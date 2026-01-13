Costa Volpino-Melendugno e Talmassons-Padova domani si giocano la finale

Saranno due sfide fra squadre dello stesso raggruppamento. Nella parte sinistra del tabellone, le due squadre del Girone A, la Cbl Costa Volpino e la Narconon Volley Melendugno, nella parte destra le due del Girone B, la Cda Volley Talmassons FVG e la Nuvolì Altafratte Padova.

Costa Volpino ha confermato il suo ruolo da testa di serie superando 3-0 Altino nei Quarti di Finale. La squadra di coach Cominetti è attualmente in testa al Girone A e anche nelle proiezioni della Pool Promozione, al via nel weekend del 1 febbraio. L’avversaria delle orobiche sarà Melendugno, terza nel girone ma unica squadra ad aver ottenuto un successo pieno contro le lombarde. Il confronto sarà infatti imprevedibile: in Regular Season, all’andata fu 3-0 in favore delle pugliesi mentre al ritorno, giocato il 4 gennaio, un grande testa a testa terminò al tie-break in favore di Costa Volpino. In generale, la squadra di coach Giunta è avanti nei precedenti con 5 vittorie e una sola sconfitta, l’ultima appunto. Da un lato, la potenza di fuoco di Grosse Scharmann e Pistolesi, oltre 500 punti in coppia in stagione, dall’altro la precisione al servizio di Melendugno, prima squadra per ace realizzati in A2 con 114 vincenti, anche per merito delle specialiste Babatunde e Bassi, che ne hanno realizzati praticamente la metà (54).

Dall’altro lato della griglia, non ci sarà la capolista del Girone B. Dopo settimane in testa, Talmassons ha abbandonato la vetta anche a causa di tre sconfitte consecutive, che hanno portato alla rescissione con coach Leonardo Barbieri, l’allenatore della promozione, in favore dell’ingaggio di Fabio Parazzoli, già secondo nelle ultime stagioni. Una delle tre sconfitte è arrivata proprio contro Padova, attualmente avanti un punto rispetto alle friulane. In generale, nei quattro precedenti sono stati tre i successi delle “pantere rosa”, l’ultimo nella gara di andata in Regular Season. Le ex dell’incontro sono tutte lato Padova: Bovo, Maggipinto e Stocco, passate da Talmassons tra il 2019 e il 2022 e di fatto colonna portante della squadra di coach Sinibaldi, in grado di garantire un’ottima fase muro-difesa, calcolando che sia la centrale che la regista sono in top10 di muri vincenti con 48 e 40 blocks. Talmassons si poggerà invece sulla diagonale ex Serie A1 Scola-Frosini, con l’opposta quarta per punti in stagione con 313, mentre a supporto il solito contributo di una “veterana” della categoria come Molinaro, 50 muri vincenti a referto quest’anno.

LE DUE SFIDE-

C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno

Appuntamento con la storia per la Pallavolo CBL. Mercoledì in un palazzetto che si preannuncia tutto esaurito, le ragazze di Cominetti, dopo aver festeggiato la vittoria della prima fase del campionato, attendono Melendugno. In palio c'è il pass per la storica finale di Coppa Italia di serie A2, e le volpine vorrebbero centrare l'obiettivo dopo una grande prima parte di stagione. Luciano Cominetti recupera le influenzate e spera di avere a disposizione anche Pistolesi, a riposo nelle ultime settimane per un problema a una spalla.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Narconon Volley Melendugno, 1 successo C.B.L. Costa Volpino)

EX: Nessuno

Linda Mangani (C.B.L. Costa Volpino)- « Mercoledì ci aspetta una partita importante . È una squadra insidiosa e come tale è capace di tirar fuori una prestazione notevole. Essendo la terza volta che giochiamo contro abbiamo avuto modo di studiarle nel dettaglio. Dopo la vittoria al quinto set di domenica c’è la necessità di ricaricare le pile velocemente. Fortunatamente tutti i vari malanni da influenza sono passati, quindi l’organico sarà al completo. Affronteremo una partita tosta, perché non capita tutti i giorni di giocarsi l’accesso per la finale di coppa Italia. Ho grande fiducia nelle mie compagne, nello staff tecnico e nell’ambiente ».

Maria Adelaide Babatunde (Narconon Volley Melendugno): « Siamo pronte. Sappiamo che quella di domani non è una partita qualunque, ma un appuntamento con la storia. Costa Volpino è solida, ci aspetta una battaglia punto a punto, ma siamo consapevoli del nostro potenziale e della forza di questo gruppo. La trasferta è lunga e la settimana intensa, ma quando in palio c'è una finale contano solo cuore e lucidità. Anche se siamo lontane, sentiamo forte l’abbraccio del Salento: lotteremo su ogni pallone per questa maglia, per la società e per i tifosi che ci spingono da casa» ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Nuvolì Altafratte Padova

La CDA Volley Talmassons FVG è pronta a vivere una serata che può entrare nella storia del club. Mercoledì 14 gennaio, al Palazzetto dello Sport di Latisana, le Pink Panthers affronteranno la Nuvolì Altafratte Padova nella semifinale di Coppa Italia di Serie A2, gara secca che mette in palio l’accesso alla finalissima.

Un appuntamento dal peso specifico enorme, non solo per il valore della competizione, ma anche per il momento che la squadra friulana sta attraversando. La semifinale rappresenta infatti l’occasione ideale per trasformare le difficoltà delle ultime settimane in energia positiva, ritrovando compattezza, fiducia e identità davanti al proprio pubblico.

La CDA arriva a questo confronto con la consapevolezza del percorso costruito fin qui, fatto di risultati importanti e di una crescita che ha portato il club a essere una delle realtà più solide e ambiziose della Serie A2. Di fronte ci sarà un’avversaria conosciuta e temibile, Altafratte Padova, squadra in salute e reduce da un periodo positivo, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a intensità, velocità di gioco e grande organizzazione.

La semifinale di Coppa Italia A2 si preannuncia dunque come una serata di grande pallavolo, carica di tensione, emozioni e significati. Per la CDA Volley Talmassons FVG è un’opportunità unica: conquistare la prima finale di Coppa Italia della propria storia e rilanciare con forza il cammino stagionale, spinta dal calore dei tifosi e dalla voglia di scrivere una nuova pagina memorabile.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Nuvolì Altafratte Padova, 3 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Laura Bovo a Volley Talmassons nel 2021/2022; Marianna Maggipinto a Volley Talmassons nel 2021/2022; Martina Stocco a Volley Talmassons nel 2019/2020

Fabio Parazzoli (Allenatore CDA Talmassons)- « È una semifinale di Coppa Italia, una partita che non ha bisogno di presentazioni. Sappiamo di arrivare da un momento complicato, ma questa squadra è stata costruita per giocare partite di questo livello. Abbiamo lavorato con grande attenzione e siamo pronti. Altafratte è una formazione che conosciamo bene, sta attraversando un buon periodo e ha trovato nuovi equilibri, ma giochiamo in casa e vogliamo sfruttare ogni energia possibile ».



Marco Sinibaldi (Nuvolì Altafratte Padova)- « Sappiamo come il cambio di condottiero possa portare nel team una ventata di cambiamento, nel caso di Talmassons questo va ad unirsi al fatto che il team friulano è si reduce da tre sconfitte ma se valutiamo quanto fatto sinora ci troviamo davanti una squadra dalle indubbie qualità, una società che ha obiettivi chiari e la Coppa è uno di questi. Da parte nostra dovremo mettere in campo il nostro consueto spirito, queste sono gare senza appello, da giocare col cuore e dove prevarrà la parte emotiva. Entreremo in campo dopo aver compiuto già un’impresa a Roma, dovremo godercela al massimo in una gara che è di quelle che ognuno sogna di poter giocare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLE DUE SEMIFINALI-

Mercoledì: 14 gennaio 2026, ore 20.30

C.B.L. Costa Volpino - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Cervellati Giulio, Ancona Massimo

Cda Volley Talmassons Fvg - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Kronaj David, Pasciari Luigi

