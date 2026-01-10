Casalmaggiore travolgente nell'anticipo con Messina

VIADANA (MANTOVA)-Nell'anticipo della penultima di Regular Season l'E’più Casalmaggiore si traveste da grande travolgendo in tre set 3-0 (25-14, 25-17, 25-19) una spaesata Gruppo Formula 3 Messina in giornata decisamente no.
Punti potenzialmente d’oro per la formazione Casalasca intanto per la classifica in questo momento ma anche per quella che sarà la seconda parte del campionato, sarà l’ultima di regular season a definire quanti punti Casalmaggiore avrà. Ottimo l’esordio di Dumancic che bagna la sua prima con una buonissima prestazione (7 punti personali di cui un muro e un ace), la difesa in generale è sugli scudi capitanata da Faraone e Ravarini.
Primo set. La partita inizia in tinte rosa nero, la difesa e l’attacco di Casalmaggiore funzionano bene si da subito e così le padrone di casa mantengono saldo il controllo della partits. Bel passante in parallelo di Vazquez che trova il 20-12. L’invasione dalla seconda linea fischiata alle ospiti regala il 22-13 a Casalmaggiore. Le ospiti trovano dal centro il 14-22 ma che due salvataggi di Faraone! Ci pensa Dumancic a ristabilire le distanze, stacca ad un piede e fa 23-14, il suo ace poi trova la palla del set, 24-14. Due ottimi salvataggi di Ravarini e Capitan Costagli chiude 25-14. Top scorer: Vazquez 6, Viscioni 3
Secondo set. Ravarini apre la seconda frazione, 1-0, l’infrazione di Rizzieri fa 2-0 e l’ace di Costagli chiude il break 3-0. Vazquez poi trova il 4-0 e costringe coach Freschi al time out. Nwokoye sale e fa 5-1. Vincente il mani out di Ravarini, 6-3. L’ace di Vazquez sigla il punto dell’8-4. La diagonale di Ravarini è potente e fa 10-6, il murone di Capitan Costagli su Campagnolo allunga, 11-6. Le ospiti accorciano e si portano sul 10-14, time out per coach Cuello. Al ritorno in campo il primo tempo di Dumancic è vincente, 15-10, il successivo ace di Ravarini fa 16-10. Viscioni ci prova ma capitan Costagli è ben appostata, 18-12. Dumancic trova il 20-12. Dumancic piazza la sua fast e non ce n’è per nessuno, 21-14. Messina trova il 17-21, coach Cuello deve chiamare time out. Si torna in campo e la palletta di Costagli è efficace, 22-17, il primo tempo poi di Nwokoye chiude un’azione lunga e complicata, 23-17. L’invasione a rete di Rizzieri fa 24-17, l’invasione di Felappi chiude 25-17. Top scorer: Costagli e Ravarini 5, Zojzi 5
Terzo set. Nwokoye apre il terzo set con un bel primo tempo, 1-0, Zojzi pareggia i conti con un mani out, 1-1. Le avversarie passano in vantaggio per un’invasione a rete fischiata a Nwokoye, il muro siculo poi mura Ravarini e fa 3-1. L’attacco out di Ravarini fa 6-1 per le ospiti e coach Cuello è costretto al time out. Si torna in campo e Messina manda out la propria battuta, 2-6, Vazquez poi mette in difficoltà la difesa ospite e Nwokoye ne approfitta, 3-6. Mani out efficace di Ravarini, 4-7, l’errore in attacco di Viscioni fa 5-7. Grande mani out di Vazquez che porta le sue sul 6-7. Ravarini costringe all’errore in difesa le giallo rosse, 7-8. La fast di Dumancic è sentenza, 8-9, si gioca sull’equilibrio, l’errore in costruzione delle ospiti pareggia i conti, 9-9. Palla morbida ma velenosa di capitan Costagli, 10-11, il muro di Nwokoye su Felappi poi pareggia i conti 11-11. Nwokoye stacca ad un piede e la difesa non contiene, 12-12, il successivo ace di Pasquino porta avanti le rosa 13-12. Gran palla di Pasquino per Nwokoye che non ci pensa neanche, buco per terra nei tre metri e 15-14, la stessa centrale trova il 16-14 con un ace, time out per coach Freschi. Infrazione a rete fischiata a Viscioni, 19-16. Il primo tempo fulmineo di Dumancic toglie le castagne dal fuoco e costringe Messina al time out, 20-17. Ravarini mette la palla tra muro e rete con una pipe devastante, 21-18, con lo stesso tipo di attacco poi ci pensa Vazquez, 22-18. Arriva anche il monster block di Costagli, 23-18, Zojzi accorcia. Capitan Costagli trova il 24-19, l’infrazione a rete ospite chiude 25-19!
I protagonisti-
Chiara Costagli ( E’più Casalmaggiore) « Siamo molto contente di questa gara finita tre a zero. Sapevamo che non sarebbe stata facile perchè tutte le squadre in questo momento sono veramente imprevedibili. Ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo lavorato duramente durante la settimana..ha funzionato tutto, a partire dalla battuta e dal muro. Ci eravamo detto che questi due fondamentali dovevano funzionare sin da subito. Sicuramente si è visto che il gruppo si sta unendo sempre di più e questo è un valore aggiunto sia per la squadra che per il risultato. Sono orgogliosa di tutte le mie compagne perchè stiamo lavorando bene…avanti tutta per le prossime gare ».
Il tabellino-
E’PIU’ CASALMAGGIORE – GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: 3-0 (25-14, 25-17, 25-19)
E’PIU’ CASALMAGGIORE: Pasquino 3, Ravarini 13, Nwokoye 9, Dumancic 7, Costagli (K) 12, Vazquez 10, Faraone (L). Non entrate: Mattioli, Nosella, Morandi, Neri, Stafoggia, Rastelli, Kovalcikova (L) . All. Cuello-Beccari
GRUPPO FORMULA 3 MESSINA: Rizzieri, Viscioni 12, Landucci 1, Campagnolo 4, Zojzi 9, Felappi 5, Ferrara M. (KL), Tisma 4, Galic 1, Oggioni, Colombo 1. All. Freschi-Ferrara F.
Durata set: 24′, 23′, 24′. Tot: 71′
Arbitri: Usai Piera, Laghi Marco
MVP: Valeria Vazquez Gomez (èpiù Casalmaggiore)
Spettatori: 371