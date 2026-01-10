Altamura corsara sul campo della Futura

Partita coraggiosa e solida per le pugliesi, che partono forte vincendo i primi due set 19-25, vanno k.o. 25-23 nel terzo ma poi hanno la forza di riprendere in mano l’incontro e conquistare i tre punti con il punteggio di 21-25 al quarto gioco. Oltre alle solite Krasteva e Bierria, 23 e 18 punti, protagonista anche la centrale Pulliero, 12 punti con 5 muri, e la regista Caracuta, nominata MVP grazie alla precisa distribuzione offensiva che ha reso vane le difese bustocche, nonostante i 20 punti di Taborelli.

Avvio gelido come la temperatura all’interno della Soevis Arena, con le ospiti subito avanti grazie a Krasteva e agli errori bustocchi (1-6). Le Cocche cercano di scuotersi sulla spinta di Longobardi ma la Panbiscò risponde colpo su colpo e mantiene sempre un buon margine di vantaggio (6-12, 10-17). La scossa arriva col turno dai 9 metri di Ternava, che con 2 ace a fila prova a rimettere in partita le sue (14-18). Le pugliesi piazzano un break di 0-3 (2 ace di Arciprete per il 14-21) ma il set si accende ulteriormente in vista del traguardo, con Farina a fare la voce grossa a muro (18-22) e l’ace di Sassolini a tenere accese le speranze (19-22). È però un attacco da posto 4 di Bierria a chiudere la frazione.

C’è equilibrio nella seconda frazione (5-5) e sono le biancorosse a prendere l’iniziativa lavorando bene in battuta e trovando maggior efficacia in attacco (8-5, 11-8, 13-10). Altamura non perde la calma e ricuce ogni volta lo strappo con le soluzioni di Bierria e Krasteva (13 pari). Coach Tettamanti inserisce Orlandi al posto di Ternava ma è la Panbiscò a mostrare maggior fiducia, tanto che arriva il sorpasso (14-16) ed anche il +3 (15-18 con ace di Soriani). Busto Arsizio accusa il colpo e vede allontanarsi le avversarie che con un altro ace, questa volta di Pulliero, scappano sul 18-23 e poi mettono il punto esclamativo grazie all’errore di Taborelli.

Il tecnico di casa nel terzo set conferma in campo Orlandi ma sceglie Talarico al posto di Rebora e le Cocche ripartono a testa bassa. Le due squadre procedono a braccetto per una buona parte del parziale (4-3, 7-6, 10-9) ma il primo tentativo di allungo porta la firma della Futura, che con Orlandi a spingere al servizio scappa via (13-9). Due ace di Sassolini danno ulteriore spinta alle padrone di casa (17-12), che si scrollano finalmente di dosso la tensione (19-13). Il set sembra in controllo ma sul 22-16 Altamura mette paura alle Cocche con un break di 0-4 che vale il 22-20. Un muro di Arciprete fissa il 23-22, Farina si procura il set-point (24-22) ed è Taborelli a mettere al sicuro la frazione.

Le bustocche nel quarto parziale escono meglio da blocchi con un bel break (5-1) ma la Leonessa ricuce in fretta e impatta a quota 7, aprendo ad un nuovo testa a testa. Le ospiti ci credono e mettono la testa avanti col muro di Bierria (9-12); la Futura sa farsi trovare pronta la prima volta (13 pari) ma arriva una seconda spallata delle pugliesi: 13-17 con Bierria, 15-19 con un attacco nei 2 metri di Krasteva. Le biancorosse lottano su ogni palla (Orlandi per il 19-20), ancora Bierria tiene avanti le sue con una “palletta” che vale 20-23 e nel finale concitato (attacco di Longobardi del 21-24 prima out poi in) è Krasteva a scrivere la parola fine sul match.

I protagonisti-

Alice Farina (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Sono uscite le nostre difficoltà. Anche quando siamo in vantaggio di alcuni punti non riusciamo a prendere fiducia, figuriamoci quando partiamo sotto come nel primo set. Era una partita fondamentale ed un altro nostro limite è il riuscire a lavorare sotto stress. Per la prossima gara contro Modena non ci sono più scuse, devono essere tre punti per tenere viva una chance di accedere alla Pool Promozione ».

Valeria Caracuta (Panbiscò Leonessa Altamura)-« Sapevamo che questo sarebbe stato un campo complicato ma volevamo portare a casa punti perchè adesso inizia la fase calda della stagione. Sono contenta perchè abbiamo fatto una gara concreta e vogliamo continuare a lottare per provare a fare qualcosa di buono. La classifica è corta e adesso è arrivato il momento in cui chi ci crede di più e chi lotta può raggiungere l’obiettivo ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA 1-3 (19-25 19-25 25-23 21-25)–

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Longobardi 13, Farina 11, Taborelli 20, Ternava 4, Rebora 2, Sassolini 3, Blasi (L), Orlandi 7, Talarico 2, Sormani, Nella, Aina (L), Alberti. All. Tettamanti.

PANBISCO’ LEONESSA ALTAMURA: Bierria 18, Pulliero 12, Krasteva 23, Arciprete 11, Soriani 7, Caracuta, Biagini (L), Serafini, Monitillo, Chiesa, Ungaro, Riva, Evola, D’onofrio (L). All. Dell’anna.

ARBITRI: Giorgianni, Mancuso.

Durata set: 23′, 26′, 27′, 26′; Tot: 102′.

MVP: Valeria Caracuta (Panbisco’ Leonessa Altamura)

Spettatori: 300