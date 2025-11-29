Trento corsara in casa di Casalmaggiore

VIADANA (MANTOVA)- Nell'anticipo della 1a di ritorno del Girone A l’Itas Trentino si impone 0-3 (18-25, 21-25, 21-25) sul campo di Viadana dando a Casalmaggiore una bella dimostrazione di forza. Dopo tre sconfitte di fila il sestetto di Beltrami ritrova quindi l’appuntamento con i tre punti riprendendo il proprio cammino nelle zone nobili della classifica del girone A e salendo in vetta in attesa dei match in programma domani. Al PalaFarina di Viadana, casa del fanalino di coda Casalmaggiore, le gialloblù si sono aggrappare soprattutto ad un muro attentissimo per giungere il successo, andando a segno ben 15 volte in questo fondamentale, 6 con la sola Cosi e 3 con la compagna di reparto Marconato. Premio di mvp assegnato a Lazda: per la lettone 16 palloni a terra con il 33% a rete e 4 muri, da rimarcare anche la prestazione di Pamio, attenta in seconda linea (72%) ed efficace in attacco (34%). Tra le fila lombarde in evidenza soprattutto le centrali Marku (3 muri) e Nwokoye (64% in attacco). Beltrami deve rinunciare nuovamente al libero Laporta e sceglie di riproporre il medesimo assetto visto all’opera a Roma, con Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Giuliani schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Ristori Tomberli libero. Problemi anche per Claudio Cesar Cuello, tecnico di Casalmaggiore, costretto a fare a meno inizialmente della regista Pasquino e delle bande Vasquez Gomez e Costagli: sestetto quindi con Neri in regia, Kavalenka opposto, Ravarini e Nosella in posto 4, Marku e Nwokoye al centro e Faraone libero. Dopo una prima parte di gara contratta ed equilibrata (10-10), è il turno al servizio di Marconato a mutare l’inerzia del primo set: le gialloblù piazzano il primo break significativo del match, propiziato da un ace della numero otto di Trento, da un lampo di Pamio e da una fast vincente di Cosi (10-15). Cuello si gioca la carta Costagli, ma sono ancora le centrali dell’Itas Trentino ad andare a segno con il muro incrementando il divario (13-20). Il finale è in discesa per Trento, che si avvicina al traguardo con il diagonale di Pamio (16-24) e lo taglia grazie all’errore in battuta di Ravarini (18-25). Kavalenka con il servizio prova a scuotere le lombarde (4-2), l’Itas Trentino è costretta a rincorrere con Beltrami obbligato a ricorrere al time out dopo lo smash di Marku su ricezione lunga di Trento (10-7). Beltrami si gioca le carte Guerra e Andrich cambiando la diagonale principale ma è Pamio a prendere per mano le gialloblù, diventando il principale punto di riferimento in attacco per la squadra ospite (15-14). L’Itas fatica però a trovare continuità, Casalmaggiore scappa nuovamente sul +3 con il perentorio muro di Marku (17-14), ma Lazda (muro e lungolinea vincente) tiene in vita Trento (17-16). L’aggancio si concretizza sul 20 pari grazie ancora una volta a Pamio, Cosi si esalta a muro (21-22) per il sorpasso dell’Itas Trentino, che nel finale di set cambia finalmente marcia, firmando altri due stampi con le ispirate Pamio e Cosi (21-25). I muri di Marku spaventano l’Itas in avvio di terzo set (5-1), Casalmaggiore si gioca il tutto per tutto e dopo Costagli coach Cuello decide di inserire anche la regista Pasquino (7-4). Un po’ alla volta, come nella frazione precedente, il sestetto di Beltrami rialza la testa, con un altro muro di un’attenta Cosi e con un dolce pallonetto di Lazda (7-8). Un uno-due ravvicinato di una ritrovata Giuliani e un velenoso servizio di Cosi spingono sul +5 Trento (8-13), ma in un batter d’occhio le lombarde si rifanno sotto, trovando la nuova parità con Costagli e Kavalenka (15-15). L’equilibrio permane fino al 21-21, quando l’Itas piazza un break di 4-0, con i muri di Pamio e Cosi (oltre ad un errore di Kavalenka, confermato dal video check) e lo spunto finale di Lazda (21-25).

I protagonisti-

Alexandra Ravarini (Volleyball Casalmaggiore)- « Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile quella con Trento oggi, infatti siamo entrate molto serene sotto quel punto di vista perchè sapevamo che non avevamo niente da perdere e questo lo abbiamo fatto vedere. Ci siamo un po' perse e slegate nei finali dei set dove secondo me potevamo essere più cattive ed incisive, però abbiamo dimostrato che stiamo migliorando sempre di più come nell'inizio dei set dove eravamo sempre li accanto a loro o addirittura avanti. Dobbiamo solo migliorare nei finali ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- «Era importante ritrovare la vittoria e aprire il nostro girone di ritorno con un successo. Probabilmente non è stata la gara che ci aspettavamo, Casalmaggiore è stata brava ad aggredirci in battuta e in difesa e con il rientro di Costagli ha dimostrato di essere una squadra temibile che sta crescendo e che se la può giocare alla pari con tutti. Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice, ci prendiamo il risultato positivo consapevoli che stiamo lavorando bene in palestra e vogliamo ritrovare il nostro equilibrio al più presto cercando di mettere più punti possibili in cascina».

Il tabellino-

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – ITAS TRENTINO 0-3 (18-25, 21-25, 21-25)

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Neri 0, Kavalenka 10, Nosella 2, Ravarini 10, Marku 10, Nwokoye 10, Faraone (L); Costagli 7, Pasquino 1, Stafoggia 0. N.e. Mattioli, Morandi (L), Kovalcikova. All. Claudio Cesar Cuello.

ITAS TRENTINO: Monza 3, Lazda 16, Pamio 12, Giuliani 8, Marconato 7, Cosi 11, Ristori Tomberli (L); Guerra 0, Andrich 0. N.e. Laporta (L), Colombo, Zeni, Iob. All. Alessandro Beltrami.

ARBITRI: Dalila Villano e Andrea Bonzanni.

Durata set: 23’, 23’, 35’ Tot: 88’

Mvp: Irbe Lazda (Itas Trentino)

Spettatori: 295