Ufficiali i calendari di Pool Promozione e Pool Salvezza

ROMA- Dopo un’entusiasmante corsa, è terminata domenica 18 gennaio la Regular Season della Serie A2 Tigotà. Dal weekend del 1 febbraio, le dieci squadre della Pool Promozione e le nove della Pool Salvezza scenderanno nuovamente in campo per la prima fase della post season, combattendo per i rispettivi obiettivi.
In entrambi i raggruppamenti, ogni squadra affronterà solo le squadre provenienti dall’altro girone, mantenendo in classifica i punti conseguiti in Regular Season contro le formazioni partecipanti alla stessa pool. La prima squadra alla fine della Pool Promozione sarà promossa in Serie A1, le squadre dalla seconda alla nona accederanno ai Playoff Promozione. Al termine della Pool Salvezza, le ultime tre classificate retrocederanno in Serie A3.
Il calendario della Pool Promozione-
|
1^ GIORNATA – 1 febbraio 2026
|
-
|
Olio Pantaleo Fasano
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
-
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
C.B.L. Costa Volpino
|
-
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
-
|
Narconon Volley Melendugno (post. 02/02)
|
Itas Trentino
|
-
|
Futura Giovani Busto Arsizio (ant. 31/01)
|
|
2^ GIORNATA - 8 febbraio 2026
|
-
|
SMI Roma Volley
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
-
|
Gruppo Formula 3 Messina (ant. 07/02)
|
Olio Pantaleo Fasano
|
-
|
C.B.L. Costa Volpino
|
Narconon Volley Melendugno
|
-
|
Cda Volley Talmassons Fvg (post. 09/02)
|
Itas Trentino
|
-
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
3^ GIORNATA - 15 febbraio 2026
|
SMI Roma Volley
|
-
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
-
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
C.B.L. Costa Volpino
|
-
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
-
|
Narconon Volley Melendugno
|
Olio Pantaleo Fasano
|
-
|
Itas Trentino
|
4^ GIORNATA - 18 febbraio 2026
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
-
|
SMI Roma Volley
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
-
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
C.B.L. Costa Volpino
|
-
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
Narconon Volley Melendugno
|
-
|
Olio Pantaleo Fasano
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
-
|
Itas Trentino
|
|
|
|
5^ GIORNATA - 22 febbraio 2026
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
-
|
SMI Roma Volley
|
Olio Pantaleo Fasano
|
-
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
-
|
C.B.L. Costa Volpino
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
-
|
Narconon Volley Melendugno (post. 23/02)
|
Itas Trentino
|
-
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
|
|
|
6^ GIORNATA - 1 marzo 2026
|
Olio Pantaleo Fasano
|
-
|
SMI Roma Volley
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
-
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
-
|
C.B.L. Costa Volpino
|
Narconon Volley Melendugno
|
-
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
-
|
Itas Trentino (ant. 28/02)
|
|
|
7^ GIORNATA - 4 marzo 2026
|
SMI Roma Volley
|
-
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
-
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
C.B.L. Costa Volpino
|
-
|
Olio Pantaleo Fasano
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
-
|
Narconon Volley Melendugno
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
-
|
Itas Trentino
|
|
|
|
8^ GIORNATA - 8 marzo 2026
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
-
|
SMI Roma Volley (post. 09/03)
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
-
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
-
|
C.B.L. Costa Volpino
|
Narconon Volley Melendugno
|
-
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
Itas Trentino
|
-
|
Olio Pantaleo Fasano
|
|
|
|
9^ GIORNATA - 15 marzo 2026
|
SMI Roma Volley
|
-
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
-
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
Futura Giovani Busto Arsizio
|
-
|
C.B.L. Costa Volpino
|
Olio Pantaleo Fasano
|
-
|
Narconon Volley Melendugno
|
Itas Trentino
|
-
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
10^ GIORNATA - 22 marzo 2026
|
SMI Roma Volley
|
-
|
Cda Volley Talmassons Fvg
|
Gruppo Formula 3 Messina
|
-
|
Olio Pantaleo Fasano (ant. 20/03)
|
C.B.L. Costa Volpino
|
-
|
Valsabbina Millenium Brescia
|
Narconon Volley Melendugno
|
-
|
Futura Giovani Busto Arsizio (ant. 21/03)
|
Nuvolì Altafratte Padova
|
-
|
Itas Trentino
Il calendario della Pool Salvezza-
|
1^ GIORNATA – 1 febbraio 2026
|
Marsala Volley
|
-
|
Panbiscò Leonessa Altamura
|
Clai Imola Volley
|
-
|
Clerici Auto Concorezzo
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
-
|
Club Italia
|
èpiù Casalmaggiore
|
-
|
Volley Modena (ant. 31/01)
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley riposa
|
|
2^ GIORNATA - 8 febbraio 2026
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
-
|
Marsala Volley
|
Volley Modena
|
-
|
Clerici Auto Concorezzo
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley
|
-
|
Club Italia
|
èpiù Casalmaggiore
|
-
|
Clai Imola Volley (ant. 07/02)
|
Panbiscò Leonessa Altamura riposa
|
3^ GIORNATA - 15 febbraio 2026
|
Marsala Volley
|
-
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley
|
Clerici Auto Concorezzo
|
-
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
Clai Imola Volley
|
-
|
Club Italia
|
Panbiscò Leonessa Altamura
|
-
|
èpiù Casalmaggiore
|
Volley Modena
|
|
4^ GIORNATA - 22 febbraio 2026
|
Marsala Volley
|
-
|
Volley Modena
|
Clerici Auto Concorezzo
|
-
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley
|
Panbiscò Leonessa Altamura
|
-
|
Club Italia
|
èpiù Casalmaggiore
|
-
|
Trasporti Bressan Offanengo (ant. 21/02)
|
Clai Imola Volley riposa
|
|
5^ GIORNATA - 1 marzo 2026
|
Clai Imola Volley
|
-
|
Marsala Volley
|
Panbiscò Leonessa Altamura
|
-
|
Clerici Auto Concorezzo
|
Volley Modena
|
-
|
Club Italia
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley
|
-
|
èpiù Casalmaggiore
|
Trasporti Bressan Offanengo riposa
|
|
6^ GIORNATA - 8 marzo 2026
|
Panbiscò Leonessa Altamura
|
-
|
Marsala Volley
|
Clerici Auto Concorezzo
|
-
|
Clai Imola Volley
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
-
|
Club Italia
|
Volley Modena
|
-
|
èpiù Casalmaggiore
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley riposa
|
|
|
|
7^ GIORNATA - 15 marzo 2026
|
Marsala Volley
|
-
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
Clerici Auto Concorezzo
|
-
|
Volley Modena
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley
|
-
|
Club Italia
|
Clai Imola Volley
|
-
|
èpiù Casalmaggiore
|
Panbiscò Leonessa Altamura riposa
|
|
8^ GIORNATA - 22 marzo 2026
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley
|
-
|
Marsala Volley
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
-
|
Clerici Auto Concorezzo
|
Clai Imola Volley
|
-
|
Club Italia
|
èpiù Casalmaggiore
|
-
|
Panbiscò Leonessa Altamura (ant. 21/03)
|
Volley Modena riposa
|
|
9^ GIORNATA - 29 marzo 2026
|
Volley Modena
|
-
|
Marsala Volley
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley
|
-
|
Clerici Auto Concorezzo
|
Panbiscò Leonessa Altamura
|
-
|
Club Italia
|
Trasporti Bressan Offanengo
|
-
|
èpiù Casalmaggiore
|
Clai Imola Volley riposa
|
|
10^ GIORNATA - 5 aprile 2026
|
Marsala Volley
|
-
|
Clai Imola Volley
|
Clerici Auto Concorezzo
|
-
|
Panbiscò Leonessa Altamura
|
Volley Modena
|
-
|
Club Italia
|
èpiù Casalmaggiore
|
-
|
Tenaglia Abruzzo Altino Volley (ant. 4/04)
|
Trasporti Bressan Offanengo riposa
|