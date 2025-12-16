Domani in campo per i Quarti di Coppa Italia di A2

ROMA- Nel pieno della corsa per la Pool Promozione della Serie A2 Tigotà, le squadre qualificatesi alla Coppa Italia Frecciarossa di A2 si preparano a scendere in campo per la disputa dei Quarti di Finale. Dopo le decisioni delle Consulte, ratificate dal CdA, i Quarti si svolgeranno tra mercoledì 17 dicembre e mercoledì 7 gennaio, le semifinali il 14 gennaio e la Finale in sede ancora da definire nel weekend del 14-15 febbraio. Sia Quarti che Semifinali saranno in gara secca in casa della miglior qualificata.

Al di là dell’importanza dell’evento, che assegnerà il primo trofeo della stagione della serie cadetta, i Quarti saranno anche la prima occasione di confronto tra il Girone A e il Girone B. L’unica partita per cui si dovrà attendere sarà quella tra la SMI Roma Volley e la Nuvolì Altafratte Padova, posticipata al 7 gennaio.

In campo però le capolista dei rispettivi gironi. La CBL Costa Volpino, dopo il turno di riposo nell’ultimo weekend, ospiterà alle 20.30 la Tenaglia Abruzzo Altino Volley nel primo confronto assoluto tra le due formazioni. La Cda Volley Talmassons FVG sarà invece impegnata alle 20 contro l’Itas Trentino, in un match del tutto sbilanciato nei precedenti dal lato delle ospiti: quattro scontri, quattro successi trentini. Infine, alla stessa ora, la Valsabbina Millenium Brescia sarà opposta alla Narconon Volley Melendugno, due squadre in grande forma.

TUTTE LE SFIDE-

C.B.L. Costa Volpino - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Quarti di finale di Coppa Italia per la Pallavolo CBL, che a Costa Volpino ospita Altino. La capolista del girone A attende l’attuale quinta forza del girone B in una sfida da dentro o fuori. In palio c’è l’accesso alla semifinale, in programma il 7 gennaio sul campo della squadra meglio piazzata al termine dei quarti. La formazione guidata da Cominetti punta a essere protagonista: tutte le atlete sono a disposizione del tecnico, che si aspetta una prova di alto livello dalle sue ragazze, fin qui artefici di una stagione di grande spessore. Nessuna ex della sfida tra le due formazioni.

EX: Nessuno



Margherita Brandi (C.B.L. Costa Volpino)- « Altino è una squadra giovane che sta dimostrando un grande valore. Hanno un’opposta di qualità ed un sistema di cambio palla molto efficace. Inoltre è una squadra completa, con una panchina performante, girano tanto e riescono sempre a mantenere un buon livello di gioco, quindi dovremo affrontare la partita con grande attenzione. Sappiamo che le gare di Coppa Italia sono partite secche, senza possibilità di errore, e proprio per questo non sarà una sfida facile. Serviranno concentrazione, determinazione e tanta voglia di lottare su ogni pallone. Sono molto contenta del lavoro che stiamo facendo come squadra: stiamo crescendo allenamento dopo allenamento e l’accesso alla Coppa Italia era uno dei nostri obiettivi stagionali. Raggiungerlo ci dà ancora più motivazione e consapevolezza. A livello personale sono molto emozionata, perché è la mia prima partita di Coppa Italia. Giocarla in casa è un grande orgoglio e un’enorme responsabilità. Per questo vorrei invitare tutti i nostri tifosi a venire al palazzetto per sentire tutto il loro tifo e il loro calore ! Vogliamo un palazzetto pieno e carico, perché insieme possiamo fare qualcosa di speciale ».

Matteo Ingratta (Allenatore Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Siamo in un momento di forma non brillantissimo, condizionato anche da alcuni malanni di stagione, abbiamo vissuto momenti migliori, ma sicuramente siamo in ripresa. È vero che abbiamo rimediato una serie di quattro sconfitte consecutive ma incontrando in sequenza le prime forze del girone (Talmassons, Busto Arsizio, Padova, Brescia). Nell’ultima gara non so se abbiamo fatto meglio delle precedenti ma con Modena era importante vincere ed abbiamo ottenuto tre punti con tanta sofferenza, lottando sul campo in modo anche sporco. Era importante fare risultato e ci siamo riusciti. Adesso abbiamo questa grande occasione, una vetrina, un orgoglio per tutto l’ambiente, in primis per la squadra e per la società. Cercheremo di onorare al meglio questo impegno che le ragazze si sono guadagnate sul campo. Sarà una lunga trasferta infrasettimanale, sappiamo bene che sarà un impegno molto ostico. Costa Volpino parte sicuramente favorita, è una squadra molto forte e ben organizzata, ma questa cosa non ci spaventa anzi, ci stimola e vogliamo giocarci le nostre carte in modo deciso per cercare di andare avanti in questa competizione che per noi sarebbe davvero un risultato immenso ».

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno

Tempo di Coppa Italia di Serie A2 al PalaGeorge: la Banca Valsabbina Millenium Brescia ritrova questo appuntamento speciale e lo fa nel palazzetto di casa, avendo ottenuto il piazzamento favorevole grazie alla vittoria con Padova nell'ultimo turno del girone di andata e la conseguente conquista del secondo posto del Girone B. A Montichiari arriva, dunque, la temibile Narconon Volley Melendugno, autrice di un percorso fin qui di alto livello che la posiziona, insieme a Costa Volpino e Trento, in vetta alla classifica del Girone A. Lo spettacolo è, quindi, assicurato. Fischio d'inizio alle ore 20 di mercoledì 17 dicembre.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia, 1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Maria Adelaide Babatunde a Millenium Brescia nel 2023/2024

Dalila Modestino (Valsabbina Millenium Brescia)- « La Coppa Italia è sempre un bell'impegno da giocare e siamo molte entusiaste di poterlo fare in casa, davanti il nostro pubblico. Affronteremo una squadra ostica con buone individualità, ma abbiamo voglia di portare avanti la striscia positiva di vittorie e di concludere lo sprint di infrasettimanali di dicembre nel modo migliore ».

Maria Adelaide Babatunde (Narconon Volley Melendugno)- « Tornare a Brescia per una partita così importante è per me un’emozione speciale, avendo vissuto qui momenti significativi, ma oggi arrivo con l’orgoglio di rappresentare il mio Salento in questo traguardo storico. Siamo reduci da un vero tour de force, ma la vittoria con Marsala e la qualificazione alla Pool Promozione ci hanno dato una carica incredibile. Giocheremo contro una corazzata costruita per vincere, ma noi scenderemo in campo con la stessa fame e lo stesso atteggiamento che mettiamo in ogni sfida: siamo qui per giocarcela a viso aperto e portare a casa il risultato. Sappiamo che Brescia è una squadra forte e ben organizzata in ogni reparto, ma io e le mie compagne daremo il massimo per onorare questa maglia e il calore dei nostri tifosi che ci seguono da lontano. Sarà una battaglia e siamo pronte a viverla con il sorriso, tanta determinazione e l'unico obiettivo di vincere ».

Cda Volley Talmassons Fvg-Itas Trentino

È tempo di Coppa Italia per la CDA Volley Talmassons FVG. Domani sera le Pink Panthers scenderanno in campo al Palazzetto dello Sport di Latisana per affrontare Itas Trentino Volley nei quarti di finale di Coppa Italia A2, una sfida secca da dentro o fuori che mette in palio l’accesso alle semifinali.

La formazione di coach Leonardo Barbieri arriva all’appuntamento nel miglior momento della stagione, reduce da una lunga serie di vittorie e dall’ennesima prova di maturità mostrata nell’ultima uscita di campionato. Un percorso che ha consolidato certezze tecniche e mentali e che permette alla CDA di affrontare questa gara con fiducia e grande consapevolezza.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Itas Trentino)

EX: Alessandra Mistretta a Trentino Volley nel 2023/2024; Beatrice Molinaro a Trentino Volley nel 2024/2025; Alice Pamio a Volley Talmassons nel 2024/2025

Leonardo Barbieri, (Allenatore CDA Talmassons Fvg)- « Nell’ultima partita ho visto davvero molto bene le dinamiche di squadra, in particolare nella fase di break. La correlazione muro-difesa è cresciuta tantissimo: tocchiamo molti palloni a muro e la fase difensiva funziona davvero bene. Di conseguenza è migliorata anche la fase di side-out, il cambio palla. Prima avevamo ottime situazioni individuali, ma facevamo più fatica nelle competenze di squadra; oggi invece siamo cresciuti molto anche nella gestione della ricezione, e questo contro una squadra che è tra le migliori del campionato al servizio ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Sappiamo che mercoledì sera ci attenderà un compito molto impegnativo, perché andremo a giocare in casa di una delle formazioni senz’altro favorite per conquistare tutti i trofei in palio in questa stagione. Sarà una gara da dentro o fuori e per questo sarà un appuntamento molto stimolante da vivere e da affrontare: faremo di tutto per provare a raccogliere il massimo, in ogni caso sarà un’esperienza da ricordare e che ci servirà per capire il nostro attuale livello al cospetto di una formazione così attrezzata come la Cda. Talmassons si presenta da sola, è estremamente potente e veloce in attacco, ha un ottimo sistema di muro-difesa e un servizio pericoloso. Dovremo cercare di esprimere il nostro gioco senza snaturare le nostre caratteristiche e la nostra identità, con l’intenzione di vendere a caro prezzo la pelle ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA DI A2-

Mercoledì: 17 dicembre 2025, ore 20.00

Valsabbina Millenium Brescia - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Peccia Luigi, Bolici Giulio

Cda Volley Talmassons Fvg - Itas Trentino Arbitri: Polenta Martin, Marani Azzurra

Mercoledì: 17 dicembre 2025, ore 20.30

C.B.L. Costa Volpino - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: Testa Antonio, Lorenzin Ruggero

Mercoledì: 7 gennaio 2026, ore 20.30

SMI Roma Volley - Nuvolì Altafratte Padova

