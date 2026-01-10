Altino batte Offanengo e resta in corsa per la Pool Promozione

La top scorer dell’incontro è Viktoryia Siakretava, autrice di 23 punti (48%). In doppia cifra per le padrone di casa anche Adji Ndoye e Dalila Marchesini, con 11 punti a testa. Sette punti ciascuno per Maia Monaco (41% in attacco e due muri) e Alice Trampus. Fondamentale l’apporto in seconda linea di Tesi, Sassolini e Murmann, utile a consentire l’ispirata regia di Viola Passaro, premiata MVP dell’incontro. Per Offanengo, Nardelli chiude con 13 punti, le fa eco Sara Bellia con 12 e la coppia di centrali Caneva e Martinelli, autrici di 16 punti in due. Restano dunque vivi i sogni di gloria per la formazione chietina, che si giocherà l’accesso alla Pool Promozione nell’ultima gara della regular season, prevista per domenica prossima contro la CDA Talmassons. Offanengo invece farà visita a Altamura.

Capitan Sassolini mette in rete il primo servizio, rimedia Marchesini dal centro. Due punti di Caneva e il muro di Nardelli portano il punteggio sull’1-4. Sassolini rimedia in attacco, Siakretava inizia a scaldare il braccio (5-8). Sassolini e Bellia si scambiano errori in battuta, Nardelli firma il mani out del 6-11. Zago mette in rete una diagonale (8-12), Murmann in parallela firma il -3. La stessa canadese sbaglia dai nove metri, poi il muro di Martinelli fissa il 10-16. Coach Ingratta inserisce Passaro, Ndoye e Trampus ma Offanengo non alza il piede dall’acceleratore e spinge con Compagnin e Martinelli sull’11-20 del timeout Ingratta. Marchesini prova a caricare le sue con due muri vincenti, Bellia in parallela realizza il 13-21. Caneva risponde al muro di Passaro per il 15-23, la doppia di Murmann consegna nove palle set alle ospiti. Il tocco di seconda di Giorgia Compagnin chiude il set sul 19-25.

Siakretava inaugura il secondo periodo, poi regala l’1-2 alle neroverdi. L’opposto bielorusso accorcia sul 4-5 e poi impatta. Il primo tempo di Marchesini e l’errore in attacco di Bellia rimettono avanti Altino sul 7-6. La stessa attaccante veneta si fa subito perdonare con l’attacco successivo, Siakretava pareggia sul 9-9. Monaco in fast replica all’attacco di Nardelli, la centrale bustocca firma anche il muro del 12-11. Zago va lunga da posto 2 (14-12), Nardelli trova il mani out del 15-14, sul +2 firmato Marchesini, coach Collina richiama le sue. Siakretava prosegue la marcia, ben innescata da Passaro, Bellia non trova il tocco del muro chietino e regala il 18-15. Offanengo ricuce grazie al servizio fuori misura di Marchesini e all’invasione di Passaro, Monaco (5 col 42%) alza il muro del 19-17 e passa con la b del 20-18. Meoni vanifica l’attacco precedente di Nardelli, la Tenaglia mette la freccia sul 23-19. Siakretava (8, 57%) fornisce in pipe cinque set points ad Altino, Nardelli e Caneva mettono pressione alle abruzzesi (24-23). Sara Bellia mette fuori la pipe del pareggio: 25-23, 1-1.

Nardelli riprende le ostilità. Ndoye muove il tabellino per la Tenaglia, poi Zago, Caneva e Bellia fissano l’1-5 del timeout Ingratta. Siakretava ricuce il gap sul 3-7 e sul 6-8, Trampus insiste sul 7-9. Bellia porta Offanengo in doppia cifra, poi esagera col servizio, 8-11. L’invasione di Marchesini e il muro di Compagnin portano al 10-14. Zago concede qualche errore (in attacco e al servizio), così Altino si avvicina sul 14-15 del timeout Collina. Siakretava resta in scia (-1), Bellia piega la difesa di Ndoye per il 16-18. Martinelli rimedia al servizio errato di Bellia, Nardelli non supera il nastro da posto 4, 18-20. Adji Ndoye, prima in parallela poi in diagonale rimette in parità il punteggio. Siakretava (7 col 37%) alza il muro su Nardelli del 22-21, poi spinge di forza il pallone del +2. Zago forza la diagonale regalando il 24-21alla Tenaglia, Adji Ndoye (4, 38%) porta Altino sul 2-1 con una diagonale da posto 2.

Ndoye riprende da dove ha lasciato, ovvero firmando due punti. Monaco e Siakretava provano a lanciare subito la Tenaglia sul 5-2. Ndoye insiste con la dolce pipe del 6-3, poi rimedia a una ricezione rivedibile con il punto del 7-5. Marchesini risponde all’attacco di Nardelli con il muro del 9-6, Caneva accorcia col rigore del -1. Trampus riporta Altino a +3 e coach Collina mette le mani a T. Marchesini si prende il rigore del 12-9, Siakretava in parallela mette giù il 13-10. Passaro spinge il colpo del +5, Martinelli a muro si riavvicina sul 15-13 e coach Ingratta richiama le sue. Monaco e Marchesini riportano avanti la Tenaglia sul 18-15, sull’errore di Nardelli è coach Collina a fare il punto con le neroverdi. Il timeout giova alle ospiti che si riavvicinano con Zago sul -1, poi Nardelli non trova il campo in parallela regalando il 21-18 alle frentane. Resmini mette in difficoltà la ricezione di casa, Siakretava sale in cattedra con la botta del 22-20. Alice Trampus trova il mani out del 23-21, Siakretava fa ombra sopra il nastro e consegna tre match points alla Tenaglia. Zago mette in rete il punto del 25-21 finale.

I protagonisti-

Alice Trampus (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)- « Sapevamo che saremmo andate incontro ad una squadra molto ostica, il loro gioco è pulito ed hanno diversi colpi, sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà, dalla nostra parte siamo state molto brave a gestire le situazioni difficili e ad imporre il nostro gioco. Abbiamo fatto un po’ fatica nel primo set, ma una volta stabilizzati errori e particolari siamo riusciti a portare a casa la partita ».

Fabio Collina (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Peccato perché avremmo potuto portare a casa punti per come stavamo giocando, abbiamo disputato una buona partita nel suo complesso, ma purtroppo ci sono mancate la pazienza e soprattutto la lucidità quando eravamo in vantaggio. Quando arriviamo punto a punto abbiamo commesso troppi errori e quindi abbiamo fatto fatica, inoltre non abbiamo avuto pazienza nel cambiare i colpi. Sono convinto che una partita del genere con pazienza e spingendo per tutto l'incontro si sarebbe potuta portare a casa ».

Il tabellino-

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY - TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 3-1 (19-25 25-23 25-23 25-21) –

TENAGLIA ABRUZZO ALTINO VOLLEY: Sassolini 1, Marchesini 11, Siakretava 23, Murmann 2, Polesello, Bagnoli, Tesi (L), Ndoye 11, Monaco 7, Trampus 7, Passaro 4, Farelli, Fini (L). All. Ingratta.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Bellia 12, Martinelli 7, Zago 8, Nardelli 13, Caneva 9, Compagnin 4, Di Mario (L), Ravazzolo 2, Resmini 1, Tommasini, Meoni, Coba. All. Collina.

ARBITRI: Faia, D'Argenio.

Durata set: 26', 31', 33', 27'; Tot: 117'.

MVP: Viola Passaro (Tenaglia Abruzzo Altino Volley)