Tra Natale e Campodanno in campo per la 6a di ritorno

ROMA - Tre giorni tra Natale e Capodanno che vedrà le protagoniste del campionato di A2 Femminile scendere in campo per la 6a giornata di ritorno in cui i tanti confronti diretti saranno fondamentali per acquisire punti in vista di Pool Promozione e Pool Salvezza. Va ricordato infatti che i punti acquisiti nella Regular Season verranno portati in eredità nella seconda fasa del torneo.

Il Girone A comincerà alle 16 con la sfida tra la Smi Roma Volley e il Club Italia, di scena nel palasport di piazza Apollodoro nella zona Parioli della Capitale. Due ore più tardi, appuntamento con il big match del raggruppamento tra l’Itas Trentino, terza a quota 27 punti, e la Cbl Costa Volpino, capolista con 30. All’andata, furono le trentine a trionfare in uno spettacolare 2-3 esterno.

Mezz’ora più tardi, scontro diretto nelle retrovie della graduatoria tra la èpiù Casalmaggiore e la Clerici Auto Concorezzo, mentre il turno si concluderà domenica 28 dicembre alle 17 con il derby siciliano tra la Gruppo Formula 3 Messina e la Marsala Volley. A riposo la Narconon Volley Melendugno.

Nel Girone B, partenza alle 18 del 26 dicembre con Trasporti Bressan Offanengo contro Volley Modena. Dalle 20.30, emozioni e tanta adrenalina nel derby pugliese tra l’Olio Pantaleo Fasano e la Panbiscò Leonessa Altamura, protagoniste di un super tie-break all’andata con un’ampia cornice di pubblico.

Le altre tre sfide si disputeranno sabato 27 dicembre. Si partirà alle 17 con Clai Imola Volley contro Tenaglia Abruzzo Altino Volley, poi per dessert doppio scontro diretto in vetta. La capolista Cda Volley Talmassons FVG ospiterà una delle due squadre al secondo posto, la Valsabbina Millenium Brescia, alle 18 mentre, un’ora più tardi, la Nuvolì Altafratte Padova a parimerito con le giallonere, sarà di scena alla Soevis Arena contro la quarta classificata Futura Giovani Busto Arsizio.

GIRONE A-

SMI Roma Volley - Club Italia

Nell’ormai tradizionale match di Santo Stefano le Wolves si apprestano ad ospitare tra le mura amiche il Club Italia. Venerdì 26 dicembre, alle ore 16, al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti in vendita su Vivaticket o al botteghino prima dell’incontro) le giallorosse scendono di nuovo in campo per mettersi alle spalle lo sfortunato tie-break con Melendugno e consolidare la propria posizione nel quartetto di testa del girone A del Campionato Italiano di Serie A2 Femminile 2025/2026. La SMI Roma Volley, infatti, avrà l’occasione di sfruttare il turno di riposo delle pugliesi e lo scontro diretto tra Costa Volpino e Itas Trentino per cercare di arrivare alla fine della regular season il più in alto possibile, anche se solo i punti conquistati contro le squadre che guadagneranno l’accesso alla Pool Promozione, che la squadra di coach Cuccarini ha già conquistato matematicamente, varranno per la seconda fase. Per recuperare le buone sensazioni in partita e chiudere l’anno con una vittoria, le Wolves non potranno permettersi cali di concentrazione contro le azzurrine del progetto federale, che hanno vinto due delle ultime tre sfide disputate. All’andata furono le capitoline ad avere la meglio per 3-0 (25-23, 25-17, 25-21) in un match comunque combattuto.

PRECEDENTI: 1 (1 successo SMI Roma Volley)

EX: Giorgia Zannoni a Club Italia nel 2014/2015

Federica Baratella (SMI Roma Volley)- « La classifica attuale non riflette il valore del Club Italia, che è una squadra che non molla mai e contro la quale dovremo lottare e rimanere concentrate su ogni pallone. Sarà un’altra partita tosta e combattuta e dovremo essere brave a trasformare il rammarico per il tie-break di domenica scorsa in maggiore cinismo nei momenti decisivi della gara ».

Caterina Peroni (Club Italia)- « Dopo la gara di Concorezzo ci siamo allenate subito, poi abbiamo previsto due giorni di pausa prima della trasferta di Roma che, lo sappiamo, sarà sicuramente impegnativa. Ci siamo potute allenare poco, è vero, ma ci siamo allenate bene e andremo lì cercando di fare le cose al meglio e per esprimere il nostro gioco migliore. Nella gara d’andata non ci siamo riuscite e vogliamo dimostrare a Roma, in casa Fipav, che possiamo essere un’altra squadra rispetto a quella vista a novembre. Sul ruolo di opposto che ho rivestito nell'ultima gara? In passato avevo già provato a giocare in posto due e mi sto adattando bene a questa soluzione: meno ricezione e più attenzione all’attacco. In questa Serie A2, all’inizio, abbiamo fatto un po’ di fatica ma, partita dopo partita, abbiamo iniziato a giocarcela: vogliamo continuare su questa strada ».

èpiù Casalmaggiore - Clerici Auto Concorezzo

E' arrivato il momento dell'ultima gara di campionato del 2025. La E'più Casalmaggiore ritorna tra le mura amiche del PalaFarina di Viadana per affrontare la Clerici Auto Concorezzo nella sfida del "Boxing Day", venerdì 26 dicembre, in una gara importante per entrambe le formazioni che vorranno mettere fieno in cascina in ottica seconda parte di campionato. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.30, dirigono Christian Palumbo e Giovanni Giorgianni, Matteo Bosio al video check con Eleonora Bergonzini al referto elettronico. Le rosa arrivano alla gara casalinga di Santo Stefano forti di due vittorie consecutive e fondamentali sia per la classifica, pre e post fine regular season, che per il morale delle casalasche che devono continuare ad essere più forti della sfortuna. Melissa Marku si deve fermare circa un mesetto per infortunio, Valeria Vazquez Gomez non è al 100% a causa del riproporsi dell'infortunio al ginocchio, tornano piano piano in salute Nwokoye e Kovalcikova, ma la prestazione messa in campo a Marsala fa ben sperare dato il carattere delle rosa. Concorezzo dal canto suo arriverà aggressiva per cercare di spezzare il trend negativo intrapreso e soprattutto rimpinguare la classifica.

PRECEDENTI: 3 (1 successo èpiù Casalmaggiore, 2 successi Clerici Auto Concorezzo)

EX: Nessuno



Chiara Costagli (èpiù Casalmaggiore)- « A marsala siamo scese in campo, nonostante la situazione difficile, molto motivate e con una leggerezza che fino ad ora abbiamo faticato a trovare. Sono molto contenta sia del bottino pieno portato a casa in un campo difficile che dell'atteggiamento della squadra. Adesso ci aspetta un altro match molto importante da non sottovalutare, cioè quello contro Concorezzo. Loro sono una squadra insidiosa e che non molla nei momenti decisivi, quindi dobbiamo giocare la nostra miglior pallavolo per cercare di fare bene ».

Gilles Reali (Clerici Auto Concorezzo)- « A Santo Stefano affrontiamo una squadra che è nel suo momento di forma migliore grazie alle due vittorie consecutive di spessore ottenute contro Club Italia e Marsala. Il successo di domenica scorsa, per giunta, è arrivato con una formazione che presentava alcune defezioni e ciò fa assumere alla loro vittoria ancora più valore. Andare su un campo non semplice e portare a casa l'intera posta in palio in una situazione deficitaria, denota il grande carattere che Casalmaggiore ha tirato fuori in questo momento di difficoltà. Per noi sarà fondamentale cercare di fare punti perché, salvo sorprese, entrambe le compagini si ritroveranno anche nella seconda fase del campionato. Per questo motivo, nella gara di venerdì sarà necessario dare il 100% ».

Itas Trentino - C.B.L. Costa Volpino

Terminata mercoledì scorso a Latisana la corsa nel tabellone di Coppa Italia di Serie A2, l’Itas Trentino torna a concentrarsi sul campionato. Reduce da quattro successi consecutivi (prima del turno di riposo osservato domenica 21 dicembre) che hanno permesso al sestetto gialloblù di issarsi in terza posizione in classifica, la formazione di coach Beltrami entra nel decisivo rush conclusivo della Regular Season con l’obiettivo di incamerare più punti possibili nelle sfide con Costa Volpino, Melendugno, Messina e Roma, quattro big match che vedranno l’Itas Trentino sfidare le altre compagini di alta classifica del girone A. Già matematicamente conquistato in largo anticipo il pass per la Pool Promozione, l’obiettivo di Monza e compagne è ora quello di rimpinguare il bottino di punti da portare con sé nella seconda fase del campionato, dove le prime cinque di ciascun girone confluiranno nella Pool Promozione portando con sé solamente i punti ottenuti con le altre quattro squadre qualificate. La prima di queste delicatissime gare andrà in scena venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, quando al Sanbàpolis l’Itas Trentino ospiterà proprio la capolista C.B.L. Costa Volpino, distante solamente tre lunghezze. Dopo la trasferta in Friuli per la sfida di Coppa Italia, persa con Talmassons, il sestetto gialloblù ha iniziato immediatamente a concentrarsi sulla sfida al vertice con le lombarde, preparazione che proseguirà anche nel giorno della vigilia e a Natale. Buone notizie dall’infermeria, ormai svuotatasi dopo i rientri di Pamio prima e Laporta poi: Beltrami, infatti, potrà contare su tutte le effettive della rosa. Sono tre i precedenti in gare ufficiali tra Itas Trentino e Costa Volpino, con un bilancio che sorride a Trento, avanti 2-1 nel computo complessivo. Nella gara d’andata, giocata il 5 novembre in Lombardia, l’Itas Trentino si è imposta al tie break dopo una lunga maratona. L’unica ex della sfida è la centrale della C.B.L. Valeria Pizzolato, in forza all’Itas nella scorsa stagione.

PRECEDENTI: 3 (1 successo C.B.L. Costa Volpino, 2 successi Itas Trentino)

EX: Valeria Pizzolato a Trentino Volley nel 2024/2025

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Riprendiamo il nostro percorso in campionato dopo la parentesi di Coppa Italia cercando di sfruttare al meglio il periodo di tempo senza gare ufficiali nel quale abbiamo potuto lavorare con maggiore attenzione su alcune situazioni di gioco specifiche. Spero che sia una bella partita, all’andata fu una grande battaglia ma da quel giorno Costa Volpino è ulteriormente cresciuta: da parte nostra c’è la volontà di dimostrare di essere migliorati nella qualità del nostro gioco, cercando di essere aggressivi e attenti nella correlazione muro-difesa, aspetti che caratterizzano anche le nostre avversarie. Costa Volpino sta compiendo un ottimo cammino, ha individualità importanti e sta attraversando un momento felice ».

Nicole Gamba (C.B.L. Costa Volpino)- « Il 26 giocheremo contro Trento, una delle squadre in vetta alla classifica, quindi non sarà sicuramente una partita facile da affrontare, ma sarà sicuramente molto bella da vedere. Loro vorranno confermare la prestazione che hanno fatto con noi all’andata, mentre noi vogliamo assolutamente riscattarci e cercare di portare avanti la serie di vittorie ottenute nell’ultimo periodo. Trento è una squadra ben attrezzata, quindi noi stiamo lavorando molto bene in palestra in questi giorni, soprattutto per cercare di sistemare ciò che non è andato nella partita di andata. Siamo cariche come sempre e daremo sicuramente il massimo. E, soprattutto, vogliamo concludere al meglio questo 2025 e confermare la nostra posizione in classifica ».

Gruppo Formula 3 Messina - Marsala Volley

Sarà il derby di Sicilia a chiudere il 2025 per Gruppo Formula Messina e Marsala Volley. Se le consorelle scenderanno in campo, dividendosi tra il giorno di Santo Stefano e quello successivo, sul taraflex del "PalaRescifina" SuperGirls e Lilibetane saranno protagoniste - Domenica 28 dicembre, ore 17 - dell'ultimissima gara dell'anno di tutta la serie A2. Archiviata la sconfitta di Costa Volpino, Messina è tornata al lavoro per preparare al meglio la sfida dai "punti d'oro" in palio. Qualora, infatti, le ragazze di coach Freschi dovessero vincere con il migliore dei risultati, compirebbero un passo significativo verso la qualificazione alla prossima Pool Promozione. Viceversa, per Marsala, diventerebbe complicato evitare, a quel punto, la Pool Salvezza. Attualmente, le due squadre distano cinque punti in classifica (Messina 16, Marsala 11) e un esito del match favorevole per la formazione di casa, con sole ulteriori tre gare a disposizione, lancerebbe Messina, riducendo al lumicino le possibilità di Marsala. La sconfitta delle SuperGirls contro Costa Volpino ha lasciato meno strascichi del previsto nella città dello Stretto. L'entusiasmo per l'arrivo della nuova opposta, l'austriaca Anamarija Galic e il sospiro di sollievo per la contemporanea sconfitta proprio delle Lilibetane contro Casalmaggiore (1-3) e di Concorezzo al tie-break con Club Italia (2-3), hanno riportato il buon umore nell'ambiente giallorosso, consentendo di guardare al confronto di Domenica con maggiore serenità. Per Marsala, ultima chance o quasi. All'andata - al "PalaSanCarlo" - vinse Messina nel set decisivo (2-3).

PRECEDENTI: 3 (2 successi Gruppo Formula 3 Messina, 1 successo Marsala Volley)

EX: Barbara Varaldo a Akademia Messina nel 2022/2023

Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina)- « Domenica giocheremo una partita molto importante contro Marsala. Una sfida che conta tanto per entrambe e andrà preparata con molta attenzione, cura del dettaglio e rispetto dell'avversario. Questo per consentirci di tenere un livello di gioco sufficiente per lo standard della categoria. La squadra è rientrata da Costa Volpino con le migliori motivazioni per cercare di approcciare al meglio il prossimo match. Siamo prontissimi ».

Lucio Tomasella (Marsala Volley)- « Il Derby di domenica per noi rappresenta un momento importante per provare a riscattare le ultime uscite, le quali, oltre a non aver prodotto punti utili per la classifica, hanno fruttato davvero poco in termini di crescita prestazionale. Sarà importante innanzitutto riprendere ad esprimere un gioco qualitativamente e quantitativamente consono agli standard richiesti dalla categoria, e funzionali per il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo posti. Affrontiamo una compagine che ha perso un’atleta di caratura internazionale ma che è prontamente intervenuta sul mercato per trovarne una degna sostituta. Ci auguriamo che in quanto tale, questo derby possa accendere in noi uno spirito positivo e propositivo, per offrire ai nostri tifosi un grande spettacolo, esprimendo una pallavolo di alto livello ».

GIRONE B-

Trasporti Bressan Offanengo - Volley Modena

Santo Stefano con punti importanti in palio al PalaCoim di Offanengo, dove la Trasporti Bressan (penultima con 13 punti) sfida il Volley Modena, fanalino di coda a quota 5. All'andata, Offanengo si impose 3-1 in Emilia ribaltando la partita dopo il primo set perso. Le neroverdi di Fabio Collina (fresco di conferma definitiva come primo allenatore) arrivano all'appuntamento dopo il ko di domenica scorsa al PalaGeorge contro Brescia (3-0) e ritrovano quel PalaCoim dove nel turno precedente avevano rotto il ghiaccio casalingo con il 3-2 a scapito della Futura Giovani Busto Arsizio. Il Volley Modena di Biagio Marone, invece, vuole riscattarsi dopo sei sconfitte consecutive e ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 16 novembre (3-2 casalingo contro la Nuvolì Altafratte Padova).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Trasporti Bressan Offanengo)

EX: Nessuno

Fabio Collina (Trasporti Bressan Offanengo)- « Modena è una squadra che in questo momento è alla ricerca assoluta di punti, ha nelle due schiacciatrici terminali d'attacco molto importanti, ma soprattutto può contare su una giocatrice d'esperienza come la palleggiatrice Lancellotti, che gioca veloce in posto due e in posto quattro e può mettere in difficoltà. Noi dobbiamo scendere in campo con l'aggressività delle ultime partite, Non dobbiamo perderci se 2-3 cose non funzionano, ma continuare a giocare e a stare uniti. La battuta sarà fondamentale, è stata la chiave anche della scorsa partita: contro Brescia se avessimo reso di più al servizio il risultato sarebbe potuto essere diverso. E' fondamentale entrare con la giusta tranquillità in battuta e mettere pressione fin dall'inizio ».

Biagio Marone (Allenatore Volley Modena)- « Affrontiamo una squadra la cui classifica non rispecchia la sua vera caratura tecnica che, invece, nella gara di andata è riuscita ad esprimere con costanza. Dal canto nostro dovremo essere più incisivi nella fase break, partendo dalla battuta, così da poter creare delle difficoltà nel loro cambio palla. Abbiamo ancora un rendimento discontinuo nell'arco delle gare e questo ci penalizza nei momenti cruciali delle partite. Proveremo, quindi, ad invertire questa rotta già da questo match di Offanengo ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Valsabbina Millenium Brescia

PRECEDENTI: 5 (3 successi Valsabbina Millenium Brescia, 2 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Julia Kavalenka a Volley Talmassons nel 2023/2024

Beatrice Parrocchiale (Valsabbina Millenium Brescia)- « Arriviamo da una bella vittoria e una settimana di lavoro intensa. Loro sono una bella squadra, molto solida. Noi cercheremo di mettere in campo le cose su cui ci siamo concentrate ad allenamento questa settimana, insieme all’atteggiamento combattente della scorsa domenica che dobbiamo avere sempre perché ci dà qualcosa in più. Ne approfitto per augurare anche buone feste a tutti ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Panbiscò Leonessa Altamura

Alla vigilia della quindicesima giornata va in scena il ritorno del derby di Puglia tra Olio Pantaleo Fasano e PanBiscò Leonessa Volley Altamura, una sfida che promette spettacolo dentro e fuori dal campo. All’andata furono le murgiane a imporsi 3-2 a seguito di una partita rocambolesca e pieno di colpi di scena, ma il contesto attuale racconta una gara tutta da vivere, equilibrata e sicuramente combattuta. Il Fasano arriva all’appuntamento forte di una striscia di risultati positivi e di diverse vittorie consecutive, mentre l’Altamura ha ritrovato slancio grazie al successo esterno sul campo di Modena. La classifica, sempre più corta, accende ulteriormente la posta in palio: il quinto posto è distante un solo punto per le biancazzurre e due per le ospiti, con uno sguardo anche al quarto, lontano appena cinque lunghezze. Sugli spalti si preannuncia un pubblico delle grandi occasioni, con le due tifoserie pronte a colorare il derby e a spingere le proprie squadre in una partita che si annuncia intensa, emozionante e dal sapore autentico. Buon derby di Puglia a tutti!

PRECEDENTI: 1 (1 successo Panbiscò Leonessa Altamura)

EX: Nessuno

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « La gara che ci apprestiamo ad affrontare è molto importante per entrambi i roster. Inoltre essendo un derby assume un sapore più importante anche per il nostro pubblico che speriamo ci segua numeroso. Veniamo da un buon periodo di gioco e risultati che ci stanno permettendo di guardare diversamente la classifica. Ad ogni modo nulla è ancora definitivo e tutto è ancora in gioco per entrambe i roster. L'Altamura è un ottimo roster e molto difficile da affrontare. Per questo ci serve la stessa pazienza e concentrazione che abbiamo messo in campo nelle ultime gare cercando di sfruttare al meglio ogni potenziale situazione offensiva ».

Valeria Caracuta (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Sappiamo che affronteremo una squadra che è in un momento di forma, viene da vittorie importanti, hanno tanta fiducia e giocano bene. Dobbiamo approcciare la gara con la giusta determinazione come fatto contro Modena, attente e concrete in tutti i reparti. siamo in una fase di campionato in cui ogni partita, ogni punto, ogni singola palla contano il doppio.Sarà una gara molto complicata sia a livello emotivo,essendo un derby e sia tecnicamente e tatticamente.Dobbiamo essere lucide e tranquille, ma con il supporto dei nostri sostenitori, che sicuramente ci seguiranno in tanti, potremo dire la nostra ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova

Seconda sfida casalinga consecutiva per la Futura Volley Giovani, che alla Soevis Arena ospita un’altra big del girone B, la Nuvolì Altafratte. La formazione veneta è finora protagonista di una stagione di grande continuità, naviga stabilmente nei piani altissimi della classifica ed ha saputo reagire con carattere al brutto infortunio che ha chiuso in anticipo la stagione della sua stellina Erika Esposito. Ad un gruppo consolidato con elementi di spicco come Laura Bovo, Martina Stocco e la ex Cocca Cristina Fiorio, è stata aggiunta la bomber tedesca Marie Hanle, sotto la guida sicura di coach Marco Sinibaldi. Busto Arsizio è reduce da due sconfitte consecutive ed è dunque chiamata ad invertire la rotta per consolidare quel quarto posto, tanto prezioso in ottica Pool Promozione, al momento insediato da Altino (a -3) e Fasano (-4). La striscia di sei vittorie consecutive ha lasciato un po’ di stanchezza nelle gambe e nella testa di Rebora e compagne, che hanno però avuto una settimana piena di lavoro per recuperare e trovare nuove energie in vista della volata finale della Regular Season. Cinque i precedenti tra le due formazioni: la Futura ha vinto le prime tre gare, le ultime due sono invece finite nelle tasche della Nuvolì.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Futura Giovani Busto Arsizio)

EX: Cristina Fiorio a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2022/2023



Silvia Sormani (Futura Giovani Busto Arsizio)- « In questo momento stiamo pagando un po’ di stanchezza fisica, il campionato non concede pause e tutte le squadre sono forti, cosa che ti porta a tenere alta l’attenzione e anche la condizione fisica perchè bisogna sempre spingere. Altafratte ha reagito bene all’infortunio di Erika Esposito, ha trovato nuovi equilibri grazie alla sua compattezza e ad un roster di alto livello. Ci aspetterà un match interessante e ci auguriamo di riscattare la sconfitta dell’andata ».

Greta Catania (Nuvolì Altafratte Padova)- « La Futura Giovani Busto Arsizio è una squadra da non sottovalutare, in questo momento è una squadra che sta vivendo un momento di pressione e proprio per questo entrerà in campo col coltello tra i denti e la voglia di riscatto. Noi continueremo sicuramente a mettere in campo il nostro gioco, concentrandoci su noi stessi e su quello che in settimana stiamo preparando per questo match ».

Clai Imola Volley - Tenaglia Abruzzo Altino Volley

Neanche il tempo di digerire l’amara e dolorosa sconfitta della scorsa domenica sul campo di Altafratte...e la Clai Imola Volley è chiamata a tornare nuovamente in campo per affrontare uno dei match più delicati di questa sua seconda stagione consecutiva in serie A2. Ad essere ospite al PalaRuggi sarà infatti la formazione abruzzese di Altino, al momento quinta in classifica a quota 19 e quindi punto di riferimento assoluto per le santernine se vogliono realmente puntare alla salvezza garantita già al termine della prima fase di questo campionato. Senza ombra di dubbio la graduatoria del girone B è molto affollata soprattutto nella sua parte centrale, con ben quattro squadre raccolte in appena tre punti (oltre ad Altino, ci sono Fasano con 18, Altamura con 17 e proprio la Clai a 16), e quindi tutto può ancora succedere nelle ultime quattro giornate, ma il match post-natalizio diventa a questo punto un appuntamento da non fallire se si vuole ambire a certi obiettivi. Imola arriva a questa sfida cruciale dopo la deludente prestazione fatta registrare sul campo della Nuvolì, con la squadra apparsa svuotata di energie sia fisiche che mentali e incapace di reagire al ritmo forsennato imposto alla gara dalle padovane. Una giornata-no può sicuramente capitare, ed era già successo proprio con Altino nel match d’andata, ma ciò che conta maggiormente ora è resettare in fretta tutto quanto successo in terra veneta e ripartire subito con una mentalità nuova e con rinnovate ambizioni per voltare pagina e riprendere il cammino abbandonato all’inizio di dicembre (a dirla tutta anche a causa di un calendario non proprio agevole...). La squadra guidata dal tecnico Matteo Ingratta, dal canto suo, non se la passa molto meglio...Se le sconfitte consecutive per la Clai sono adesso tre (contro Busto Arsizio, Talmassons e Altafratte), la Tenaglia ha perso addirittura in cinque delle ultime sei occasioni nelle quali è scesa in campo, con l’unica eccezione data dalla vittoria interna su Modena (3-1 il punteggio finale) dello scorso 14 dicembre. Qualcosa sembra essersi inceppato all’improvviso nei meccanismi di gioco del sestetto abruzzese, protagonista invece di una prima parte di stagione davvero entusiasmante che aveva aperto orizzonti inimmaginabili per la stessa Altino e per tutto l’ambiente ad essa collegato. Particolarmente preoccupante l’ultimo ko, subito a domicilio dalle pugliesi di Fasano con un netto 3-0 e arrivato al termine di una partita giocata con il freno a mano tirato sin dal primo pallone.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Clai Imola Volley, 2 successi Tenaglia Abruzzo Altino Volley)

EX: Elena Foresi a Tenaglia Altino Volley nel 2024/2025

Simone Bendandi (Allenatore Clai Imola Volley)- « Fortunatamente quella di Altafratte è stata soltanto la seconda occasione nella quale, in questo campionato, abbiamo proposto una prestazione non all’altezza. Non siamo stati in grado di trovare una soluzione o una reazione, così come invece eravamo stati capaci di fare in ogni altra gara di questa stagione. Dobbiamo ritrovare subito la giusta direzione e la giusta capacità di rimettere in campo tutto ciò che ha costituito fino a qui l’anima della squadra. Non dobbiamo ricostruire nulla, perché le ragazze sanno quello che serve per fare punti e per essere competitive. Adesso devono prendersi subito questa responsabilità e metterla in campo contro Altino ».

Giulia Polesello (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Quest’ultimo periodo, purtroppo, è contraddistinto da un’onda negativa di sconfitte, che sicuramente colpisce un po’ il morale generale della squadra. Ma ciò non cambia una delle nostre caratteristiche fondamentali, che è quella di spingere tantissimo in palestra con grinta e determinazione. Avendo avuto pochissimo tempo per poter riposare e allenarci, date le cinque partite di fila in nemmeno due settimane, è calata un po’ la tecnica e la freschezza in partita. Le prossime partite sono quasi tutte scontri diretti, quindi molto preziose per salire in classifica e finire bene questa prima fase di campionato. Sappiamo quanto Imola sia una squadra forte, sicuramente in casa loro ce la faranno sudare, per questo stiamo lavorando intensamente, pronte a battagliare per portare a casa il risultato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE A

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 16.00

SMI Roma Volley - Club Italia Arbitri: Mancuso Alberto, Aleo Andrea Michele

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 18.00

Itas Trentino - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Pasquali Fabio, Pescatore Luca

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 18.30

èpiù Casalmaggiore - Clerici Auto Concorezzo Arbitri: Palumbo Christian, Giorgianni Giovanni

Domenica 28 dicembre 2025, ore 17.00

Gruppo Formula 3 Messina - Marsala Volley Arbitri: Lentini Gianmarco, Caronna Andrea

Riposa: Narconon Volley Melendugno

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 30, Narconon Volley Melendugno 29, Itas Trentino 27, SMI Roma Volley 25, Gruppo Formula 3 Messina 16, Marsala Volley 11, Clerici Auto Concorezzo 11, Club Italia 10, èpiù Casalmaggiore 9.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO GIRONE B

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 18.00

Trasporti Bressan Offanengo - Volley Modena Arbitri: Cavicchi Simone, Peccia Luigi

Venerdì: 26 dicembre 2025, ore 20.30

Olio Pantaleo Volley Fasano - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Sabia Emilio, Erman Filippo

Sabato 27 dicembre 2025, ore 17.00

Clai Imola Volley - Tenaglia Abruzzo Altino Volley Arbitri: De Nard Andrea, Galteri Andrea

Sabato 27 dicembre 2025, ore 18.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Lanza Claudia, Mesiano Marta

Sabato 27 dicembre 2025, ore 19.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: D'Argenio Alessandro, Dell'Orso Alberto

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 38, Valsabbina Millenium Brescia 31, Nuvolì Altafratte Padova 31, Futura Giovani Busto Arsizio 22, Tenaglia Abruzzo Altino Volley 19, Olio Pantaleo Volley Fasano 18, Panbiscò Leonessa Altamura 17, Clai Imola Volley 16, Trasporti Bressan Offanengo 13, Volley Modena 5.