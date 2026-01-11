Costa Volpino tira un sospiro di sollievo, Brescia in vetta al Girone B

Nel Girone A, ben tre tie-break in altrettante partite. Soffre la capolista Cbl Costa Volpino ma alla fine supera 3-2 il Club Italia, con il 16-14 del tie-break. Bella partita delle azzurrine, l’ultima di Regular Season visto il riposo della prossima settimana: due volte in vantaggio ma due volte riprese dalle padrone di casa, l’ultima volta ai vantaggi del quarto gioco, vinto 26-24. Non bastano i 24 punti di una super Susio tra le federali, dall’altro lato del campo Grosse Scharmann ne mette a segno 21 e Martinez 17 (4 muri).

Cinque set anche in Puglia tra la Narconon Volley Melendugno e l’Itas Trentino. Le pugliesi vincono primo e terzo set (25-21 e 25-23), le trentine il secondo al fotofinish (21-25) e il quarto di gran carriera (13-25). Il tie-break è un’altalena di emozioni, ma il punto esclamativo finale lo mette la squadra di coach Beltrami ai vantaggi 15-17. Pamio, 24 punti, e Lazda, 23, fanno fuoco e fiamme in attacco, neutralizzando i 16 di Bassi, i 15 di Babatunde e Bulaich e 14 di Riparbelli. Infine, successo in rimonta della SMI Roma Volley che, sotto 0-2 contro la Marsala Volley, ribalta le siciliane e si prende i due punti con il 15-12 del tie-break. Straripante la prova dell’opposta Perovic, top scorer di giornata con 36 punti. Tra le avversarie, che rimangono a distanza di un punto dalle cugine di Messina, quinte, 20 punti per Vighetto e 19 per Kosonen.

Nel Girone B, colpo che vale la Pool Promozione per l’Olio Pantaleo Fasano, che alla prima esperienza in Serie A2 conquista l’accesso tra le migliori dieci grazie al bellissimo 3-1 rifilato alla capolista Cda Volley Talmassons FVG, alla terza sconfitta consecutiva. Dopo il primo set vinto 25-17, le friulane pareggiano i conti con il 18-25 del secondo, ma poi non riescono a frenare l’avanzata delle pugliesi, che fanno male con Salinas (18 punti) e Korhonen (14), rendendo vane le prestazioni di Frosini (17) e Bakodimou (15). Un k.o. che manda in vetta la Valsabbina Millenium Brescia, corsara in casa della Clai Imola Volley in tre set. Le romagnole non riescono mai a frenare le bresciane, che volano sulle ali di Kavalenka (17) e Amoruso (13) facendosi preferire in attacco (30% di efficienza contro 12%). Imola abbandona il sogno Pool Promozione nonostante i 12 punti di Hoogers e Malik.

Infine, successo in quattro set per la Nuvolì Altafratte Padova contro la Volley Modena. Grazie ai tre punti conquistati, anche le ragazze di coach Sinibaldi superano in classifica Talmassons, avversaria il prossimo mercoledì nelle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa A2. A Trebaseleghe, le padrone di casa vincono i primi due set, lasciano il terzo alle emiliane ma poi chiudono i giochi con una grande rimonta dal 16-21 al 25-23. Tanti contributi diversi, anche dalla panchina, per le padovane, la migliore è sempre Lisa Esposito, MVP con 16 punti. Per Modena, brillano Fusco (18) e Nonnati (17).

I tabellini-

GIRONE A-

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – ITAS TRENTINO 2-3 (25-21 21-25 25-23 13-25 15-17) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Joly 11, Babatunde 15, Avenia 5, Bulaich Simian 15, Riparbelli 14, Bassi 16, Morandini (L), Perfetto 3, Gianfico 1, Quarta (L), Maruotti, Sturniolo, Roserba, Colombino. All. Giunta.

ITAS TRENTINO: Giuliani 8, Marconato 12, Monza 6, Pamio 24, Cosi 6, Lazda 23, Laporta (L), Colombo, Guerra, Andrich, Zeni (L), Iob, Ristori Tomberli. All. Beltrami.

ARBITRI: Pazzaglini, Bonomo.

Durata set: 26′, 27′, 27′, 24′, 22′; Tot: 126′.

MVP: Irbe Lazda (Itas Trentino)

C.B.L. COSTA VOLPINO – CLUB ITALIA 3-2 (22-25 25-19 17-25 26-24 16-14) –

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’orto 4, Mangani 15, Pizzolato 13, Favaretto 5, Martinez Ortiz 17, Giani 8, Gamba (L), Grosse Scharmann 21, Brandi 2, Dell’amico, Pistolesi. Non entrate: Fumagalli, Busetti (L). All. Cominetti.

CLUB ITALIA: Caruso 11, Bovolenta 9, Solovei 13, Susio 24, Quero 8, Magnabosco, Regoni (L), Peroni 10, Moss 9, Spaziano 3. Non entrate: Sari, Spada (L), Zanella, Cakovic. All. Cichello. ARBITRI: Peccia, Miggiano.

Durata set: 25′, 22′, 22′, 28′, 19′; Tot: 116′.

MVP: Lena Grosse Scharmann (C.B.L. Costa Volpino)

SMI ROMA VOLLEY – MARSALA VOLLEY 3-2 (25-27 23-25 25-22 25-20 15-12) –

SMI ROMA VOLLEY: Guiducci 4, Angelina 6, Guidi 7, Perovic 36, Bosso 13, Consoli 4, Zannoni (L), Biesso 6, Pecorari 3, Cantoni 1, Mason, Baratella. All. Cuccarini.

MARSALA VOLLEY: Kosonen 19, Caserta 11, Ferraro 6, Torok 3, Taje’ 5, Vighetto 20, Cicola (L), Pozzoni 12, Varaldo 2, Cecchini 1, Grippo, Giuli’. All. Giangrossi.

ARBITRI: Martini, Viterbo.

Durata set: 34′, 31′, 31′, 29′, 19′; Tot: 144′.

MVP: Gaia Guiducci (Smi Roma)

GIRONE B-

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA – VOLLEY MODENA 3-1 (25-17 25-22 18-25 25-23) –

NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA: Stocco 8, Esposito 16, Bovo 1, Mazzon 9, Bozzoli 10, Moroni 6, Sposetti Perissinot (L), Hanle 6, Pedrolli 6, Catania 2, Romanin 2, Maggipinto, Andoniu (L), Fiorio. All. Sinibaldi.

VOLLEY MODENA: Lancellotti 1, Fusco 18, Gerosa 3, Nonnati 17, Visentin 12, Marinucci 4, Righi (L), Credi 5, Guzin 3, Dodi, Zironi, Sazzi. All. Marone.

ARBITRI: Sessolo, Maran.

Durata set: 23′, 28′, 23′, 28′; Tot: 102′.

MVP: Erika Esposito (NUVOLI’ ALTAFRATTE PADOVA)

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-1 (25-17 18-25 25-20 25-22) –

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Muzi 3, Salinas 18, Piacentini 9, Korhonen 14, Provaroni 11, Franceschini 2, Vittorio (L), Pixner, Negro, Soleti, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L). All. Totero.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Gannar 11, Scola 2, Bakodimou 15, Molinaro 13, Frosini 17, Enneking 5, Mistretta (L), Rossetto 1, Lotti 1, Cassan, Barbazeni, Viola, Feruglio (L), Cusma. All. Barbieri.

ARBITRI: Gaetano, Ayroldi.

Durata set: 24′, 33′, 29′, 28′; Tot: 114′.

MVP: Federica Piacentini (Olio Pantaleo Volley Fasano)

CLAI IMOLA VOLLEY – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (18-25 19-25 18-25) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 3, Busolini 3, Foresi 1, Hoogers 12, Salvatori 3, Malik 12, Gambini (L), Novello 2, Romano 2, Vecchi 1, Morotti, Osana, Cavalli, Schena. All. Bendandi.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Michieletto 1, Modestino 7, Prandi 3, Amoruso 13, Olivotto 11, Kavalenka 17, Parrocchiale (L), Vittorini 3, Orlandi 1, Schillkowski, Arici, Struka. All. Solforati.

ARBITRI: Bosica, Lobrace.

Durata set: 26′, 26′, 30′; Tot: 82′.

MVP: Rossella Olivotto (Valsabbina Millenium Brescia)

GIRONE A-

I RISULTATI-

Narconon Volley Melendugno-Itas Trentino 2-3 (25-21, 21-25, 25-23, 13-25, 15-17)

C.B.L. Costa Volpino-Club Italia 3-2 (22-25, 25-19, 17-25, 26-24, 16-14)

SMI Roma Volley-Marsala Volley 3-2 (25-27, 23-25, 25-22, 25-20, 15-12)

E’piu’ Casalmaggiore-Gruppo Formula 3 Messina 3-0 (25-14, 25-17, 25-19) Giocata ieri

Ha riposato: Clerici Auto Concorezzo

LA CLASSIFICA-

C.B.L. Costa Volpino 37 (13 – 2); Itas Trentino 32 (11 – 4); Narconon Volley Melendugno 31 (10 – 5); SMI Roma Volley 30 (10 – 5); Gruppo Formula 3 Messina 16 (6 – 9); Clerici Auto Concorezzo 16 (5 – 10); Marsala Volley 15 (4 – 11); Club Italia 14 (5 – 11); E’piu’ Casalmaggiore 13 (4 – 11);

IL PROSSIMO TURNO- 18/01/2026 Ore 17.00

Gruppo Formula 3 Messina – Narconon Volley Melendugno

Marsala Volley – Clerici Auto Concorezzo Ore 15.00

Itas Trentino – SMI Roma Volley Si gioca il 17/01/2026 Ore 17.00

C.B.L. Costa Volpino – E’piu’ Casalmaggiore

GIRONE B-

I RISULTATI-

Tenaglia Abruzzo Altino Volley-Trasporti Bressan Offanengo 3-1 (19-25, 25-23, 25-23, 25-21) Giocata ieri

Nuvoli’ Altafratte Padova-Volley Modena 3-1 (25-17, 25-22, 18-25, 25-23)

Olio Pantaleo Volley Fasano-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (25-17, 18-25, 25-20, 25-22)

Futura Giovani Busto Arsizio-Panbisco’ Leonessa Altamura 1-3 (19-25, 19-25, 25-23, 21-25) Giocata ieri

Clai Imola Volley-Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (18-25, 19-25, 18-25)

LA CLASSIFICA-

Valsabbina Millenium Brescia 40 (13 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 39 (13 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 38 (13 – 4); Olio Pantaleo Volley Fasano 27 (9 – 8); Tenaglia Abruzzo Altino Volley 24 (8 – 9); Futura Giovani Busto Arsizio 23 (7 – 10); Panbisco’ Leonessa Altamura 23 (7 – 10); Clai Imola Volley 20 (8 – 9); Trasporti Bressan Offanengo 16 (5 – 12); Volley Modena 5 (2 – 15).

IL PROSSIMO TURNO-18/01/2026 Ore 17.00

Panbisco’ Leonessa Altamura – Trasporti Bressan Offanengo

Volley Modena – Futura Giovani Busto Arsizio

Tenaglia Abruzzo Altino Volley – Cda Volley Talmassons Fvg

Olio Pantaleo Volley Fasano – Clai Imola Volley

Valsabbina Millenium Brescia – Nuvoli’ Altafratte Padova