Pasova corsara sul campo della Futura

La squadra di coach Mauro Tettamanti scivola sotto 2-1 ma trova la forza di allungare la gara al tie-break strappando un punto prezioso per tenere ancora a distanza le due inseguitici Fasano e Altino. Un match non semplice per Busto Arsizio, che sbaglia tanto (18 gli errori in battuta) e trova poche soluzioni alternative al cospetto del muro gialloblù, che ha creato non pochi grattacapi alle biancorosse. Padova viene invece orchestrata perfettamente dall’MVP del match Martina Stocco, che manda in doppia cifra tutte le sue attaccanti: Hanle (17), Bovo (15), Esposito (14), Fiorio (12) e Catania (11).

Set iniziale condizionato dal primo turno al servizio di Orlandi che è quello che crea il break decisivo annullando il buon inizio di Bovo ed Hanle, le tigri per l’occasione in arancionero, non si perdono d’animo e risalgono pian piano la china, continua l’ottimo parziale di Bovo, i muri di Stocco (2) e l’ace di Lisa Esposito ci provano sino alla fine ma non arrivano oltre il 22-19 (2 Fiorio), poi Orlandi chiude 25-20;

Il primo allungo della seconda frazione è della Nuvolí grazie al primo tempo al fulmicotone di Catania 9-11, allungo reso più netto dal contrattacco vincente di Lisa Esposito 12-15. La Futura non molla, l’ace di Rebora fissa ancora la parità a 15 ma poi le ottime prove di tutto il fronte d’attacco padovano spingono la Nuvolí all’accelerazione finale sino al 21-25 fissato dall’errore al servizio di Rebora. Tutte ottime le attaccanti ospiti, Lisa Esposito chiude a 5, Hanle e Fiorio 4;

Anche la terza frazione vive su un’iniziale parità, due muri di Bovo in azioni molto ravvicinate danno l’allungo alle padovane 8-12 con un’accelerazione che la centrale guida ben seguita a ruota in primis da Lisa Esposito (anche due ace) e Hanle, una spinta che produce il massimo vantaggio sul 10-16, la Futura prova a rientrare ma non va oltre il 12-16, poi è solo Nuvolí che si porta sull’1-2 grazie al 18-25 finale;

Quarta frazione, le due quadre si scambiano più volte il comando della frazione anche se solo per un solo punto, la Futura allunga 14-12, Fiorio, Bovo e Catania cercano di ricucire, sul 19-17 coach Sinibaldi prova il doppio cambio ma la Futura non si lascia scappare l’occasione di arrivare a punti e chiude il quarto set 25-20 rinviando così il tutto al tie-break;

Il set breve ha il suo momento decisivo all’inizio grazie ai muri di Hanle e Catania 2-5, un gap che le tigri padovane aumentano sul 4-8 con un ottimo primo tempo di Catania, ancora una volta la Futura ci prova sostenuta da Taborelli sino all’8-10 ma non scalfendo la sicurezza di una Nuvolí che con una convincente Hanle taglia vittoriosamente il set 10-15 incamerando così due ottimi punti che vanno a concludere un’annata solare altrettanto convincente.

I protagonisti-

Veronica Taborelli (Futura Giovani Busto Arsizio)- « È stata una partita difficile, come in generale questo periodo, caratterizzato da alti e bassi. Stiamo cercando di lavorare sulle lacune che abbiamo per venirne fuori e migliorare, gestire i cali in cui incorriamo. Ho fatto fatica all’inizio e anche su questo aspetto mi concentrerò in questi giorni; mi sono svegliata tardi e non è bastato ».

Marius Clerc (II Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Quello di stasera è un risultato molto buono per la Nuvolí, Busto Arsizio è una squadra molto buona che difende tantissimo, ha ricevuto bene e giocato molto con le centrali e venire qui ed imporci è stato importante anche per la prossima fase. L’inizio per noi non è stato facile, tornare a giocare dopo il Natale e quattro ore di autobus forse hanno inciso, poi abbiamo cominciato a difendere di più, ci siamo adattati al gioco di Busto e le cose sono andate per il verso giusto ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 2-3 (25-20 21-25 18-25 25-20 10-15) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Rebora 11, Sassolini 2, Orlandi 14, Farina 15, Taborelli 15, Longobardi 17, Blasi (L), Tkachenko 2, Nella, Talarico, Aina (L), Sormani, Alberti. All. Tettamanti.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 12, Catania 11, Stocco 6, Esposito 14, Bovo 15, Hanle 17, Maggipinto (L), Mazzon 1, Moroni, Bozzoli, Pedrolli, Romanin, Giorgia (L), Sposetti Perissinot. All. Sinibaldi.

ARBITRI: D'Argenio, Dell'Orso.

Durata set: 28', 32', 29', 27', 17'; Tot: 133'

MVP: Martina Stocco (Nuvolì Altafratte Padova)

Spettatori: 443