Altino all'inferno e ritorno, Imola si arrende

Capitan Victoria Sassolini è la MVP dell’incontro, determinante nel dare nuova linfa al gruppo e incisiva nella fase di prima linea, autrice di 10 punti col 52% in attacco. La top scorer di squadra è Viktoryia Siakretava, brava a riscattare due set sottotono con 23 punti col 43%. La regia positiva di Anita Bagnoli manda in doppia cifra anche Julia Murmann (14, 51%) e Dalila Marchesini (12, 66%). Melissa Tesi si dimostra superlativa in copertura e sempre efficace in ricezione (73% di positiva, senza errori). A Imola non bastano i 24 punti di Polina Malik, top scorer del match con 24 punti (41%), i 14 di Bulovic e gli 11 di Hoogers, oltre ai 14 muri punto di squadra, a dispetto dei 5 abruzzesi. Il primo impegno del 2026 porterà le frentane in Puglia, per la sfida contro Altamura. Imola invece farà visita a Modena.

Malik apre le danze in diagonale, Marchesini risponde col primo tempo. Salvatori fa male col servizio, Malik chiude sulla slash abruzzese, Bulovic sfrutta il mani out per il 5-1. Siakretava non valica il muro della stessa Bulovic, così coach Ingratta spende il suo primo timeout (6-1). Julia Murmann marca il tabellino con due attacchi vincenti, Bulovic e Busolini mantengono le distanze sul 9-4. Imola insiste con l’olandese Hoogers, in attacco e a muro: timeout inevitabile per la Tenaglia sul 13-4. Siakretava inizia a scaldare il braccio, una bella pipe vale il 14-7, Salvatori alza il muro su Ndoye e poi scaglia il primo tempo del 18-8. Siakretava non trova il campo in parallela (20-8), rimedia Murmann (5 col 50% in attacco) col pallonetto del 20-10 e col successivo mani out. Busolini replica a Polesello dal centro (22-12), Ndoye non supera il nastro in pipe. Dopo una lunghissima interruzione sul 23-13, Busolini legge le intenzioni di Bagnoli fermandola a muro (saranno 6 di squadra per le romagnole, 0 per le abruzzesi). La diagonale di Hoogers (5, 37%) fissa il punteggio sul 25-13.

Katarina Bulovic inaugura il secondo set con un attacco e un muro, Ndoye va a segno per il 2-1. Siakretava e Malik si mettono in luce, la stessa israeliana mette in rete il servizio del 4-5. Hoogers e Busolini riportano avanti la Clai sul 7-5, che però concede tre errori col servizio. Murmann impatta col mani out dell’8-8, Bulovic conclude un lungo scambio con la parallela dell’11-9. È la stessa attaccante ex Brescia a fissare il 12-9 a muro: coach Ingratta richiama le sue. Bulovic (6 col 40%) è on fire e continua a macinare punti in attacco, 16-12. Siakretava e Marchesini accorciano sul -2. Un altro ottimo primo tempo di Marchesini vale il -1 sul 17-16, Malik segna in pipe. Hoogers firma la diagonale del 20-16 su cui coach Ingratta mette le mani a T. Trampus rileva Murmann e firma il lungo linea del 21-18. Foresi e Trampus si scambiano errori in battuta (23-19), Malik (8, 53%) consegna quattro palle set a Imola. Altino accorcia sul -2 e coach Bendandi preferisce fermare il gioco. Il primo tempo di Busolini sigilla il 25-22 per il 2-0 Clai, nonostante gli undici errori di squadra delle imolesi.

Malik riprende le ostilità. Polesello e Murmann tengono a contatto la Tenaglia, l’invasione di Busolini vale il 3-5 (parziale di 0-4). Sul 3-6 coach Bendandi fa il punto con le sue. Altino tocca il massimo vantaggio sul 3-7 firmato Sassolini, Siakretava insiste da posto 2, 4-8. Marchesini prima esagera poi trova i primi tempi del 6-10 e del 7-11. La centrale iridata firma anche l’ace del 7-12, Murmann trova il mani out dell’8-13. Sassolini risponde a Novello in attacco (10-15), lo stesso capitano rossoblu incide ancora in prima linea, 13-16. Si rivedono anche gli opposti, poi Marchesini (4 col 66%) fa ombra sulla pipe di Novello: timeout Imola sul 13-18. Murmann realizza un mani out, Marchesini infrange in rete il servizio del 15-20. Torna in campo Alice Trampus, in coppia con Viola Passaro. L’attaccante friulana si fa perdonare in attacco, poi Victoria Sassolini (5 col 71%) da posto due supera il muro per il 18-23. Malik esagera dai nove metri (19-24), Trampus firma la botta del 19-25 che riapre la partita.

Gli attacchi di Murmann e Polesello danno il via al quarto periodo. Siakretava piega la difesa di Malik per il 2-4. Polesello vanifica col servizio il muro vincente di Bagnoli, Hoogers riconsegna la parità alle ospiti sul 6-6. Novello prende il posto della laterale olandese, Marchesini concretizza il primo tempo del 6-8. Murmann mantiene due punti di margine da posto 4, si fa cogliere impreparata in ricezione e poi va a segno in pallonetto, 11-12. Sull’errore in attacco di Bulovic, coach Bendandi richiama le sue. Malik (8, 63%) impatta di forza, poi l’invasione di Bagnoli porta avanti Imola sul 14-13. Un’altra invasione abruzzese e il muro di Salvatori su Marchesini fissano il 17-15. Siakretava ripristina la parità con due punti per il 17-17, il terzo consecutivo riporta avanti la Tenaglia, 17-18. Malik interrompe il break della bielorussa, Siakretava (9 col 69%) replica per le rime con la diagonale del 18-21. Trampus da respiro all’opposto abruzzese e realizza il 20-23 del secondo timeout Bendandi. La pausa giova alle imolesi che riducono le distanze sul 22-23 col muro di Hoogers. Polesello alza il muro su Hoogers per il 22-24, capitan Sassolini in parallela porta l’incontro al quinto set.

Murmann e Siakretava cominciano al meglio il tie break. Sassolini scalda le mani del muro e firma il 2-6. Siakretava obbliga al timeout coach Bendandi sul 2-7 Tenaglia. Capitan Sassolini realizza la palletta del cambio campo sul 3-8. Marchesini e Siakretava spingono Altino sul 4-10, un’altra diagonale da applausi di Sassolini vale il +7. Capitan Sassolini (4, 80%) trova un’altra dolce piazzata in parallela, Salvatori rimedia all’errore di Malik con l’attacco del 5-13. Cavalli mette in rete il servizio del 5-14, Siakretava (4 col 57%) alza il muro del 5-15 finale.

I protagonisti-

Elena Foresi (palleggiatrice) (Clai Imola Volley)- « Nei primi due set ognuna di noi era molto sicura rispetto a quello che doveva fare, e infatti le abbiamo messe in seria difficoltà. Poi loro hanno cambiato qualcosa e noi non siamo state in grado di adattarci bene a questo cambiamento. Dobbiamo capire che, in vantaggio 2-0, bisogna continuare a giocare mantenendo sempre e comunque lo stesso atteggiamento. Questa sconfitta ci lascia dentro un bel peso, ciò di buono che rimane è l’atteggiamento positivo con il quale abbiamo iniziato il match. Il nostro campionato si fa adesso, non dobbiamo buttarci giù d’animo perché siamo in grado di fare grandi cose ».

Giulia Polesello ( Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Oggi finalmente ci siamo accese. Venivamo da delle brutte sconfitte in cui la squadra è venuta meno. Oggi però, dopo tanto lavoro in palestra, pur essendo partite male, la squadra è uscita alla distanza, già dal secondo set e poi chiaramente nei periodi successivi, con tanta grinta e tanta voglia di vincere. Sapevamo essere questa una partita importante per la classifica, ce l’abbiamo fatta. Chiudere l’anno con questa vittoria sicuramente è un grande vantaggio, visto che la nostra classifica è abbastanza corta, siamo tutte vicine. Qualsiasi punto risulta fondamentale per chiudere la prima fase con un bel ranking ».

Il tabellino-

CLAI IMOLA VOLLEY – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 2-3 (25-13 25-22 19-25 23-25 5-15)

CLAI IMOLA VOLLEY: Foresi 2, Hoogers 11, Salvatori 6, Malik 24, Bulovic 14, Busolini 7, Gambini (L), Novello 6, Osana (L), Cavalli, Romano, Schena, Vecchi. All. Bendandi.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Bagnoli 2, Ndoye 3, Marchesini 12, Siakretava 23, Murmann 14, Monaco, Fini (L), Sassolini 10, Trampus 5, Polesello 4, Passaro, Tesi (L), Farelli, Pili. All. Ingratta.

ARBITRI: De Nard, Galteri.

Durata set: 29′, 28′, 27′, 30′, 13′; Totale: 127′.

MVP: Victoria Sassolini ( Tenaglia Abruzzo Altino Volley)