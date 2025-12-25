Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Beta Dumancic, nuova centrale di Casalmaggiore

Proprio nel giorno di Natale il club rosa ha annunciato l'ingaggio della trentaquattrenne centrale giramondo che in Italia ha già giocato, nella stagione 2020/2021, nella Zanetti Bergamo
2 min
dumancicE'più
Beta Dumancic, nuova centrale di Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Proprio il giorno di Natale porta in casa E’più Casalmaggiore una splendida novità. Nell'organico rosa arriva Beta Dumancic esperta posto 3 giramondo, vestirà la maglia numero 11.

LA CARRIERA-

La centrale croata classe 1991, autentica globe trotter del volley, ha calcato i taraflex di Croazia, appunto, Usa, Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Romania, Grecia oltre che quelli italiani nella stagione 2020/2021 in cui ha vestito la maglia della Zanetti Bergamo in Serie A1, compagna di squadra di Giorgia Faraone. Nell’ultima stagione Dumancic ha difeso i colori delle Columbus Fury negli Stati Uniti. Oro alla FIVB Challenger Cup del 2022 e ai Giochi del Mediterraneo del 2018 oltre che argento alla European Cup del 2019 e del 2021.

Le parole di Beta Dumancic

« Sono veramente felice di tornare in Italia! Amo la gente e il cibo (sorride n.d.r.). Ho scelto Casalmaggiore perchè è una squadra con grande storia ma soprattutto un gruppo giovane con grande potenziale che voglio aiutare il più possibile per riuscire a raggiungere gli obiettivi alla fine della stagione. L’ambiente attorno al club è fantastico e non vedo l’ora di competere ancora nel campionato italiano »

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Femminile

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS