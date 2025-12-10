Offanengo ha esonerato Bolzoni

OFFANENGO (CREMONA)- Il Volley Offanengo, ha esonerato il tecnico Giorgio Bolzoni. Il presidente Cristian Bressan, saluta e ringrazia il tecnico che ha guidato le neroverdi alla promozione dalla B1 all’A2 dove poi sono arrivate tre stagioni culminate con la salvezza (oltre alla conquista della semifinale di Coppa Italia nella scorsa annata) oltre alla quarta in corso di svolgimento.
Stasera, nel match di campionato a Latisana contro la Cda Volley Talmassons Fvg (ore 20,30) la squadra sarà guidata dal vice allenatore Fabio Collina.
Stasera, nel match di campionato a Latisana contro la Cda Volley Talmassons Fvg (ore 20,30) la squadra sarà guidata dal vice allenatore Fabio Collina.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Femminile