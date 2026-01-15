Tuttosport.com
Alyssa Enneking pronta ad una nuova avventura nella Futura

La ventottenne texana dopo l'inizio di stagione a Talmassons ha riabbracciato Busto Arsizio dove nello scorsa stagione risultò la migliore schiacciatrice dell'A2 con 493 punti in 30 partite disputate, il 42,1% in attacco e 45 muri
3 min
EnnekingFutura
Alyssa Enneking pronta ad una nuova avventura nella Futura

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Una esperienza breve e poco fortunata a Talmassons e la forte volontà di tornare nella piazza dove ha fatto vedere sul campo cose straordinarie e dove è stata amata e coccolata dalla dirigenza e dal pubblico. Alyssa Enneking torna a giocare nella Futura Volley Giovani dove nello scorso campionato risultò la migliore schiacciatrice dell'A2 con 493 punti in 30 partite disputate, il 42,1% in attacco e 45 muri. 
La schiacciatrice americana originaria del Texas, arrivata in in Italia nell'estate del 2024, è pronta a rimettere a disposizione della società biancorossa il suo  carisma e la capacità non comune di entrare facilmente nel cuore di tutti. Una nuova avventura per lei e per il team di Busto Arsizio sta per iniziare.

Le parole di Alyssa Enneking

« Sono molto felice di tornare alla Futura! Negli anni in cui mi sono spostata da un luogo all’altro per la pallavolo, ho imparato che sono le persone a fare la differenza. Sono così entusiasta di tornare in una comunità che mi ha sempre accolto come una di loro e mi ha fatto sentire a casa. La società e i tifosi di Busto Arsizio si sono presi cura di me come più di una semplice giocatrice e questo è un valore inestimabile. Sonodavvero felice di ritrovare volti amici e di giocare ancora per i Coccobrilli! ».

Pronta a dare il massimo

« Darò il massimo per la Futura nei prossimi mesi. Nella prima parte della stagione ho avuto qualche problema con gli infortuni ma adesso sono pronta a dare tutto per Busto! Spero di regalare un sorriso ai tifosi e alla società, come ognuno di loro ha fatto per me ».

Il lato romantico dello sport

« Chi ha mai detto che lo sport non è romantico? Possiamo aver trascorso un po’ di tempo separati ma non si può fermare qualcosa che è destinato ad accadere. Futura avrà sempre un posto nel mio cuore ».

Ready to fight

« La pressione rende le vittorie ancora più dolci. Ho visto Busto Arsizio giocare delle ottime partite in questa stagione e non ho dubbi che il lavoro sarà completato domenica. Sono pronta a scendere in campo con le mie compagne e a lottare per il nostro posto nella Pool Promozione! ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

