La capolista non stecca, Costa Volpino stende Messina

COSTA VOLPINO (BERGAMO) - Nell'anticipo della 5a di ritorno, dopo un avvio in salita, la CBL Costa Volpino cambia marcia e conquista una vittoria importante davanti al proprio pubblico, superando Messina per 3-1 (20-25 25-15 25-16 25-14) in una gara che racconta di crescita, solidità e carattere. Un successo che vale molto, soprattutto in chiave futura, e che conferma le ambizioni della formazione di coach Cominetti nella corsa ai playoff. La partenza è però tutta in salita per le bergamasche. Dal 4-4 iniziale, infatti, la CBL è costretta a inseguire, senza mai riuscire a mettere reale pressione alle avversarie. Messina prende il controllo del gioco e conduce con continuità per tutta la restante parte del parziale, chiudendo sul 20-25 grazie al muro vincente di Landucci. La reazione delle padrone di casa arriva puntuale nel secondo set. Costa Volpino mette subito il turbo, scappa nel punteggio e costruisce un vantaggio importante che cresce col passare dei punti. Le ragazze di Cominetti giocano con ordine, limitano gli errori e mostrano una pallavolo pulita ed efficace, mentre Messina è costretta a forzare le soluzioni offensive. Il parziale si chiude con un netto e convincente 25-15. Terzo e quarto set ricalcano fedelmente il copione del secondo. Le ospiti provano a rimanere agganciate al punteggio, ma la CBL, con sicurezza e continuità, impone il proprio ritmo e il proprio gioco. Nel terzo parziale è l’attacco vincente di Pistolesi a firmare il 25-16, mentre nel quarto è Grosse Scharmann a chiudere i conti con il punto del 25-14 che vale il definitivo 3-1. Una prestazione di carattere per Costa Volpino, capace di reagire dopo un primo set complicato e di dominare il match con autorità. Più opaca invece la prova di Messina, che paga il riassetto del sestetto. Tre punti pesanti per la CBL, fondamentali in prospettiva playoff e utili a rafforzare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

I protagonisti-

Nicole Busetti (C.B.L. Costa Volpino)- « È stata una partita non facile perché non è mai semplice giocare contro Messina. Loro sono partite molto forte. Noi invece un po' contratte commettendo qualche errore di troppo rispetto al solito, poi siamo riuscite a imporre il nostro ritmo e livello di gioco. Per quanto riguarda il mio esordio, sono davvero molto contenta e devo ringraziare le mie compagne e staff che mi hanno aiutato e incitato molto e continuerò a lavorare duramente per migliorare e per farmi trovare sempre pronta ».

Matteo Freschi (Allenatore Gruppo Formula 3 Messina)- « Nel primo set abbiamo disputata una gara oltre quelle che erano le nostre aspettative. Considerato chi avevamo di fronte, inevitabilmente, nel resto della gara, la squadra avversaria ha alzato il livello e siamo andati in difficoltà, senza riuscire a trovare le soluzioni per riemergere”. “Nel primo set abbiamo tenuto un livello difficile da mantenere per tutta la partita – prosegue coach Freschi. Stavamo battendo molto forte, a muro ci eravamo fatti valere, ma la capolista poi è venuta fuori. Adesso, avremo un sestetto diverso e dovremo capire velocemente a che punto arriveremo in vista della prossima gara ».

Il tabellino-

C.B.L. COSTA VOLPINO - GRUPPO FORMULA 3 MESSINA 3-1 (20-25 25-15 25-16 25-14) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto, Pistolesi 21, Pizzolato 6, Grosse Scharmann 21, Mangani 7, Brandi 9, Gamba (L), Busetti (L), Martinez Ortiz. Non entrate: Dell'amico, Fumagalli, Favaretto, Giani. All. Cominetti.

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Viscioni 7, Campagnolo 6, Rizzieri 2, Zojzi 19, Landucci 8, Felappi 8, Ferrara (L), Colombo 3, Tisma, Oggioni. All. Freschi.

ARBITRI: Paris, Cecconato.

Durata set: 24', 23', 21', 22'; Tot: 90'.

MVP: Aurora Pistolesi (C.B.L. Costa Volpino)