MESSINA- Il Gruppo Formula 3 Messina, dopo aver conquistato nell'ultima giornata di Regular Season la Pool Promozione, ha ingaggiato la schiacciatrice ungherese Gréta Kiss, classe 1998, 182 cm, nell’ottica di rinforzare il roster in vista della seconda fase stagionale, proseguendo il percorso di programmazione mirata e consapevole del progetto sportivo. Kiss ha scelto la maglia numero 14.
LA CARRIERA-
Greta proviene dal Vasas Obuda, club militante nel massimo campionato ungherese – Gréta Kiss, posto 4 di comprovata esperienza internazionale, nel corso della propria carriera ha militato in diversi campionati europei, maturando un percorso significativo tra i passi compiuti nel proprio paese, Germania e Francia, oltre ad aver vestito la maglia della nazionale ungherese nelle competizioni ufficiali. Eletta miglior schiacciatrice della Extraliga femminile ungherese nella stagione 2021-22, e migliore ricevitrice delle fasi di qualificazione delle Nazionali ai prossimi campionati Europei, Kiss è un’atleta completa, dotata di grande equilibrio tra fase offensiva e ricezione, qualità che la rendono un profilo ideale per rinforzare il reparto di attaccanti laterali del roster messinese.
Le parole di Greta Kiss
« Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno. Sono super felice di aver avuto la possibilità di trasferirmi a Messina e affrontare nuove sfide. Sono stata in Sicilia in più occasioni e ogni volta ho lasciato lì un pezzo del mio cuore. Ho 27 anni, sono un attaccante laterale e vengo dal Vasas Obuda di Budapest. Negli ultimi anni ho giocato nel campionato francese e tedesco e anche nella nazionale ungherese. Sono motivatissima nell’entrare a far parte del club e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere grandi risultati insieme. Non vedo l’ora di incontrare tutti ».