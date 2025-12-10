Tuttosport.com
Offanengo ha esonerato Bolzoni

La società del presidente Bressan ha deciso di separarsi dal tecnico che ha portato la squadra in A2. La squadra affidata al tecnico in seconda Fabio Collina
Offanengo ha esonerato Bolzoni
OFFANENGO (CREMONA)- Il Volley Offanengo, ha esonerato il tecnico Giorgio Bolzoni. Il presidente Cristian Bressan, saluta e ringrazia il tecnico che ha guidato le neroverdi alla promozione dalla B1 all’A2 dove poi sono arrivate tre stagioni culminate con la salvezza (oltre alla conquista della semifinale di Coppa Italia nella scorsa annata) oltre alla quarta in corso di svolgimento. 
Stasera, nel match di campionato a Latisana contro la Cda Volley Talmassons Fvg (ore 20,30) la squadra sarà guidata dal vice allenatore Fabio Collina.

