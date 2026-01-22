Volley Mercato: Fatim Kone torna a giocare, l'ha ingaggiata Altino

Centrale, classe 2000, Fatim nasce a Milano e cresce a Casalpusterlengo, nel lodigiano. Oltre alla carriera sul taraflex, sta portando avanti un percorso accademico presso la “UniNettuno”, dove studia Scienze della Comunicazione..

LA CARRIERA-

Centrale, classe 2000, Fatim nasce a Milano e cresce a Casalpusterlengo, nel lodigiano. Oltre alla carriera sul taraflex, sta portando avanti un percorso accademico presso la “UniNettuno”, dove studia Scienze della Comunicazione..

Il percorso sportivo inizia presto per Fatim. Dopo il settore giovanile e l’esordio in A2 alla Lilliput (stagione 2015-1016), per due stagioni veste la maglia del Club Italia, con cui esordirà nella massima serie (2018-2019). Terminata l’esperienza con la squadra federale, passa al Bisonte Firenze (2020-2021) con cui torna a calcare i campi di A1. L’annata successiva Bergamo sceglie Fatim ma purtroppo non inizia il campionato con la squadra per un importante intervento al ginocchio destro. Dopo i mesi di inattività e recupero dall’infortunio, Fatim sceglie Chieri, dove resterà per tre stagioni in A1 (2022-2024) contraddistinte dalla conquista della Cev Cup e della Challenge Cup. Infine torna in cadetteria con la maglia della Futura Busto Arsizio: proprio sul più bello, nelle semifinali promozione, va incontro a un altro infortunio che la estromette dalla gara contro Messina. Dallo scorso aprile fino ad oggi, Fatim non ha giocato per osservare il periodo di riabilitazione. Ora è arrivato il momento in cui finalmente Fatim può tornare ad allenarsi, riprendere il ritmo e, verosimilmente, tornare a calcare il taraflex della A2.

Le parole di Fatim Kone

« Sono originaria della Costa d’Avorio e sono una persona solare, sempre sorridente ma anche molto competitiva. Una cosa che adoro tantissimo è ascoltare la musica e ballare. Per me queste due cose hanno un significato importante perché sia il ballo sia la musica mi hanno sempre accompagnato fin da quando ero piccola. Fin da quando avevo un anno ballavo e i miei genitori mi facevano sempre ascoltare la musica. In Costa d’Avorio la gente è sempre sorridente, sempre accogliente, ospitale, balla tantissimo, ascolta tanta musica e quindi questa è una cosa che mi rappresenta, che mi lega tantissimo al mio paese di origine. Allo stesso tempo è anche una valvola di sfogo quando sono triste, quando sono felice, quando sono agitata, quando ci sono partite importanti, la musica o il ballo mi hanno aiutato sempre molto, per scaricare anche solo la tensione o per caricarmi, insomma, mi hanno sempre accompagnato. Adoro guardare le serie tv e giocare alla Nintendo Switch o alla Playstation con gli amici oppure ai giochi da tavolo. Oltre a questo mi piace molto leggere, soprattutto libri romantici, di avventura o fantasy. Sono veramente felice di quest’opportunità e della fiducia che Altino mi ha dato. Come sempre, darò il massimo, visto che sono una persona determinata e soprattutto molto positiva, quindi sono molto fiduciosa e cercherò di dare tutto il contributo possibile quando ci sarà bisogno ».