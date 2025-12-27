Colpo grosso di Brescia sul campo della capolista Talmassons

LATISANA (UDINE) - Colpo grosso della Millenium Valsabbina Brescia che ferma la capolista CDA Talmassons infliggendole la seconda sconfitta stagionale. La formazione di Solforati sotto di un set, trova risorse fisiche e mentali per prendersi la scena e per regalarsi un successo da tre punti dal valore inestimabile per la corsa ad una posizione di privilegio nella Pool Promozione. L’1-3 (25-18; 19-25; 14-25; 21-25) finale è figlio di una notevole prestazione collettiva della squadra di Solforati ipreziosita da una super Kavalenka (MVP del match) che con i suoi 25 punti ha fatto la differenza.

Coach Barbieri schiera Scola al palleggio incrociata a Frosini, in posto 4 ci sono Bakodimou e Rossetto, al centro Molinaro e Gannar, con Mistretta libero. Coach Solforati sceglie Prandi in regia, incrociata a Kavalenka; in posto 4 ci sono Michieletto e Amoruso, al centro Modestino e Olivotto, con capitan Parrocchiale libero.

Le Leonesse partono forte con Kavalenka e Amoruso (0-3), ma l’ace di Bakodimou sigla il pareggio (3-3). La Valsabbina accelera ancora (3-5), ma le padrone di casa recuperano con Frosini (7-7) e sorpassano con Molinaro (8-7). Il testa a testa prosegue: Kavalenka e Modestino provano ad accorciare le distanze (13-11), ma Molinaro e Frosini non solo dello stesso avviso (17-13). Sul 20-15, coach Solforati opta per un cambio: dentro Vittorini, fuori Michieletto. Il muro di Gannar vale il set point (24-17), chiude Scola (25-18). Miglior realizzatrici del set sono Rossetto e Kavalenka, autrici di 6 punti. Nel corso del set e per il resto della gara, Amoruso e Arici si scambiano in seconda linea sfruttando il cambio under.

Il botta e risposta prosegue anche nel secondo set: passa avanti 3-0 la Cda, ma Michieletto, a muro, ristabilisce il pareggio. La Millenium non si ferma e, con Kavalenka e ancora Michieletto, prova a mettersi a distanza (3-6). E’ un nulla di fatto: Gannar e Frosini fanno vedere i muscoli e le Pink Panters riconquistano la parità (9-9). Riparte il testa a testa, da cui emerge Brescia (13-15). Olivotto preme il pedale dell’acceleratore (17-21), Modestino conquista il set point (19-24). L’errore in difesa delle padrone di casa chiude il set (19-25).

Sull’onda dell’entusiasmo, la Valsabbina approccia il terzo set con grande grinta e vola, complici anche alcuni errori di troppo della Cda, sul +4 (3-7). Modestino e Kavalenka continuano la corsa (6-11). Talmassons prova ad accorciare le distanze con Bakodimou (10-13), ma poi ricade in un rovinoso blackout: la Valsabbina ne approfitta e con gli ace di Amoruso vola sul 12-19. Il finale è solo a tinte bresciane: chiude la contesa l’ennesimo ace del set, questa volta di Michieletto (14-25). Miglior realizzatrice del parziale è Amoruso (7 punti, di cui 3 ace).

Il ritmo del quarto set rimane altissimo: dall’iniziale testa a testa emerge Brescia, complici anche i due ace consecutivi di Michieletto (7-11). La Cda prova ad accorciare con Enneking e Bakodimou (9-11), ma Olivotto e Modestino sono troppo determinate (12-15). Talmassons ci riprova e con Frosini si rifà vicinissima (15-16). Brescia non si fa sorprendere e, con tanta grinta e determinazione, punta all’obiettivo tre punti: Kavalenka conquista prima il set point (21-24) e poi chiude la battaglia sul 21-25.

I protagonisti-

Matteo Solforati (Valsabbina Millenium Brescia)- « Per venire a vincere a Talmassons, nonostante loro avessero qualche difficolta, serviva una partita quasi perfetta e noi l’abbiamo fatta. Dopo aver vinto il primo set, pensare di ribaltare la partita e portare a casa tre punti è veramente straordinario. Ci siamo allenati molto bene durante le feste e questo è stato fondamentale per fare una bellissima partita oggi. La squadra era in palla, pronta e in fiducia. Oggi, brave tutte per la grinta e per l’atteggiamento con cui sono state in campo. Nonostante le difficoltà del primo set e del quarto quando eravamo punto a punto, le ragazze sono state sempre attaccate alla partita e hanno dato una risposta importante anche dal punto di vista della personalità. Adesso si guarda al 2026 con lo spirito di essere una squadra che può dire la sua. Sappiamo cosa dobbiamo fare a partire dall’allenamento e dall’atteggiamento che mettiamo in campo. Nelle ultime partite questa cosa ha fatto la differenza e quando giochiamo con questa grinta e questa qualità possiamo giocarcela con tutti ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG- BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 1-3 (25-18; 19-25; 14-25; 21-25)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Barbazeni 1; Cusma n.e; Feruglio 0; Viola n.e.; Mistretta (L); Enneking 2; Lotti n.e.; Gannar 6; Rossetto 10; Molinaro 9; Bakodimou 21; Frosini 15; Scola 2; Cassan (L) n.e.. All. Barbieri

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Vittorini 0; Olivotto 6; Modestino 7; Michieletto 10; Orlandi n.e.; Schillkowski n.e.; Parrocchiale (L); Prandi 1; Struka n.e.; Arici 0; Amoruso 17; Kavalenka 25. All. Solforati

ARBITRI: Lanza, Mesiano.

Durata set: 25′; 30′; 22′; 27′. Tot: 115’

MVP: Julia Kavalenka (Valsabbina Brescia)