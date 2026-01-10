Tuttosport.com
Volley Mercato: Rachele Rastelli firma per Casalmaggiore

L'opposta, classe '99 proveniente da Messina, è in via di recupero dopo l'infortunio addominale che la ha afflitta nella prima fase della stagione. Nel suo curriculum anche diversi brillanti campionati negli Usa
2 min
RastelliE’più
Volley Mercato: Rachele Rastelli firma per Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (CREMONA)-L’abbiamo vista per la prima volta in Baslenga in occasione dell’allenamento congiunto con Ostiano poco prima della fine del 2025, da lì ha iniziato ad allenarsi aggregandosi alla squadra per recuperare da un infortunio addominale ed ecco arrivata l’ufficialità: Rachele Rastelli è una giocatrice della E’più Casalmaggiore! Rachele, sempre più vicina alla ripresa dall’infortunio, più volte premiata come miglior opposta e miglior marcatrice nei campionati americani, vestirà la maglia numero 22.

LA CARRIERA-

Opposta classe 1999, Rastelli cresce nelle fila dell’Energy Volley di Parma, sua città natale, per poi approdare a Novara e Monza prima di intraprendere un’importate esperienza a stelle e strisce con la maglia della Saint John che la vede calcare i campi americani dalla stagione 2018/2019 fino alla 2022/2023. Da lì Rachele torna in Italia prima vestendo la maglia di Melendugno e poi quella di Perugia. La stagione in corso è iniziata per Rastelli in Sicilia tra le fila di Messina per poi approdare sulle sponde del Po a Casalmaggiore.

Le parole di Rachele Rastelli

« Ringrazio Casalmaggiore per la fiducia dimostrata già dai primi giorni! Io sto bene, sto lavorando sodo con l’aiuto dello staff e della società per rientrare dall’infortunio. L’ambiente è molto positivo e non vedo l’ora di essere presto in campo con le ragazze per combattere e raggiungere insieme i prossimi obiettivi stagionali!” Queste le prime parole dell’opposta parmigiana in maglia rosa ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

