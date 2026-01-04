Talmassons al secondo ko di fila, Costa Volpino vince il big match con Melendugno

ROMA - E' stata una settima giornata di ritorno ricca di risultati importanti che saranno determinanti nella corsa alla conquista delle migliori posizioni in vista della Pool Promozione e della Pool Salvezza. Soprattutto nel Girone B tutto sembra essere tornato in discussione dopo la seconda sconfitta consecutiva della capolista CDA Talmassons.

Fa pregustare una succosa semifinale di Coppa Italia il big match tra la Cbl Costa Volpino e la Narconon Volley Melendugno, terminato 3-2 in favore delle orobiche. Partita vera, dura ed equilibrata tra le due formazioni ai vertici del Girone A: le pugliesi provano due volte a scappare, ma sia dopo il primo che dopo il terzo set arriva la pronta risposta delle ragazze di coach Cominetti. Dopo l’equilibrio iniziale, il tie-break prende la strada delle padrone di casa, che chiudono l’incontro sul 15-10. Con Pistolesi utilizzata solo da subentrante, a supporto dell’inossidabile Grosse Scharmann, MVP con 26 punti, il nuovo acquisto Martinez, 18 punti, e un trittico a quota 11, Pizzolato, Mangani e Brandi. Per coach Giunta, bene Babatunde (15 punti, 4 muri).

Nelle altre sfide, triplo 1-3. L’Itas Trentino subisce la Gruppo Formula 3 Messina nel primo set al PalaRescifina, ma poi prende il pallino del gioco e si impone in quattro set. Non bastano i 25 punti di Zojzi perché dall’altro lato del campo Pamio va a segno 16 volte e un’ottima Marconato chiude a 15 con ben 7 muri. Stesso andamento nella sfida tra la Marsala Volley e il Club Italia: primo set a favore delle biancoblu, poi rimonta delle federali per il successo in quattro set. Solovei MVP con 16 punti, due in più dell’avversaria Vighetto. Infine, colpo grosso della Clerici Auto Concorezzo che espugna il palazzetto della Smi Roma Volley grazie ad una Stival semplicemente imprendibile con 35 punti. A nulla sono serviti i 16 punti di Perovic. Tre punti fondamentali per le brianzole, che agganciano il quinto posto.

Nel Girone B, uno dei pochi turni di campionato senza tie-break. Vittoria preziosissima in quattro set della Nuvolì Altafratte Padova nel big match in casa della Cda Volley Talmassons Fvg. Dopo l’1-1 iniziale, le padovane volano grazie al muro, con 13 blocks vincenti di cui 5 firmati da Bovo, MVP con 15 punti finali, uno in più della compagna Mazzon. Serata no in attacco per le ragazze di coach Barbieri: solo il 13% di efficienza offensiva, Bakodimou è la migliore con 15 punti. Il derby lombardo va invece alla Valsabbina Millenium Brescia, che si impone 3-0 contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Prandi orchestra alla perfezione Kavalenka, 17 punti, e Amoruso, 16, senza mai permettere alle bustocche di rientrare in gioco.

Puglia protagonista negli scontri diretti per la Pool Promozione. Secco 0-3 in casa della Trasporti Bressan Offanengo per l’Olio Pantaleo Fasano, che con Salinas (18 punti) e Korhonen (12) neutralizza Bellia (12) e Zago (18) e non trema nei finali di set. Tre punti pesantissimi, che portano le fasanesi al quarto posto. Cruciale 3-1 per le cugine della Panbiscò Leonessa Altamura, che tengono vivo il sogno di entrare tra le prime cinque battendo la Tenaglia Abruzzo Altino Volley. Krasteva e Bierria tornano determinanti con 27 e 22 punti a testa, Sassolini (14) e Siakretava (13) sono le migliori tra le abruzzesi. Infine, 0-3 della Clai Imola Volley in casa della Volley Modena, con le romagnole brave a portarsi a casa i contesi primo e terzo set, terminati entrambi 23-25. Migliore in campo la libero Gambini, mentre chiudono a 15 punti sia Hoogers che Fusco.

I tabellini-

GIRONE A-

C.B.L. COSTA VOLPINO – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-2 (23-25 25-21 21-25 25-13 15-10) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 6, Mangani 11, Pizzolato 11, Grosse Scharmann 26, Martinez Ortiz 18, Brandi 11, Gamba (L), Fumagalli 3, Favaretto, Dell’amico, Pistolesi. Non entrate: Giani, Busetti (L). All. Cominetti.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Bulaich Simian 13, Riparbelli 5, Bassi 7, Joly 10, Babatunde 15, Avenia 6, Morandini (L), Colombino 8, Perfetto 4, Gianfico 3, Sturniolo. Non entrate: Roserba (L), Maruotti. All. Giunta.

ARBITRI: Mannarino, Grossi.

Durata set: 27′, 27′, 26′, 22′, 14′; Tot: 116′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)

MARSALA VOLLEY – CLUB ITALIA 1-3 (25-17 17-25 17-25 19-25) –

MARSALA VOLLEY: Torok 9, Taje’ 8, Vighetto 14, Kosonen 9, Caserta 6, Ferraro 2, Cicola (L) 1, Varaldo 4, Pozzoni 2, Giuli’, Grippo, Cecchini. All. Giangrossi.

CLUB ITALIA: Susio 7, Quero 11, Magnabosco, Caruso 4, Bovolenta 10, Solovei 16, Regoni (L), Tosini 10, Moss, Peroni, Zanella, Cakovic. All. Cichello.

ARBITRI: Lorenzin, De Nard.

Durata set: 25′, 27′, 24′, 28′; Tot: 104′.

MVP: Maria Solovei (Club Italia)

SMI ROMA VOLLEY – CLERICI AUTO CONCOREZZO 1-3 (23-25 25-20 17-25 20-25) –

SMI ROMA VOLLEY: Biesso 8, Guiducci 3, Angelina 7, Guidi 1, Perovic 16, Bosso 10, Zannoni (L), Pecorari 4, Consoli 1, Baratella, Cantoni, Mason. All. Cuccarini.

CLERICI AUTO CONCOREZZO: Trevisan 5, Veneriano 11, Purashaj 5, Bucciarelli 7, Bernasconi 10, Stival 35, Brambilla (L), Ghezzi 1, Rocca, Da Pos, Rodic, Bizzotto, Bianchi. All. Reali.

ARBITRI: Traversa, Tundo.

Durata set: 30′, 29′, 29′, 28′; Tot: 116′.

MVP: Sara Stival (Clerici Auto Concorezzo)

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA – ITAS TRENTINO 1-3 (25-20 23-25 17-25 18-25) –

GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Felappi 12, Campagnolo 6, Rizzieri, Zojzi 25, Landucci 5, Galic 1, Ferrara (L), Viscioni 12, Colombo 3, Tisma 1, Oggioni. All. Freschi.

ITAS TRENTINO: Giuliani 9, Marconato 15, Monza 3, Pamio 16, Cosi 9, Lazda 12, Laporta (L), Andrich 2, Iob, Ristori Tomberli, Colombo, Guerra, Zeni (L). All. Beltrami.

ARBITRI: De Luca, Palumbo.

Durata set: 31′, 31′, 27′, 29′; Tot: 118′.

MVP: Giulia Marconato (Itas Trentino)

GIRONE B-

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 0-3 (18-25 20-25 20-25) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 8, Caneva, Compagnin 1, Bellia 12, Martinelli 1, Zago 18, Di Mario (L), Ravazzolo 8, Meoni 2, Resmini, Coba, Tommasini

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 4, Salinas 18, Piacentini 4, Korhonen 12, Provaroni 6, Franceschini 6, Vittorio (L), Vinciguerra, Gazzerro (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo. All. Totero. ARBITRI: Magnino, Vangone.

Durata set: 25′, 27′, 27′; Tot: 79′.

MVP: Candela Sol Salinas (Olio Pantaleo Volley Fasano)

VOLLEY MODENA – CLAI IMOLA VOLLEY 0-3 (23-25 19-25 23-25) –

VOLLEY MODENA: Lancellotti, Fusco 15, Credi 6, Nonnati 8, Visentin 6, Guzin 1, Righi (L), Dodi 2, Gerosa 1, Sazzi, Marinucci, Zironi. All. Marone.

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 10, Busolini 10, Foresi, Hoogers 15, Salvatori 5, Malik 11, Gambini (L), Romano, Schena, Vecchi, Novello, Osana (L), Cavalli. All. Bendandi.

ARBITRI: Proietti, De Orchi.

Durata set: 27′, 23′, 26′; Tot: 76′.

MVP: Arianna Gambini ( Clai Imola Volley)

Spettatori: 500.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA 1-3 (23-25 25-16 20-25 19-25) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Rossetto 9, Gannar 8, Scola 3, Bakodimou 15, Molinaro 12, Frosini 11, Mistretta (L), Enneking 1, Cusma, Cassan, Barbazeni, Viola, Lotti, Feruglio (L). All. Barbieri.

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 8, Esposito 9, Bovo 15, Mazzon 14, Fiorio 8, Catania 8, Maggipinto (L), Hanle, Bozzoli, Pedrolli, Romanin, Masetto (L), Moroni, Sposetti Perissinot. All. Sinibaldi.

ARBITRI: Pescatore, Marigliano.

Durata set: 30′, 25′, 26′, 28′; Tot: 109′.

MVP: Laura Bovo (Nuvoli’ Altafratte Padova)

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA – TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY 3-1 (25-23 22-25 27-25 25-17) –

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 22, Pulliero 1, Krasteva 27, Arciprete 14, Soriani 11, Caracuta, Biagini (L), Evola 1, Chiesa, Ungaro, Riva, D’onofrio (L), Serafini, Monitillo. All. Dell’anna.

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Siakretava 13, Murmann 12, Polesello 8, Bagnoli 1, Sassolini 14, Marchesini 11, Tesi (L), Ndoye 9, Trampus 3, Passaro 1, Monaco, Fini (L), Farelli, Pili. All. Ingratta.

ARBITRI: Di Bari, Pasciari.

Durata set: 28′, 27′, 32′, 25′; Tot: 112′.

MVP: Alessia Arciprete (Panbisco’ Leonessa Altamura)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-20 25-17 25-22) –

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 8, Modestino 3, Prandi, Amoruso 16, Olivotto 9, Kavalenka 17, Parrocchiale (L), Struka, Schillkowski, Orlandi, Arici, Vittorini. All. Solforati.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 7, Taborelli 9, Orlandi 6, Talarico 6, Sassolini 2, Longobardi 9, Blasi (L), Ternava 4, Nella 1, Rebora, Aina (L), Sormani, Alberti. All. Tettamanti.

ARBITRI: Stellato, Galletti.

Durata set: 24′, 28′, 25′; Tot: 77′.

MVP: Vittoria Prandi (Valsabbina Millenium Brescia)

GIRONE A-

I RISULTATI-

C.B.L. Costa Volpino-Narconon Volley Melendugno 3-2 (23-25, 25-21, 21-25, 25-13, 15-10)

Marsala Volley-Club Italia 1-3 (25-17, 17-25, 17-25, 19-25)

SMI Roma Volley-Clerici Auto Concorezzo 1-3 (23-25, 25-20, 17-25, 20-25)

Gruppo Formula 3 Messina-Itas Trentino 1-3 (25-20, 23-25, 17-25, 18-25)

Ha riposato: E’piu’ Casalmaggiore

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 35 (12 – 2); Itas Trentino 30 (10 – 4); Narconon Volley Melendugno 30 (10 – 4); SMI Roma Volley 28 (9 – 5); Gruppo Formula 3 Messina 16 (6 – 8); Clerici Auto Concorezzo 16 (5 – 10); Marsala Volley 14 (4 – 10); Club Italia 13 (5 – 10); E’piu’ Casalmaggiore 10 (3 – 11);

IL PROSSIMO TURNO-11/01/2026 Ore 17.00-

Narconon Volley Melendugno – Itas Trentino

C.B.L. Costa Volpino – Club Italia

SMI Roma Volley – Marsala Volley

E’piu’ Casalmaggiore – Gruppo Formula 3 Messina Si gioca il 10/01/2026 Ore16.00

Riposa: Clerici Auto Concorezzo

GIRONE B-

I RISULTATI-

Trasporti Bressan Offanengo-Olio Pantaleo Volley Fasano 0-3 (18-25, 20-25, 20-25)

Volley Modena-Clai Imola Volley 0-3 (23-25, 19-25, 23-25)

Cda Volley Talmassons Fvg-Nuvoli’ Altafratte Padova 1-3 (23-25, 25-16, 20-25, 19-25)

Panbisco’ Leonessa Altamura-Tenaglia Abruzzo Altino Volley 3-1 (25-23, 22-25, 27-25, 25-17)

Valsabbina Millenium Brescia-Futura Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-20, 25-17, 25-22)

LA CLASSIFICA-

Cda Volley Talmassons Fvg 38 (13 – 3); Valsabbina Millenium Brescia 37 (12 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 36 (12 – 4); Olio Pantaleo Volley Fasano 24 (8 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 23 (7 – 9); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 21 (7 – 9); Clai Imola Volley 20 (8 – 8); Panbisco’ Leonessa Altamura 20 (6 – 10); Trasporti Bressan Offanengo 16 (5 – 11); Volley Modena 5 (2 – 14).

Il PROSSIMO TURNO-11/01/2026 Ore 17.00-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Trasporti Bressan Offanengo Si gioca il 10/01/2026 Ore18.30

Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Modena

Olio Pantaleo Volley Fasano – Cda Volley Talmassons Fvg Ore 15.00

Futura Giovani Busto Arsizio – Panbisco’ Leonessa Altamura (Si gioca il 10/01/2026 Ore17.00

Clai Imola Volley – Valsabbina Millenium Brescia