Urlo Ognjenovic: «Avverto ancora il fuoco del trionfo»

«Ogni giorno lavoro per riuscire a migliorarmi, come la Savino Del Bene. A Torino grande chance»
Diego De Ponti
1 min
Urlo Ognjenovic: «Avverto ancora il fuoco del trionfo»

Alle finali di Coppa Italia da campionesse del mondo per club, questa è la novità. La Savino De Bene Scandicci arriva all’appuntamento torinese forte del successo di dicembre e della consapevolezza che ha portato in dote il fato di aver sconfitto Conegliano nella finale che vale va il titolo. Protagonista di quel successo è stata Maja Ognjenovic, ispirata palleggiatrice, che ha aggiunto un pezze importante alla costruzione del primo

