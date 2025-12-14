Nel Girone A vincono Melendugno e Roma, nel B Talmassons fa il vuoto

ROMA - La quarta giornata di ritorno della A2 Femminile ha disegnato due situazioni profondamente diverse nei due raggruppamenti. Nel Girone A le vittorie di Roma e Melendugno rendono estremamente fluida la situazione in vetta, con quattro formazioni in lotta per il primo posto. Nel Girone B cìè invece una dominatrice assoluta, Talmassons che con il successo ad Imola ha allargato la forbice con le inseguitrici.

Il Girone A, che ieri ha visto Casalmaggiore e Trento conquistare i tre punti, si è aperto con il successo esterno della SMI Roma Volley sul campo della Gruppo Formula 3 Messina. Partita vivace in Sicilia, con le padrone di casa partite meglio e avanti grazie al 25-18 del primo set, subito annullato dalle capitoline con il 21-25 che è valso l’1-1. Ma se il terzo set si è deciso sostanzialmente per dei dettagli, con il testa a testa tra le due squadre che si è concluso sul 24-26 in favore delle giallorosse, prorompente il ritorno di Roma nel quarto set che, sotto 16-10, ha rimontato Messina fino al definitivo 28-30. Premio di MVP per Bosso, 19 punti come Perovic, per Messina bene Carcaces (22) e Viscioni (20).

Stesso risultato ma in favore delle padrone di casa nella sfida tra Narconon Volley Melendugno e Marsala Volley. Anche in questo caso le due squadre si sono divise i set iniziali, il primo andato alle pugliesi prima del pareggio delle siciliane. Ma poi, la maggiore qualità delle ragazze di coach Giunta ha fatto la differenza: 25-15 il terzo set, 25-21 il quarto e aggancio al duo di testa Costa Volpino-Trento. Ancora decisive le due centrali Babatunde (14 punti) e Riparbelli (11), bene anche Bassi (17) e Bulaich (14).

Nel Girone B, non ha rallentato la propria corsa la capolista Cda Volley Talmassons FVG, che ha fatto registrare un altro 0-3 esterno in casa della Clai Imola Volley. Dopo un primo set abbastanza in equilibrio, vinto 22-25, le friulane hanno preso il largo gestendo senza patemi le altre frazioni (17-25 e 19-25). MVP Molinaro, devastante con 18 punti (2 ace e 4 muri). Dietro la capolista, a pari punti la Valsabbina Millenium Brescia e la Nuvolì Altafratte Padova, che torneranno dalla Puglia con umori diversi. Certamente positivo quello delle ragazze di coach Solforati, riuscite a spuntarla al termine di un lungo tie-break (16-18) in casa della Panbiscò Leonessa Altamura, che dopo aver strappato punti a Talmassons la scorsa settimana ha fatto sudare anche le giallonere, vincendo i primi due set ma subendo poi la rimonta delle quotate bresciane. Ancora un MVP per la libero Parrocchiale, mentre in attacco hanno fatto la differenza la solita Amoruso (20) e Michieletto (19) da un lato, e Krasteva (27) e Bierria (24) dall’altro.

Meno contente sicuramente le padovane, che invece hanno ceduto 15-13 al parziale corto in casa dell’Olio Pantaleo Fasano. Partita vinta con la testa dalle ragazze di coach Totero, andate due volte in vantaggio e rimontate puntualmente dalle ospiti. Ma l’ultimo spunto ha premiato le padrone di casa, trascinate dai 24 punti di Korhonen, mentre dell’altro lato Lisa Esposito (20) e Fiorio (18) hanno dato battaglia. Terzo tie-break del girone nella sfida tra la Trasporti Bressan Offanengo e la Futura Giovani Busto Arsizio, con le neroverdi che sono riuscite a interrompere la striscia positiva delle bustocche imponendosi ai vantaggi 16-14. La squadra guidata da coach Collina per l’esonero di Bolzoni, ha ceduto il primo set 26-28, si è fatta preferire nelle fasi centrali (25-20 e 25-22) ma poi ha subìto il 21-25 prima di festeggiare al tie-break. Premio di MVP per Bellia, 21 punti, top scorer Zago con 25, un punto in più di Taborelli tra le ospiti.

Infine, 3-1 nell’ultima partita di giornata tra la Tenaglia Abruzzo Altino Volley e la Volley Modena. Dopo un primo set conquistato dalle ospiti ai vantaggi (24-26), le ragazze di coach Ingratta hanno preso il controllo del gioco, mostrando più lucidità nei finali tirati vinti 25-22, 25-21 e 25-23. Inarrestabile Siakretava con 27 punti, per le emiliane si mettono in mostra Visentin (22) e Nonnati (21).

I tabellini-

GIRONE A-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - MARSALA VOLLEY 3-1 (25-20 21-25 25-15 25-21) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 3, Babatunde 14, Avenia 5, Bulaich Simian 14, Riparbelli 11, Bassi 17, Morandini (L), Perfetto 9, Colombino 1, Maruotti, Sturniolo, Roserba, Gallona (L), Gianfico. All. Giunta.

MARSALA VOLLEY: Kosonen 11, Caserta 12, Ferraro 1, Torok 11, Taje' 7, Vighetto 12, Cicola (L), Varaldo 1, Pozzoni, Giuli', Grippo, Cecchini. All. Giangrossi.

ARBITRI: Tundo, Cruccolini.

Durata set: 27', 30', 24', 31'; Tot: 112'.

MVP: Chiara Riparbelli (Narconon Volley Melendugno)

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA - SMI ROMA VOLLEY 1-3 (25-18 21-25 24-26 28-30) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Carcaces 22, Colombo 4, Viscioni 20, Zojzi 18, Campagnolo 10, Rizzieri 4, Ferrara (L), Tisma 1, Oggioni, Rastelli, Landucci, Felappi. All. Freschi.

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 4, Angelina 2, Guidi 6, Perovic 19, Mason 2, Consoli 10, Zannoni (L), Bosso 19, Pecorari 11, Cantoni, Baratella, Biesso. All. Cuccarini.

ARBITRI: Ancona, Lobrace.

Durata set: 25', 34', 35', 40'; Tot: 134'.

MVP: Teresa Maria Bosso (SMI Roma)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-2 (26-28 25-20 25-22 21-25 16-14) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Zago 25, Nardelli 11, Caneva 14, Compagnin 3, Bellia 21, Martinelli 12, Di Mario (L), Tommasini, Ravazzolo, Resmini, Meoni, Coba

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Rebora 7, Sassolini 2, Tkachenko 9, Farina 13, Taborelli 24, Longobardi 16, Blasi (L), Orlandi 8, Talarico 1, Sormani, Nella, Aina (L), Alberti. All. Tettamanti.

ARBITRI: Pasin, Faia.

Durata set: 30′, 27′, 26′, 34′, 22′; Tot: 139′.

MVP: Sara Bellia (Trasporti Bressan Offanengo)

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY – VOLLEY MODENA 3-1 (24-26 25-22 25-21 25-23) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini, Marchesini 12, Siakretava 27, Murmann 9, Polesello 10, Bagnoli 2, Tesi (L), Ndoye 10, Farelli, Monaco, Trampus, Fini, Passaro. All. Ingratta.

VOLLEY MODENA: Lancellotti, Fusco 11, Credi, Nonnati 21, Visentin 22, Marinucci 13, Righi (L), Sazzi 1, Guzin 1, Gerosa 1, Zironi, Dodi, Del Freo, Fiore. All. Marone.

ARBITRI: Pescatore, Binaglia.

Durata set: 31′, 30′, 28′, 32′; Tot: 121′.

MVP: Viktoryia Siakretava (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

CLAI IMOLA VOLLEY – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (22-25 17-25 19-25) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 5, Busolini 3, Foresi 1, Hoogers 4, Salvatori 9, Malik 12, Gambini (L), Vecchi 2, Novello 2, Cavalli 1, Osana (L), Romano, Schena. All. Bendandi.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Gannar 7, Scola 1, Bakodimou 9, Molinaro 18, Frosini 13, Rossetto 7, Mistretta (L), Lotti 1, Cassan, Feruglio, Cusma, Enneking (L), Barbazeni, Viola. All. Barbieri. ARBITRI: Testa, Di Lorenzo.

Durata set: 27′, 24′, 27′; Tot: 78′.

MVP: Beatrice Molinaro /CDA Talmassons)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 3-2 (25-15 17-25 25-22 17-25 15-13) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 3, Salinas 13, Piacentini 10, Korhonen 24, Provaroni 10, Franceschini 11, Vittorio (L), Soleti 1, Negro 1, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner. All. Totero.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 18, Catania 11, Stocco 6, Esposito 20, Bovo 6, Mazzon, Maggipinto (L), Hanle 13, Sposetti Perissinot 1, Esposito, Moroni, Bozzoli, Romanin, Pedrolli (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Galteri, Proietti.

Durata set: 23′, 25′, 30′, 30′, 19′; Tot: 127′.

MVP: Piia Korhonen (Olio Pantaleo Volley Fasano)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (25-23 25-22 20-25 21-25 16-18) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Caracuta 1, Bierria 24, Pulliero 8, Krasteva 27, Riva 9, Soriani 5, Biagini (L), Arciprete 1, Serafini, Monitillo, Chiesa, Ungaro, Evola, D’onofrio (L). All. Dell’anna.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 19, Modestino 12, Prandi 6, Amoruso 20, Olivotto 5, Struka 5, Parrocchiale (L), Orlandi 10, Vittorini 7, Arici 1, Schillkowski, Vernon. All. Solforati. ARBITRI: Adamo, Mannarino.

Durata set: 26′, 31′, 31′, 31′, 24′; Tot: 143′.

MVP: Beatrice Parrocchiale (Valsabbina Millenium Brescia)

GIRONE A-

Ha riposa: C.B.L. Costa Volpino

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 27 (9 – 2); Itas Trentino 27 (9 – 3); Narconon Volley Melendugno 27 (9 – 3); SMI Roma Volley 24 (8 – 3); Gruppo Formula 3 Messina 16 (6 – 5); Marsala Volley 11 (3 – 8); Clerici Auto Concorezzo 10 (3 – 9); Club Italia 8 (3 – 9); Volleyball Casalmaggiore 6 (2 – 10);

IL PROSSIMO TURNO 21/12/2025 Ore 17.00

SMI Roma Volley – Narconon Volley Melendugno

Clerici Auto Concorezzo – Club Italia

C.B.L. Costa Volpino – Gruppo Formula 3 Messina Si gioca il 20/12/2025 Ore 16.30

Marsala Volley – Volleyball Casalmaggiore Ore 1600

Riposa: Itas Trentino

GIRONE B-

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 35 (12 – 1); Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 28 (9 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 22 (7 – 6); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 19 (6 – 7); Clai Imola Volley 16 (7 – 6); Olio Pantaleo Volley Fasano 15 (5 – 8); Panbisco’ Leonessa Altamura 14 (4 – 9); Trasporti Bressan Offanengo 13 (4 – 9); Volley Modena 5 (2 – 11).

IL PROSSIMO TURNO-21/12/2025 Ore 17.00-

Valsabbina Millenium Brescia – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – Panbisco’ Leonessa Altamura

Futura Giovani Busto Arsizio – Cda Volley Talmassons Fvg

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Olio Pantaleo Volley Fasano Si gioca il 20/12/2025 Ore 18.30

Nuvoli’ Altafratte Padova – Clai Imola Volley