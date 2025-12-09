ROMA- Torna in campo presto la Serie A2 Tigotà , che sarà impegnata con la terza giornata di ritorno di Regular Season domani, mercoledì 10 dicembre. Nel frattempo, è stato ufficializzato il programma dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa e che la Finale di Serie A2 sarà separata dalla Serie A1 e si giocherà il 14-15 febbraio in sede ancora da definire.

Il Girone A comincerà alle 17 con la Marsala Volley, a riposo il passato fine settimana, che ospiterà l’Itas Trentino, vincente invece contro il Club Italia che a sua volta sarà impegnato nella trasferta lunga in casa della Narconon Volley Melendugno, seconda in classifica, alle 20.30. Alla stessa ora, match casalingo anche per la SMI Roma Volley, scesa al quarto posto in graduatoria, che affronterà la Volleyball Casalmaggiore, mentre la capolista CBL Costa Volpino sarà di scena in Brianza nel derby lombardo contro la Clerici Auto Concorezzo.

La prima partita del Girone B sarà alle 17.30 e vedrà impegnate le ultime due in classifica, la Volley Modena e l’Olio Pantaleo Fasano. Alle 20, la Trasposti Bressan Offanengo farà visita alla capolista Cda Volley Talmassons FVG mentre alle 20.30 si disputeranno altre due gare. Scontro diretto tra la Futura Giovani Busto Arsizio, quarta con 18 punti e in striscia positiva da cinque partite, e la Clai Imola Volley, reduce dal bel tie-break vinto contro le neroverdi e quinta a quota 16. Spazio anche all’incontro tra la Valsabbina Millenium Brescia e la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, a pari punti con le romagnole, mentre la Nuvolì Altafratte Padova ospiterà la Panbiscò Leonessa Altamura nel posticipo di giovedì 11 dicembre alle 20.30.

TUTTE LE SFIDE-

GIRONE A-

Narconon Volley Melendugno - Club Italia

Le salentine, reduci dal quinto successo consecutivo, tornano in campo mercoledì alle ore 20:30 al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, un’altra occasione per dare continuità allo slancio contro le talentuose azzurrine. Il turno infrasettimanale, in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 20:30, vedrà le ragazze del Melendugno affrontare la giovane e talentuosa formazione del Club Italia. Si tratta di una sfida dal sapore speciale, una partita che offre alla squadra di casa l'opportunità di dare ulteriore slancio a una cavalcata verso gli obiettivi stagionali. L'obiettivo principe del Melendugno è chiaro: entrare nella Pool Promozione e provare a migliorare l'ottavo posto raggiunto nella passata stagione. La classifica è cortissima e la sfida contro il Club Italia è un'occasione importante per dare un'accelerazione decisiva a questo progetto e mettere pressione sulle dirette concorrenti per le posizioni di vertice. Il match di andata aveva visto il Melendugno imporsi per 3 a 1 su Club Italia, ma non era stata affatto una partita facile e non lo sarà nemmeno mercoledì sera, ci vorrà un’altra prestazione di altro livello e di massima concentrazione. Sarà un confronto tra l'esperienza e la compattezza del Melendugno e l'esuberanza atletica delle azzurrine, in campo per dimostrare il loro valore.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Maria Teresa Bassi a Club Italia nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021



Simone Giunta ( Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Stiamo vivendo un momento di crescita grazie al lavoro quotidiano e all’impegno delle ragazze. Siamo orientanti gara dopo gara per crescere tecnicamente e alzare ogni giorno il livello e il valore della nostra squadra. Mercoledì sera affrontiamo un Club Italia che, pur essendo giovane, è tecnicamente valido e ci richiederà una prestazione di massima concentrazione. Lo abbiamo già visto all'andata, non ci sono partite facili. Dobbiamo replicare l'intensità e lo spirito delle ultime partite. Chiedo al nostro pubblico di sostenerci per aiutarci a proseguire in questo percorso positivo ».

Emma Magnabosco (Club Italia)- « La sconfitta di Trento è stata pesante, non tanto per il risultato in sé, quanto per il modo in cui abbiamo perso. È stata probabilmente una delle nostre peggiori gare, insieme a quella di Messina, e questo pesa sul morale. La partita di Melendugno deve essere l’occasione per rientrare in campo con l’atteggiamento giusto. Abbiamo poco tempo per lavorare in palestra su ciò che non siamo riuscite a fare con continuità, ma dobbiamo ritrovarci come squadra all'interno del campo e ripartire da lì. Le prossime gare, a cominciare da Melendugno e Casalmaggiore, ci daranno la possibilità di riproporre in partita ciò che sappiamo fare e di sistemare gli aspetti che non sono funzionati ».

Clerici Auto Concorezzo - C.B.L. Costa Volpino

Archiviata la seconda giornata del girone di ritorno, è già tempo di tornare in campo per la Clerici Auto Concorezzo che, nel secondo turno infrasettimanale della stagione, ospita la capolista C.B.L. Costa Volpino. La formazione guidata da coach Luciano Cominetti è reduce dalla vittoria casalinga contro SMI Roma Volley, che ha consentito a Dell’Orto e compagne di consolidare la leadership del girone A di Serie A2 Tigotà. In generale, la compagine bergamasca non perde da esattamente un mese (3-0 contro l’attuale seconda della classe Narconon Volley Melendugno) ed è in striscia positiva di 4 successi consecutivi. Infatti, dopo un inizio di campionato pressoché perfetto con 4 vittorie nei primi 4 incontri, Costa Volpino ha conosciuto il sapore della sconfitta solamente alla sesta giornata, nel match interno contro Itas Trentino. Quel k.o. ha dato il là all’unico momento di difficoltà registrato finora dalle bergamasche, che, nelle successive due sfide, hanno raccolto solamente 2 punti sui 6 disponibili. Dall’altro lato della rete, invece, nell'ultimo turno di campionato, la Clerici Auto Concorezzo è uscita sconfitta solamente al tie-break dalla sfida interna contro Gruppo Formula 3 Messina. Trevisan e compagne, infatti, dopo essere andate sotto di 2 set, hanno rimontato l’iniziale svantaggio, salvo poi cedere alle ospiti nel quinto parziale. La squadra di Reali, nonostante abbia raccolto 1 solo punto nelle ultime 2 partite, non ha di certo sfigurato contro due delle compagini che gravitano nelle prime 5 posizioni della graduatoria. Fin qui le brianzole hanno ottenuto 3 vittorie a fronte di 7 sconfitte e, momentaneamente, occupano il settimo posto con 10 punti. C.B.L. Costa Volpino, invece, ha totalizzato 8 successi sui 10 match disputati e guida la classifica del girone A con 24 punti. Nella gara d’andata, complice una Clerici Auto Concorezzo con qualche defezione, maturò un netto 3-0 (25-15; 25-21; 25-16) in favore delle bergamasche. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20.30.

PRECEDENTI: 1 (1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno



Gilles Reali (Allenatore Clerici Auto Concorezzo)- « Mercoledì ospitiamo la capolista del girone e, di conseguenza, il coefficiente di difficoltà dell’incontro è massimo. Loro sono reduci da una vittoria molto importante contro Roma, nella quale sono riusciti a replicare il successo dell’andata e, anche per questo motivo, arrivano a Concorezzo con i favori del pronostico. Costa Volpino vanta un roster con individualità veramente importanti e starà a noi provare a limitarle. Giochiamo di nuovo in casa, quindi cercheremo di sfruttare a nostro favore il fattore campo. Nella gara d’andata siamo riusciti solamente a tratti a giocare alla pari con loro, anche se in quella settimana non eravamo al meglio da un punto di vista fisico. Nella sfida di mercoledì non abbiamo nulla da perdere, di conseguenza voglio una squadra che giochi a viso aperto e senza alcun timore reverenziale nei confronti dell’avversario ».

Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)- « Ci stiamo preparando a una nuova partita in trasferta, consapevoli che giocare lontano da casa richiede sempre qualcosa in più. Siamo concentrate e determinate a mantenere alta l’attenzione, portando con noi lo slancio del recente successo contro Roma. Vogliamo tornare con i 3 punti e mantenere il 1º posto in classifica. Sappiamo di cosa siamo capaci e siamo pronte a dare tutto nella sfida contro Concorezzo ».

Marsala Volley - Itas Trentino

Terza giornata del girone di ritorno nel Campionato serie A2 Tigotà per la Sigel Seap Marsala Volley che dopo aver rispettato il riposo previsto dal calendario è pronta a sfidare la formazione dell'Itas Trentino che all'andata impose un 3 a 0 alle ragazze di Coach Lino Giangrossi. Un'altra sfida complicata che le lilibetane affronteranno, dopo giorni di preparazione al match, nel proprio fortino del PalaSanCarlo con la voglia di riscattare quella sconfitta, tornando a conquistare punti in una classifica che rischia di allontanarle troppo dall'obiettivo stagionale di giocarsi un posto migliore di quello che occupa a questo punto della stagione. Dieci giorni di allenamenti senza sosta consegnano al match un Marsala Volley al completo e pronto a questa sfida, un roster che sa di dover esprimere la sua miglior pallavolo con la concentrazione massima che servirà per raggiungere il massimo obiettivo possibile. Per le ospiti di Coach Beltrami, il rientro a pieno regime di Alice Pamio è il segnale di un roster pronto ad affrontare chiunque con la consapevolezza di voler dire qualcosa di importante a questo splendido Campionato. Si attende anche un caloroso saluto dello sportivissimo pubblico lilibetano alle ex di giornata Francesca Cosi e Virginia Ristori Tomberli protagoniste di questa stagione trentina.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)

EX: Francesca Cosi a Marsala Volley nel 2018/2019; Virginia Ristori Tomberli a Marsala Volley nel 2021/2022

Lino GIangrossi (Allenatore Marsala Volley)- « La gara di ritorno contro Trentino arriva in un momento in cui loro hanno ritrovato continuità e qualità di gioco. Dopo un periodo condizionato da alcune assenze importanti, oggi sono tornate a esprimere una pallavolo di alto livello, come dimostrano i risultati recenti. Ci aspetta quindi una partita impegnativa contro una formazione completa, ben preparata e guidata da un tecnico di grande esperienza. Noi dovremo scendere in campo con lucidità, coraggio e grande ordine, limitando gli errori e mantenendo intensità in ogni fondamentale. L’obiettivo è fare la nostra partita, con identità e determinazione, consapevoli delle nostre potenzialità. Siamo felici di rivedere in campo Alice Pamio, il suo rientro è una bella notizia per tutto il movimento e aggiunge valore a una sfida che si preannuncia di alto livello ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino): « Ci sono tanti aspetti positivi che provengono dal lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane che dobbiamo cercare di rendere nostri sempre di più e riuscire ora a mostrare anche in trasferta. A Marsala affronteremo una squadra che batte e difende molto bene, sappiamo che ci attenderà una gara complicata nella quale sarà fondamentale soprattutto avere pazienza. Vogliamo ritrovare quella continuità persa per diversi motivi a novembre, quella spregiudicatezza in attacco e quell’atteggiamento aggressivo nel muro-difesa già visti in parte nella sfida contro il Club Italia. Per noi è importante muovere nuovamente la classifica per dare continuità al percorso e avvicinarci ulteriormente al nostro obiettivo ».

SMI Roma Volley - Volleyball Casalmaggiore

Dopo la sconfitta in trasferta contro la capolista Costa Volpino, che ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive (attuale record stagionale nel girone A del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 2025/2026) che aveva consentito alle giallorosse di chiudere in vetta la prima metà della regular season, la SMI Roma Volley ha subito l’occasione del riscatto. Mercoledì 10 dicembre, alle ore 20:30, la squadra di coach Cuccarini sfiderà tra le mura amiche il Volleyball Casalmaggiore nel secondo turno infrasettimanale della stagione (biglietti in vendita su Vivaticket o al botteghino prima del match). Le lombarde, nonostante occupino l’ultimo posto della graduatoria, non sono un avversario da sottovalutare: all’andata, infatti, ebbero la meglio sulle capitoline per 3-1. La partita sarà soltanto la prima di ben cinque sfide casalinghe che si disputeranno al Palazzetto dello Sport di Roma da qui al 7 gennaio. Dopo la trasferta di Messina di domenica prossima (ore 15:30) le Wolves riceveranno in sequenza Melendugno (domenica 21 dicembre, ore 17:00), Club Italia (venerdì 26 dicembre, ore 16:00) e Concorezzo (domenica 4 gennaio, ore 17:00). A seguire, infine, l’incontro con Padova valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia di Serie A2 (mercoledì 7 gennaio, ore 20:30).

PRECEDENTI: 3 (1 successo Volleyball Casalmaggiore, 2 successi SMI Roma Volley)

EX: Giulia Angelina a Casalmaggiore nel 2022/2023; Martina Cantoni a Casalmaggiore nel 2024/2025; Ludovica Guidi a Casalmaggiore nel 2021/2022

Carolina Pecorari (SMI Roma Volley)- « Con Casalmaggiore non sarà una gara semplice perché, venendo da una sconfitta, dobbiamo dimostrare a noi stesse in primis il potenziale che abbiamo. Dovremo lottare e far leva su tutti i nostri punti di forza per portare a casa la vittoria come abbiamo dimostrato nel girone di andata chiuso in testa. Non vediamo l’ora di sentire il calore del nostro pubblico ».

Arianna Baccarini (Team manager Volleyball Casalmaggiore)- « La gara contro Roma sappiamo sarà molto difficile, contro una squadra attrezzata tra le prime della classifica. Ma dobbiamo come prima cosa pensare a noi stesse, giocare a mente libera e cercare di invertire il trend negativo. Sappiamo che non sarà facile ma ce la metteremo tutta ».

GIRONE B

Cda Volley Talmassons Fvg - Trasporti Bressan Offanengo

La CDA Volley Talmassons FVG torna finalmente davanti al proprio pubblico per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A2 Femminile. Domani sera, alle ore 20.30, le Pink Panthers accoglieranno al Palazzetto dello Sport di Latisana la Trasporti Bressan Offanengo in un match che promette intensità, equilibrio e grande pallavolo. La squadra di coach Leonardo Barbieri arriva all’appuntamento in un momento particolarmente positivo: sette vittorie consecutive, una classifica che continua a sorridere e una consapevolezza crescente costruita settimana dopo settimana. Il successo di Altamura, arrivato al termine di una straordinaria rimonta da 0-2 a 2-3, ha rappresentato molto più di due punti. Le Pink Panthers, infatti, hanno annullato cinque match point e ribaltato una gara difficilissima grazie a determinazione, cuore e unione di gruppo. Una vittoria che ha lasciato inevitabilmente qualche scoria fisica e mentale, ma che ha anche consolidato un’identità sempre più riconoscibile.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg

EX: Anna Caneva a Volley Talmassons nel 2022/2023



Alessandra Mistretta (Cda Volley Talmassons Fvg)- « È un periodo ricco di sfide. La cosa importante sarà mantenere la lucidità e riuscire a fare quello che abbiamo fatto durante tutto questo ultimo periodo: cercheremo di vincere più partite possibili. L’aspetto positivo è che gli scontri diretti saranno in casa, ma dobbiamo continuare cosi, con umiltà, cercando di fare più punti possibili per arrivare più in alto che possiamo ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Ci aspetta una trasferta complicata per una partita che affronteremo come tutte le altre, di certo non andremo a Latisana da perdenti in partenza o senza la convinzione che non si possa fare qualcosa di buono. Talmassons è una squadra molto completa, dove i centimetri e l'attacco sono sicuramente punti di forza. Inoltre, è una formazione esperta, che ha dimostrato anche di saper recuperare quando è sotto, com'è successo anche all'andata contro noi, dove giocammo una buona partita nei primi tre set, specchio di tanti altri parziali giocati e non conclusi durante la stagione. Con quell'intensità si può provare a fare qualcosa di positivo anche domani. Nell'occasione, eravamo stati bravi a leggere le situazioni d'attacco, diverse volte avevamo il muro composto ed eravamo riusciti un po' a fermare le attaccanti anche con la difesa,poi loro hanno cambiato registro ed era diventato più complicato, complice anche un nostro calo, anche perché all'epoca non riuscivamo a tenere una gara intera come invece può essere ora. Veniamo da una gara contro Imola dove non c'è stato il risultato, ma il gioco sì, a volte servirebbe anche un po' di fortuna che in questo momento non abbiamo ».

Volley Modena - Olio Pantaleo Volley Fasano

Secondo turno infrasettimanale per il campionato di Serie A2 Tigotà e sfida fondamentale per il proseguo della stagione nel girone B fra Volley Modena e Olio Pantaleo Volley Fasano. Al PalaMadiba si sfidano due formazioni alla ricerca di punti per la corsa verso la salvezza e questo scontro diretto rappresenta per entrambe un'occasione da non fallire per sé, ma anche per guadagnare terreno importante sulla diretta rivale che uscirà sconfitta. Sia Modena che Fasano, inoltre, sono reduci da un ko per 3-0 rispettivamente sul campo di Brescia e tra le mura amiche contro Busto Arsizio. Risultati da mettersi alle spalle e cancellare con un sorriso per riprendere un cammino che ha riservato finora anche qualche momento particolarmente importante come la vittoria delle emiliane per 3-2 su Padova qualche settimana fa, in chiusura di girone d'andata, e quella più recente delle pugliesi, con il medesimo punteggio, su Brescia. Capitan Lancellotti e compagne, inoltre, cercheranno di vendicare, sportivamente parlando, anche il ko della sfida d'andata quando erano in pieno periodo di rodaggio nel nuovo campionato e, di fatto, non potevano ancora contare su un punto di riferimento come l'opposta Federica Nonnati che a Fasano esordì proprio per uno scampolo di gara dopo lo stop per infortunio che ha pregiudicato il periodo dei test e delle amichevoli pre stagionali. Altro motivo d'interesse, inoltre, il ritorno a Modena a poche settimane dal suo addio di Aurora Del Freo che è approdato proprio alla corte di coach Paolo Totero per il proseguo della stagione.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Olio Pantaleo Volley Fasano)

EX: Aurora Del Freo a Modena nel 2025/2026



Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « Affrontiamo una sfida il cui risultato conta abbastanza vista la posizione di classifica delle due squadre. A parte questo nella squadra di Fasano troviamo buoni interpreti offensivi come ad esempio Salinas, un attaccante di tutto rispetto, ed anche l'opposto Korhonen che all'andata ci ha fatto male chiudendo lei i set. Ci aspetta una partita molto difficile sotto tanti aspetti, sia psicologici che tecnici, ma il nostro obiettivo dovrà essere in primis quello di voltare pagina dopo la brutta partita di sabato e poi dare tutto quello che abbiamo perché da ora in poi tutti i risultati contano. Se vogliamo arrivare alla seconda fase con più punti in cascina dobbiamo cercare di fare il nostro in queste settimane ».

Aurora Del Freo (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « Dopo la sconfitta della scorsa settimana, questa partita rappresenta un'opportunità importante per noi di riscattarci e di mostrare il nostro potenziale. Abbiamo lavorato sodo in palestra e adesso è il momento di mettere in campo tutto ciò che abbiamo imparato e di dare il nostro massimo. Sarà fondamentale l'impegno e la determinazione di ognuna di noi. Siamo pronte a dare tutto per poter raggiungere il miglior risultato possibile. ».

Nuvolì Altafratte Padova - Panbiscò Leonessa Altamura

Mercoledì di campionato per la serie A2 femminile Tigotà, ma solo quattro gare sulle cinque in programma nel girone B per il terzo turno di ritorno verranno disputate appunto di mercoledì ed il posticipo riguarderà proprio la Nuvolí AltaFratte Padova che giovedì sera (ore 20:30) ospiterà a Trebaseleghe le pugliesi della Panbiscò Leonessa Altamura. Le pugliesi nell’ultimo turno e tra le mura amiche hanno saputo strappare un punto alla capolista Talmassons, squadra in fiducia quindi come anche quella delle tigri gialloblù reduci dall’1-3 conquistato a Vasto contro le locali della Tenaglia Altino. Quella d’Abruzzo è stata una Nuvolí che ha saputo approcciare il match col giusto piglio, pericolosa al servizio, ben impostata tra muro e difesa e con un attacco nel quale Mazzon è stata la freccia più velenosa ma fondamentale che ha saputo esaltare tutte le qualità delle attaccanti di coach Marco Sinibaldi. La Nuvolí dovrà far fronte ancora all’assenza di Erika Esposito, assenza in casa Nuvolí ed invece volto nuovo tra le fila della Panbiscò che poche settimane fa ha ingaggiato Alessia Arciprete, schiacciatrice ex Cremona, Da un’Alessia ad un’altra, tra le fila di Altamura tornerà nel “suo” Veneto la centrale veneziana Alessia Pulliero formatasi nel giovanile della Vega Fusion Volley di Trivignano.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova)

EX: Nessuno

Giorgia Mazzon (Nuvolì Altafratte Padova)- « Quella di giovedì sera sarà una gara tosta, la Panbiscò Altamura è in un buon momento e lo ha dimostrato domenica arrivando a condurre 2-0 contro Talmassons. Noi cercheremo di arrivare preparate il più possibile e più cariche che mai, vogliamo continuare il nostro bel momento ed arrivare il prima possibile a tagliare il nostro traguardo stagionale ».

Valentina Soriani (Panbiscò Leonessa Altamura)- « La partita contro Talmassons ci ha dimostrato ancora una volta che quando mettiamo in campo intensità, qualità e coraggio, possiamo davvero ambire ad ottimi risultati. Andiamo ad Altafratte con questa consapevolezza e con il desiderio di dimostrare quanto vale questo gruppo ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Clai Imola Volley

Dopo due settimane lontano da casa, per la Futura Volley Giovani tornano ad accendersi le luci della Soevis Arena, dove nel turno infrasettimanale di mercoledì 10 dicembre, Rebora e compagne ospiteranno la CLAI Imola nel big-match che mette in palio il quarto posto. Contando sull’appoggio del proprio pubblico, la squadra allenata da coach Mauro Tettamanti proverà ad allungare ulteriormente la propria serie positiva, giunta a quota cinque vittorie consecutive. Tante quante sono quelle infilate dalle ragazze di coach Bendandi, reduci dall’ennesimo tie-break stagionale, il settimo (con l’invidiabile record di sei vinti e uno solo perso proprio contro le bustocche). Il match d’andata segnò la prima vittoria stagionale delle Cocche, che la spuntarono come detto al quinto set, risalendo da uno svantaggio di due set a zero sulla spinta di una Veronica Taborelli al suo esordio da titolare in maglia biancorossa. E a proposito di bomber, quelle in maglia imolese sono due: massima attenzione alla coppia tutta straniera formata da Polina Malik e Puck Hoogers. Una sola ex in campo, Giulia Osana, trasferitasi a Imola proprio dopo l’ultima stagione disputata a Busto Arsizio.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Futura Giovani Busto Arsizio)



EX: Giulia Osana a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025



Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Stiamo attraversando un buon periodo, abbiamo acquisito sicuramente più sicurezza e cercheremo di portare avanti questo momento il più possibile. Imola è una squadra che non molla mai, lo dimostrano i risultati ma anche il tie-break dell’andata. Sarà una partita lunghissima e che dovrà concentrarsi sui dettagli, quelli faranno la differenza alla fine. Noi dovremo fare il nostro gioco, imporre il nostro ritmo e avere molta, molta pazienza. La gara di andata ha segnato il mio rientro e non mi aspettavo di reggere tutta la partita; avevamo preventivato di vedere set per set la mia tenuta e direi che è andata molto bene. Rientrare dopo un infortunio comprende anche un po’ di paura ma nonostante le stagioni, ormai tante sulle spalle, c’era un misto di emozioni, adrenalina e voglia di tornare finalmente in campo ».

Sofia Cavalli (Clai Imola Volley)- « Ci aspetta un'altra partita importantissima e difficile. Giochiamo fuori casa nel turno infrasettimanale contro una squadra che ha due punti in più di noi, quindi si tratta di un altro scontro diretto per provare a giocarci questo quinto posto. Sappiamo che Busto Arsizio sta crescendo di partita in partita, dimostrandosi squadra determinata e grintosa. Ci vorrà una grande prestazione, dovremo giocare con lucidità e partire forte sin da subito. Ci aspetta una battaglia, ma siamo molto cariche e dopo i due punti di Offanengo siamo già pronte al prossimo match ».

Valsabbina Millenium Brescia - Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

La terza giornata del girone di ritorno di Serie A2 va in scena a Montichiari: a soli quattro giorni dalla gara contro Modena, la Banca Valsabbina Millenium Brescia torna a calcare il parquet del palazzetto di casa per una sfida ad alto livello. Al PalaGeorge, infatti, arriva la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, avversaria di prestigio già qualificata alla Coppa Italia di Serie A2. Fischio d'inizio alle ore 20. Dicembre è iniziato nel migliore dei modi e le Leonesse sono intenzionate a proseguire con lo stesso spirito. Nonostante il turnover e qualche acciacco, la Valsabbina è riuscita, infatti, a dimenticare lo scivolone pugliese contro Fasano e a conquistare tre punti con Modena nella prima gara di sei che aspettano Brescia nell'ultimo mese del 2025. Il campionato disputato fino a qui dalla Tenaglia Abruzzo è stato positivo: le cinque vittorie, unite alle sei sconfitte (di cui una al tie-break), hanno permesso alle abruzzesi di raggiungere una storica qualificazione in Coppa Italia (l'appuntamento è al PalaCbl, contro Costa Volpino, che guida la classifica del Girone A di A2). Nell'ultimo periodo, però, sono arrivate le difficoltà: Altino è, infatti, reduce da tre sconfitte consecutive (contro Padova, Busto e Talmassons) per cui, al PalaGeorge, cercherà di riprendere la corsa.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia)

EX: Nessuno



Katrina Struka (Valsabbina Millenium Brescia)- « Contro Modena non abbiamo giocato la nostra miglior partita perché c’è stata un po’ di confusione e ansia nella squadra, ma abbiamo fatto tutto ciò che gli allenatori ci avevano chiesto. Abbiamo avuto un buon muro che ha messo in difficoltà le avversarie in attacco e, durante il corso della gara, abbiamo ritrovato la fiducia. Ora dobbiamo pensare alle prossime partite perché affronteremo avversarie ancora più forti, come Altino in questo ostico turno infrasettimanale. La Tenaglia Abruzzo è una buona squadra, hanno giocatrici che sanno fare tutto in campo, quindi per noi è importante rimanere calme, giocare con fiducia e seguire le indicazioni dell’allenatore su come murare e difendere. Quando abbiamo giocato contro di loro la prima volta abbiamo vinto, ma la partita non è stata facile: Altino è rimasto molto vicino a noi per tutta la gara, in ogni set, e non ha mai mollato. Per questo dobbiamo rimanere concentrate per tutta la partita per poter vincere ».

Dalila Marchesini (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sicuramente non siamo nel nostro momento migliore, purtroppo veniamo da tre sconfitte in cui non siamo riuscite ad esprimere per nulla il nostro gioco. Nonostante ciò, continuiamo a lavorare bene in palestra e a spingere, perciò rimaniamo fiduciose e confidiamo in qualche soddisfazione in futuro. Sappiamo quanto Brescia sia una squadra forte con individualità che spiccano, ma credo che se giochiamo come sappiamo fare e abbiamo dimostrato, possiamo darle del filo da torcere ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A



Mercoledì: 10 dicembre 2025, ore 17.00

Marsala Volley - Itas Trentino Arbitri: Paris Fabio, Bonomo Andrea

Mercoledì: 10 dicembre 2025, ore 20.30

Narconon Volley Melendugno - Club Italia Arbitri: Lanza Claudia, Pasciari Luigi

Clerici Auto Concorezzo - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Ancona Massimo, Laghi Marco

SMI Roma Volley - Volleyball Casalmaggiore Arbitri: Galteri Andrea, Bolici Giulio

Riposa: Gruppo Formula 3 Messina



LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 24, Narconon Volley Melendugno 23, Itas Trentino 21, SMI Roma Volley 18, Gruppo Formula 3 Messina 16, Marsala Volley 11, Clerici Auto Concorezzo 10, Club Italia 6, Volleyball Casalmaggiore 3.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B

Mercoledì: 10 dicembre 2025, ore 17.30

Volley Modena - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Kronaj David, Giulietti Fabrizio

Mercoledì: 10 dicembre 2025, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Erman Filippo, Resta Giuseppe

Mercoledì: 10 dicembre 2025, ore 20.30

Cda Volley Talmassons Fvg - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: De Nard Andrea, Sabia Emilio

Futura Giovani Busto Arsizio - Clai Imola Volley Arbitri: Ayroldi Raffaella, Traversa Nicola

Giovedì: 11 dicembre 2025, ore 20.30

Nuvolì Altafratte Padova - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Tundo Virginia, Mancuso Alberto



LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 29, Nuvolì Altafratte Padova 24, Valsabbina Millenium Brescia 23, Futura Giovani Busto Arsizio 18, Clai Imola Volley 16, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 16, Panbiscò Leonessa Altamura 13, Trasporti Bressan Offanengo 11, Olio Pantaleo Volley Fasano 10, Volley Modena 5.

