Dopo il terzo posto, Chieri si deve confermare

Adesso inizia il bello e il difficile allo stesso tempo: provare a confermarsi ad altissimo livello. L’effetto sorpresa è probabilmente finito, ogni avversaria cercherà di superarsi pur di battere un top-team della Serie A1. Saranno 13 finali quelle che attendono le Reale Mutua Fenera Chieri da qui a fine febbraio: un girone di ritorno in cui le collinari proveranno a restare il più a lungo possibile lassù, a dar fastidio alle quattro “