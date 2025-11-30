Costa Volpino guida il Girone A, Talmassons fa il vuoto nel Girone B

ROMA -Nel Girone A di A2 Femminile , testa della classifica confermata per la Cbl Costa Volpino, che ha espugnato in tre set il campo della Marsala Volley. Con Roma a riposo, +3 su giallorosse e Trento per le orobiche, che in un’ora e mezza di gioco hanno piegato le siciliane, comunque in gioco almeno per i primi due set (20-25, 22-25 e 16-25 i parziali). Nonostante i 16 punti di Torok, l’MVP Dell’Orto libera ottimamente Pistolesi e Grosse Scharmann, efficaci con 22 e 14 punti. Sempre in Sicilia, successo rotondo per la Gruppo Formula 3 Messina, che non ha lasciato set al Club Italia. Anche le federali non hanno sfigurato, ma alla fine hanno ceduto 25-21, 25-19 e 25-22 sotto i colpi dell’MVP Zojzi (17 punti), Carcaces (16) e Viscioni (15).

Infine, quattro set sono stati necessari alla Narconon Volley Melendugno per vincere lo scontro con la Clerici Auto Concorezzo. Bucciarelli (17 punti), Stival (12) e Veneriano (12) hanno permesso alle lombarde di conquistare il primo set (20-25), ma le pugliesi hanno poi preso in mano il pallino del gioco e non hanno più lasciato scampo alle avversarie (25-16 e doppio 25-22). Prestazione maiuscola delle due centrali a disposizione di coach Giunta: 16 punti (3 muri) per l’MVP Babatunde, 14 (3 muri) per Riparbelli.

Nel Girone B, il fanalino di coda Volley Modena non ha rallentato la capolista Cda Volley Talmassons FVG, che però non ha avuto vita facile contro le emiliane. Vinti i primi due set (21-25 e 18-25), le friulane hanno lasciato spazio alle modenesi che non si sono tirate indietro accorciando nel conto dei set (25-19), ma poi la squadra di coach Barbieri ha chiuso i conti nella quarta frazione (20-25). MVP la solita Frosini, 17 punti, uno in più dell’avversaria Visentin. Alle spalle di Talmassons, la Nuvolì Altafratte Padova si è presa la seconda piazza vincendo 3-1 contro la Trasporti Bressan Offanengo. Combattuto il match di Trebaseleghe, dove le neroverdi si sono portate avanti (18-25) e hanno poi battagliato a lungo nei successivi due giochi, conquistati però con lucidità dalle ragazze di coach Sinibaldi (25-22 e 28-26) prima di concludere il match con un quarto set in controllo (25-18). Quattordici punti a testa per Catania, Fiorio ed Esposito, per le ospiti 22 punti da Zago e 18 da Bellia.

Il colpo del weekend l’ha piazzato però l’Olio Pantaleo Fasano, che in cinque set ha battuto la quotata Valsabbina Millenium Brescia, scivolata al terzo posto in classifica. Partita di cuore e grinta per le pugliesi, subito in partita con il 28-26 che ha aperto l’incontro. Nonostante il pareggio giallonero sul 20-25, le padrone di casa si sono riportate avanti (25-18) ma ancora è arrivata pronta la risposta ospite (21-25). La contesa si è decisa così al set corto, che ha premiato le ragazze di coach Totaro con il netto punteggio di 15-8. Fondamentale la prova in difesa dell’MVP Vittorio, mentre in attacco sono state Salinas (22), Provaroni (19) e Korhonen (18) le mattatrici dell’incontro, con Amoruso (22) e Struka (19) ultime a mollare tra le file di coach Solforati.

Infine, successo pesantissimo per la Clai Imola Volley contro una diretta rivale per la Pool Promozione come la Panbiscò Leonessa Altamura. Spartiacque il 26-24 del primo set, che ha messo in discesa il secondo set, dominato 25-14. Le ospiti non si sono però scomposte e hanno risposto prepotentemente nel terzo gioco fino al 15-25 finale. Ma era solo una parentesi: nel quarto parziale le romagnole sono tornate a condurre la partita e hanno terminato lo scontro sul 25-21. Quattro le imolesi in doppia cifra, ben servite dall’MVP Foresi: Hoogers (17), Malik (15), Bulovic (13) e Busolini (10). Per Altamura, 19 punti per Bierria e 18 per Krasteva.

I tabellini-

GIRONE A-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CLERICI AUTO CONCOREZZO 3-1 (20-25 25-16 25-22 25-22) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 13, Riparbelli 14, Bassi 3, Joly 7, Babatunde 16, Avenia 5, Morandini (L), Colombino 12, Perfetto 7, Maruotti, Sturniolo, Roserba, Gallona (L), Gianfico. All. Giunta.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Bucciarelli 17, Bernasconi 8, Stival 12, Trevisan 6, Veneriano 12, Purashaj 4, Rocca (L), Brambilla (L), Bianchi, Bizzotto, Da Pos, Ghezzi, Rodic. All. Reali.

ARBITRI: De Orchi, Traversa.

Durata set: 23′, 24′, 30′, 28′; Tot: 105′.

MVP: Maria Adelaide Babatunde (Narconon Volley Melendugno)

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – CLUB ITALIA 3-0 (25-21 25-19 25-22) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Zojzi 17, Campagnolo 8, Rizzieri 2, Carcaces 16, Landucci 8, Viscioni 15, Ferrara (L), Oggioni, Tisma, Rastelli, Felappi, Colombo. All. Freschi.

CLUB ITALIA: Spaziano, Susio 10, Bovolenta 8, Solovei 2, Peroni 7, Quero 6, Regoni (L), Caruso 7, Tosini 3, Zanella, Moss, Magnabosco. All. Cichello.

ARBITRI: Vangone, Kronaj.

Durata set: 25′, 25′, 25′; Tot: 75′.

MVP: Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina)

MARSALA VOLLEY – C.B.L. COSTA VOLPINO 0-3 (20-25 22-25 16-25) –

MARSALA VOLLEY: Taje’, Ferraro 1, Torok 16, Caserta 6, Vighetto 3, Kosonen 5, Cicola (L), Varaldo 4, Cecchini 4, Pozzoni 2, Grippo 2, Giuli’. All. Giangrossi.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 3, Pistolesi 22, Pizzolato 4, Grosse Scharmann 14, Mangani 1, Brandi 7, Gamba (L), Martinez Ortiz 4, Favaretto, Dell’amico, Fumagalli, Giani. All. Cominetti.

ARBITRI: Bolici, Mancuso.

Durata set: 27′, 31′, 28′; Tot: 86′.

MVP: Francesca Dell’Orto (C.B.L. Costa Volpino)

GIRONE B-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-1 (18-25 25-22 28-26 25-18) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 4, Esposito 14, Bovo 8, Hanle 9, Fiorio 14, Catania 14, Maggipinto (L), Mazzon 9, Sposetti Perissinot, Moroni, Bozzoli, Pedrolli, Romanin, Giorgia (L). All. Sinibaldi.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 13, Caneva 8, Compagnin 1, Bellia 18, Ravazzolo 9, Zago 22, Tommasini (L), Martinelli 1, Resmini, Meoni, Coba. All. Bolzoni.

ARBITRI: Martini, Magnino.

Durata set: 29′, 32′, 40′, 28′; Tot: 129′.

MVP: Celeste Sposetti Perissinot (Nuvolì Altafratte Padova)

VOLLEY MODENA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 1-3 (21-25 18-25 25-19 20-25) –

VOLLEY MODENA: Lancellotti 2, Fusco 3, Credi 12, Nonnati 11, Visentin 16, Marinucci 6, Righi (L), Dodi 5, Gerosa 1. Non entrate: Ugolotti (L), Sazzi, Nappa, Zironi, Carpenito. All. Marone.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola 3, Bakodimou 12, Molinaro 8, Frosini 17, Rossetto 7, Gannar 10, Mistretta (L), Barbazeni 3, Cusma 1, Cassan, Feruglio. Non entrate: Enneking (L), Viola. All. Barbieri.

ARBITRI: Laghi, Argiro’.

Durata set: 23′, 25′, 25′, 21′; Tot: 94′.

MVP: Giorgia Frosini (CDA Talmassons)

Spettatori: 500.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-2 (28-26 20-25 25-18 21-25 15-8) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 5, Salinas 22, Piacentini 8, Korhonen 18, Provaroni 19, Franceschini 5, Vittorio (L), Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro. All. Totero.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 4, Modestino 4, Prandi 4, Amoruso 22, Olivotto 9, Vernon 3, Parrocchiale (L), Struka 19, Vittorini 6, Orlandi 4, Arici, Schillkowski. All. Solforati.

ARBITRI: De Luca, Pescatore.

Durata set: 35′, 27′, 27′, 30′, 15′; Tot: 134′.

MVP: Federica Vittorio (Olio Pantaleo Volley Fasano)

CLAI IMOLA VOLLEY – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 3-1 (26-24 25-12 15-25 25-21) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 13, Busolini 10, Foresi 2, Hoogers 17, Salvatori 4, Malik 15, Gambini (L), Vecchi 1, Osana, Schena, Romano, Novello. All. Bendandi.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 19, Pulliero 7, Krasteva 19, Riva 6, Soriani 9, Caracuta 1, Biagini (L), Evola, D’onofrio (L), Montarulo, Arciprete, Ungaro, Nuzzi, Monitillo. All. Dell’Anna.

ARBITRI: Sabia, Marani.

Durata set: 29′, 20′, 22′, 26′; Tot: 97′.

MVP: Elena Foresi (Clai Imola)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Narconon Volley Melendugno-Clerici Auto Concorezzo 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-22)

Gruppo Formula 3 Messina-Club Italia 3-0 (25-21, 25-19, 25-22)

Volleyball Casalmaggiore-Itas Trentino 0-3 (18-25, 21-25, 21-25) Giocata ieri

Marsala Volley-C.B.L. Costa Volpino 0-3 (20-25, 22-25, 16-25)

Ha riposato: Smi Roma Volley

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 21 (7 – 2); Narconon Volley Melendugno 20 (7 – 2); SMI Roma Volley 18 (6 – 2); Itas Trentino 18 (6 – 3); Gruppo Formula 3 Messina 14 (5 – 4); Marsala Volley 11 (3 – 6); Clerici Auto Concorezzo 9 (3 – 6); Club Italia 6 (2 – 7); Volleyball Casalmaggiore 3 (1 – 8);

IL PROSSIMO TURNO- 07/12/2025 Ore 17.00

Narconon Volley Melendugno – Volleyball Casalmaggiore

Itas Trentino – Club Italia

Clerici Auto Concorezzo – Gruppo Formula 3 Messina Ore 15.30

C.B.L. Costa Volpino – SMI Roma Volley

Riposa: Marsala Volley

GIRONE B-

I RISULTATI-

Nuvoli’ Altafratte Padova-Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (18-25, 25-22, 28-26, 25-18)

Volley Modena-Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (21-25, 18-25, 25-19, 20-25)

Olio Pantaleo Volley Fasano-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (28-26, 20-25, 25-18, 21-25, 15-8)

Clai Imola Volley-Panbisco’ Leonessa Altamura 3-1 (26-24, 25-12, 15-25, 25-21)

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (23-25, 25-23, 24-26, 22-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 27 (9 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 21 (7 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 20 (6 – 4); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16 (5 – 5); Futura Giovani Busto Arsizio 15 (5 – 5); Clai Imola Volley 14 (6 – 4); Panbisco’ Leonessa Altamura 12 (4 – 6); Olio Pantaleo Volley Fasano 10 (3 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 10 (3 – 7); Volley Modena 5 (2 – 8).

IL PROSSIMO TURNO-07/12/2025 Ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo – Clai Imola Volley

Valsabbina Millenium Brescia – Volley Modena Si gioca il 06/12/2025 Ore 19.00

Panbisco’ Leonessa Altamura – Cda Volley Talmassons Fvg Si gioca il 05/12/2025 Ore 16.00

Olio Pantaleo Volley Fasano – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Nuvoli’ Altafratte Padova