tre punti pesanti.

Colpo esterno della Panbiscò Leonessa Altamura, che vince con un netto 3-0 in casa della Trasporti Bressan Offanengo. Tre punti che valgono probabilmente doppio per le ragazze di Dell’Anna, che consentono di compiere un grande balzo in avanti in classifica fino al quinto posto in solitaria, superando proprio le lombarde. “Sliding door” dell’incontro il finale di secondo set, con la Panbiscò capace di rimontare sul finale di set, e poi vincere ai vantaggi 25-27. MVP della sfida Valeria Caracuta, splendida direttrice di orchestra delle sue attanccanti con Top scorer la solita Krasteva, mattatrice della serata con 23 punti in tre set.

Vince in casa al tie-break la Clai Imola Volley, che conquista due punti contro l’Olio Pantaleo Volley Fasano. Le padrone di casa partono forte nei primi due parziali grazie a Bulovic e Malik, ma le pugliesi sono brave a non mollare e riaprire i giochi con Korhonen e Salinas, portando il discorso al quinto set. Sul finale però, Imola domina il tie-break 15-8, e porta a casa un punto che potrebbe esser decisivo in futuro. MVP della sfida Bulovic, con 17 palloni messi a terra ed il 50% di efficienza in ricezione. Top scorer Malik con 22 centri, mentre non bastano per gioire i 20 di Salinas alle ospiti.

La sfida tra Futura Volley Giovani Busto Arsizio contro Modena Volley, in programma lunedì 24 novembre ore 20.30, chiuderà la 9^ giornata ed il girone di andata.

I tabellini-

GIRONE A-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-1 (25-18 25-23 24-26 25-15) NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 16, Riparbelli 10, Bassi 6, Joly 12, Babatunde 15, Avenia 7, Morandini (L), Colombino 7, Gianfico, Maruotti, Sturniolo, Roserba, Perfetto, Fiore (L). All. Giunta.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 12, Campagnolo 5, Rizzieri 1, Carcaces 10, Landucci 3, Viscioni 14, Ferrara (L), Rastelli 6, Colombo 5, Tisma 2, Oggioni, Felappi. All. Freschi.

ARBITRI: Candeloro, Di Bari.

Durata set: 24′, 28′, 31′, 28′; Tot: 111′.

MVP: Aurora Morandini (Narconon Volley Melendugno)

CLERICI AUTO CONCOREZZO – MARSALA VOLLEY 3-2 (25-20 25-20 20-25 16-25 16-14) –

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 13, Bernasconi 6, Stival 23, Trevisan 12, Veneriano 13, Purashaj 2, Rocca (L), Rodic 11, Ghezzi, Da Pos. Non entrate: Brambilla (L), Bianchi, Bizzotto. All. Reali.

MARSALA VOLLEY: Vighetto 13, Kosonen 18, Taje’ 13, Ferraro 2, Torok 3, Caserta 11, Cicola (L), Pozzoni 10, Varaldo 5, Grippo. Non entrate: Cecchini, Giuli’. All. Giangrossi.

ARBITRI: Resta, Mannarino.

Durata set: 27′, 27′, 30′, 26′, 20′; Tot: 130′.

MVP: Sara Stival (Clerici Auto Concorezzo)

SMI ROMA VOLLEY – ITAS TRENTINO 3-1 (24-26 25-20 25-20 25-22) –

SMI ROMA VOLLEY: Consoli 11, Guiducci 1, Bosso 19, Guidi 7, Perovic 23, Mason 1, Zannoni (L), Pecorari 12, Biesso, Cantoni, Angelina, Baratella. All. Cuccarini.

ITAS TRENTINO: Giuliani 16, Marconato 10, Monza 7, Pamio 14, Cosi 6, Lazda 19, Ristori Tomberli (L), Andrich 1, Iob 1, Guerra, Zeni, Colombo. All. Beltrami.

ARBITRI: Kronaj, Giulietti.

Durata set: 32′, 29′, 26′, 29′; Tot: 116′.

MVP: Carolina Pecorari (SMI Roma)

GIRONE B-

RASPORTI BRESSAN OFFANENGO – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 0-3 (21-25 25-27 20-25) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 9, Caneva 8, Compagnin 2, Bellia 13, Martinelli 4, Zago 11, Di Mario (L), Ravazzolo 6, Coba, Tommasini, Resmini, Meoni. All. Bolzoni.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Soriani 4, Caracuta, Bierria 11, Pulliero 6, Krasteva 23, Riva 11, Biagini (L), D’onofrio (L), Serafini, Monitillo, Chiesa, Ungaro, Arciprete, Evola. All. Dell’Anna.

ARBITRI: Paris, Lorenzin.

Durata set: 27′, 28′, 24′; Tot: 79′.

MVP: Valeria Caracuta (Panbisco’ Leonessa Altamura)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 3-0 (25-17 25-14 25-21) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Gannar 10, Scola 2, Bakodimou 10, Molinaro 9, Frosini 21, Rossetto 8, Mistretta (L), Cusma 1, Feruglio, Enneking (L), Cassan, Barbazeni, Viola. All. Barbieri.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Bagnoli, Sassolini 4, Marchesini 5, Siakretava 6, Murmann 8, Guzin, Fini (L), Ndoye 9, Trampus 4, Monaco 1, Passaro, Farelli, Tesi (L), Polesello. All. Ingratta.

ARBITRI: Viterbo, Fontini.

Durata set: 24′, 22′, 30′; Tot: 76′.

MVP: Giorgia Frosini (CDA Talmassons)

CLAI IMOLA VOLLEY – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-2 (25-18 25-22 17-25 18-25 15-8) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 17, Busolini 16, Foresi 2, Hoogers 16, Salvatori 7, Malik 22, Gambini (L), Novello, Osana (L), Cavalli, Romano, Schena, Vecchi. All. Bendandi.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Salinas 20, Piacentini 9, Korhonen 18, Provaroni 14, Franceschini 9, Muzi 5, Vittorio (L), Pixner, Soleti, Negro, Maiorano, Rucli, Vinciguerra, Gazzerro (L). All. Totero.

ARBITRI: Caronna, Giorgianni.

Durata set: 23′, 29′, 26′, 25′, 15′; Tot: 118′.

MVP: Katarina Bulovic (Clai Imola)

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (25-23 18-25 20-25 15-25) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 5, Esposito 9, Bovo 12, Hanle 18, Fiorio 3, Catania 5, Maggipinto (L), Mazzon 3, Bozzoli 1, Esposito 1, Pedrolli (L), Sposetti Perissinot, Moroni, Romanin. All. Sinibaldi.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 11, Modestino 7, Prandi 2, Amoruso 20, Olivotto 10, Vernon 20, Parrocchiale (L), Struka 1, Orlandi, Arici, Vittorini, Schillkowski. All. Solforati.

ARBITRI: Cervellati, Sabia.

Durata set: 32′, 28′, 29′, 28′; Tot: 117′.

MVP: Giorgia Amoruso (Valsabbina Millenium Brescia)

GIRONE A-

GIRONE B-

