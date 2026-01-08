L'VIII edizione del Memorial Scozzese alle piemontesi del Monvì Bam 

ROMA -Le emozioni e la commozione accoppiate ad un livello tecnico molto anno sono stati gli ingredienti dell' 8a edizione del Memorial Andrea Scozzese organizzato a Roma dal Volleyrò Casal de' Pazzi per ricordare, a dieci anni dalla prematura scomparsa, lo storico dirigente romano che prima di altri ha visto la pallavolo in maniera lungimirante e visionario, Scozzese negli anni è stato capace di lasciare un’impronta profonda e duratura nel movimento volley. Insieme con Armando Monini, traendo spunto dall’amicizia tra le figlie pallavoliste, ebbe l’intuizione di quella che allora sembrava solo un sogno ma che si è invece trasformata in un qualcosa di unico, un faro di qualità nel panorama del volley giovanile italiano. La moglie di Andrea, la signora Simona ha presenziato alle finali insieme con la figlia, premiando il Mondovì vincitore.

Hanno partecipato otto squadre under 14

Otto tra le migliori squadre Under 14 d’Italia si sono affrontate in due intensi giorni di gare, offrendo uno spettacolo di altissimo livello tecnico e grande correttezza sportiva, davanti a un folto e caloroso pubblico che ha accompagnato ogni fase del torneo.

A conquistare il trofeo è stata Monvì Ba, protagonista di un percorso netto, culminato nella vittoria in una finale tutta piemontese contro MTS Club 76 Chieri, al termine di una partita di alto tasso tecnico che ha rappresentato al meglio lo spirito del Memorial.

Coach talk e la condivisione di Daniele Cassioli

Oltre all’aspetto agonistico, il torneo si è distinto anche per i numerosi eventi collaterali che hanno arricchito l’esperienza sportiva, rafforzando il valore educativo e culturale della manifestazione.

Grande partecipazione per il Coach Talk, momento di confronto e formazione che ha coinvolto tutti i tecnici presenti, favorendo lo scambio di idee, metodologie e visioni sulla crescita del volley giovanile.

Particolarmente intensa e toccante la Set and Match Night, durante la quale Daniele Cassioli, atleta non vedente pluricampione mondiale, ha raccontato la propria storia alle giovani pallavoliste. Un racconto autentico e profondo, capace di trasmettere un messaggio di resilienza, inclusione, determinazione e amore per lo sport, lasciando un segno indelebile nelle ragazze e negli addetti ai lavori.

Numerose le voci dei protagonisti (al PalaExperience anche Luciano Cecchi, Gianni Avalle, Vittorio Sacripanti, Andrea Burlandi), che hanno sottolineato il valore del Memorial.

Le parole Armando Monini, patron di Volleyrò

«Il Memorial Scozzese non è solo un torneo, ma un laboratorio di futuro per la pallavolo italiana. Qui si respira cultura sportiva, passione, rispetto e visione. Andrea credeva profondamente nei giovani e in un volley capace di formare persone prima ancora che atlete: ogni edizione che cresce è la dimostrazione che la sua idea era giusta».

Le parole di Claudio Martinelli, presidente FIPAV Roma

«Partecipare a questo Memorial non è solo un momento istituzionale, ma il modo di ricordare un amico e un grande dirigente visionario del volley. Andrea ha ideato un progetto di cui oggi non può godere appieno i frutti, ma che sta trasformando il volley giovanile italiano. Sarebbe sicuramente fiero di vedere campionesse olimpiche passate per questo percorso ed è proprio perché oggi manca molto che è doveroso continuare a ricordarlo».

Le parole di Andrea Ebana, coordinatore del Memorial Scozzese

«È stata una tre giorni molto intensa, in cui tutte le squadre hanno dato il massimo, offrendo un livello tecnico altissimo. Siamo orgogliosi di poter continuare e migliorare questo appuntamento tradizionale: ci sembra il modo più autentico e concreto per onorare la memoria di Andrea Scozzese ».

Le parole di Laura Bruschini, direttore sportivo di Volleyrò

«Vedere queste ragazze in palestra, con la loro energia, il loro entusiasmo e la loro voglia di migliorarsi, è il segnale più bello della vitalità di questo Memorial. È esattamente ciò che appassionava Andrea: i giovani, il loro sorriso, la passione autentica per la pallavolo. Continuare a offrire loro occasioni di crescita sportiva e personale significa camminare sul solco dei valori che Andrea Scozzese ci ha lasciato».

Le finali dell’ottavo Memorial Scozzese

Finale 7/8 posto – Campo 2: Uyba – New Project Livorno 2-0

Finale 5/6 posto – Campo 1: Vol-Lei – CQT 2-1

Semifinale – 1A vs 2B – Campo 1: Monvì Bam – Cutrofiano 2-0

Semifinale – 1B vs 2A – Campo 2: Mts Club 76 – Volleyrò 2-0

Finale 3/4 posto – Cutrofiano-Volleyrò 2-0

Finale 1/2 posto – Campo Unico – Monvì Bam – Mts Club 76 2-0

LA CLASSIFICA-

Monvì Bam (Piemonte)

Mts Club 76 (Piemonte)

Cutrofiano Volley (Puglia)

Volleyrò (Lazio)

Vol Lei Academy Volpiano (Piemonte)

CQT Roma (Lazio)

UYBA (Lombardia)

New Project Livorno (Toscana)

La prima fase era andata così:

Girone A: Volleyrò-Livorno 2-0, Volpiano-Mondovì 0-2, Volleyrò-Volpiano 2-1, Mondovì-Livorno 2-0, Volpiano-Livorno 2-0, Volleyrò-Mondovì 0-2.

Girone B: Uyba-Cqt 0-2, Cutrofiano-Club 76 1-2, Uyba-Cutrofiano 0-2, Club 76 – Cqt 20, , Uyba-Club 76 0-2, Cutrofiano-Cqt 2-0.