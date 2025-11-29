Tuttosport.com
Il premio ANSMeS-Simonetta Avalle al Tor Sapienza-Volley Friends

Istituito quest'anno il riconoscimento è andato alla società nella quale la compianta 'Signora del Volley' ha iniziato ad allenare e dove ha regalato esperienza, umanità e preziosi insegnamenti a tante giovani pallavoliste
1 min
ANSMeSSimonetta Avalle
Il premio ANSMeS-Simonetta Avalle al Tor Sapienza-Volley Friends

ROMA- Emozione e tanti applausi oggi al Salone del Coni di Roma per l'annuale appuntamento organizzato dall' Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari al Merito Sportivo (ANSMeS)  il convegno nazionale, dedicato quest’anno al tema “Sport: stili di vita e salute". l’Associazione presieduta da Francesco Conforti, ha colto l’occasione per la consegna dei premi che ogni anno valorizzano figure e realtà impegnate nella diffusione dello sport come strumento educativo e sociale.

Istituito quest’ anno il premio speciale “Simonetta Avalle” che è stato conferito alla Pallavolo Tor Sapienza – Volley Friends di Roma, la prima società in cui Simonetta ha allenato e lasciato un segno profondo, umano e professionale. Un riconoscimento che non è solo memoria, ma testimonianza viva del suo impegno, della sua passione e del suo impegno nella pallavolo giovanile e nella crescita sportiva a forte valenza sociale.

Il Premio Dirigenti “Luigi Ramponi” è stato assegnato ad Alessandro Palazzotti, fondatore di Special Olympics Italia E.T.S., per il suo straordinario contributo alla diffusione dello sport inclusivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

